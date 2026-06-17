Fenomén jménem Švihopis. Češi skáčou přes švihadlo od Chorvatska po Peru

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  19:36
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Švihadlo už dávno nepatří jen na školní hřiště. Stovky Čechů a Slováků si ho v posledních letech balí i na dovolenou a skáčou přes něj od evropských pláží až po exotické destinace. Letní projekt Švihopis letos odstartoval třetí ročník a jeho ambicí je zaplnit mapu světa místy, odkud účastníci sdílejí svá videa.

Jen si to představte. Panoráma a švihadlová výzva. | foto: ŠVIHEJ.CZ

Pláž v Chorvatsku, horská vyhlídka v Alpách, letištní hala nebo africká Uganda. Místa, kde byste sportovní trénink možná nečekali, se během léta stále častěji proměňují v improvizovaná sportoviště. Stojí za tím komunita kolem ostravské značky Švihej, která letos znovu spustila prázdninovou výzvu Švihopis. Jejím cílem je motivovat lidi, aby si na dovolenou přibalili i švihadlo.

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Během prvních dvou ročníků se do projektu zapojily stovky Čechů a Slováků. Přes švihadlo skákali ve 45 zemích světa a svá videa sdíleli z evropských metropolí, horských vrcholů, exotických pláží i méně tradičních destinací, jako je Uganda, Peru nebo Indonésie. Letos mají organizátoři ambiciózní cíl – zaplnit na mapě světa co nejvíce bílých míst. „Zaplnit zeměkouli je takový náš viditelný symbol celé akce. Ve skutečnosti ale chceme lidem ukázat hlavně to, že švihadlo mohou vzít kamkoli. Na dovolenou, roadtrip, k moři nebo do hor. Stačí pár minut pohybu a člověk se cítí úplně jinak,“ říká zakladatel značky Švihej Tomáš Vaněček.

Stačí video na Instagramu

Třetí ročník projektu odstartoval v červnu a potrvá až do 1. září. Organizátoři letos pravidla výrazně zjednodušili. Zatímco dříve bylo nutné nahrávat příspěvky do speciálního systému, nyní stačí natočit krátké video, sdílet ho na Instagramu s hashtagem svihopis a označit profil @svihej. „Chtěli jsme odstranit všechny překážky a udělat z celé výzvy něco, do čeho se může zapojit opravdu každý. Stačí si vzít švihadlo na dovolenou, zaskákat jednoduchou sestavu, natočit video a sdílet ho. Celé to zabere jen pár minut,“ vysvětluje spolumajitel značky Marek Vaněček.

Podle organizátorů není důležitý sportovní výkon ani složitá technika. Výzva je otevřená dětem, dospělým i úplným začátečníkům. Hlavním cílem je radost z pohybu a inspirace pro ostatní.

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Kam doputuje švihadlo?

Součástí letošního ročníku je také jednoduchá choreografie na známou letní skladbu Žijeme len raz od Ega a Roberta Buriana. Na webu projektu zároveň postupně přibývají nové body na interaktivní mapě, která ukazuje, odkud účastníci své příspěvky posílají. Organizátoři přitom doufají, že se letos objeví i nové země, ve kterých zatím nikdo z komunity neskákal. „Tajně doufáme, že se švihadlo dostane i do míst, kde ještě nikdo neskákal. Třeba do Venezuely. Každý nový bod na mapě je pro nás důkazem, že komunita Švihej dokáže propojit lidi napříč světem,“ dodávají bratři Vaněčkové.

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Zatímco někteří si z dovolené vozí magnetky nebo pohlednice, účastníci Švihopisu si přivážejí netradiční vzpomínku v podobě videa se švihadlem. A pokud se podaří naplnit letošní cíl, mohla by se mapa během léta rozrůst o další desítky destinací po celém světě.

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