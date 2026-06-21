Změny v atmosféře se neprojevují jen v prudkých výkyvech počasí. Pociťují to i lidé na svém těle. Specialisté už mají důkazy, že jak prudké sluneční paprsky, tak teploty vysoko nad třicet ovlivňují, jak budeme vypadat.
Rychlejší stárnutí může souviset s horkem
Vědci upozorňují, že při dlouhodobém vystavení vysokým teplotám dochází v těle k procesům, jako je oxidační stres, zánětlivá odpověď nebo změny v buněčné regulaci. Právě tyto mechanismy bývají spojovány s biologickým stárnutím.
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Na možnou souvislost mezi horkem a stárnutím upozornila také studie vědců z Jihokalifornské univerzity. Její výsledky naznačují, že lidé žijící v oblastech s vyšším počtem extrémně horkých dnů častěji vykazují biologické změny spojované s rychlejším stárnutím organismu. U některých sledovaných biomarkerů byly zaznamenány změny odpovídající několika rokům epigenetického stárnutí.
Pod tlakem je i pokožka
Vedle organismu jako celku čelí rostoucím teplotám také pokožka. Zatímco vliv ultrafialového záření na její předčasné stárnutí je známý již desítky let, o samotném působení vysokých teplot se začalo více mluvit až v posledních letech.
Novější výzkumy naznačují, že dlouhodobé vystavení horku může ovlivňovat fungování kožní bariéry, produkci mazu i některé procesy související se zánětlivou reakcí pokožky.
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„Pokožka je během vln veder vystavena kombinaci několika faktorů najednou. Nejen vysokým teplotám, ale také UV záření či znečištěnému ovzduší. Právě tato kombinace může zvyšovat oxidační stres a narušovat přirozenou rovnováhu pokožky.
Dlouhodobě pak mohou tyto procesy ovlivňovat i celkovou kondici, pevnost a vzhled pokožky,“ vysvětluje Michaela Gorčíková, specialistka na vývoj produktů společnosti deNatura.cz.
Blesková reakce na teplo
Na vliv vysokých teplot upozorňuje také studie publikovaná v odborném časopise Environmental Research. Podle jejích výsledků reaguje pokožka na zvýšenou teplotu poměrně rychle. Už po hodině pobytu v prostředí s teplotou 32 stupňů Celsia se zvýšila produkce kožního mazu.
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Účastníci výzkumu popisovali svou pleť jako mastnější, lepivější a méně svěží. Laboratorní analýzy navíc zaznamenaly zvýšenou aktivitu biomarkerů spojených se zánětlivou a stresovou reakcí pokožky.
Výsledky podle autorů naznačují, že vysoké teploty neovlivňují pouze povrch kůže, ale zasahují i do biologických procesů důležitých pro její rovnováhu a správné fungování.
Jak pokožku chránit?
Dermatologové doporučují během horkého počasí zaměřit pozornost především na ochranu kožní bariéry a prevenci oxidačního stresu. Základem by měla být každodenní ochrana proti UV záření s faktorem SPF 30, při delším pobytu na slunci ideálně SPF 50.
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„Mezi účinné látky patří vitamín C, niacinamid, kyselina ferulová, resveratrol nebo ceramidy podporující kožní bariéru. Vhodně zvolená péče může pomoci podpořit hydrataci, komfort pokožky a její odolnost vůči vnějším vlivům,“ doplňuje Gorčíková.