Fenomén slam poetry bude mít v říjnu festival. Na Boleslam přijedou legendy svého žánru

Přes padesát vystupujících se na šesti stagích představí už 4. až 6.října. Celkem proběhne kolem dvaceti jedinečných exhibic plných zajímavých jmen. Vystoupí slamové legendy, jako je Anatol Svahilec, Tukan a Dr. Filipitch, nejoblíbenější slamerky a slameři ze všech koutů republiky, třeba Večerka, Tim Postovit, Dejv a Luka Leonardi, ale i novější, zato velmi znělá jména na scéně – například Krála, Strýc Pepin a Sofie. Program nabídne exkluzivní tematické exhibice, které se od běžných budou lišit v nejrůznějších aspektech. Chystá se například slovenská, polská nebo anglická exhibice a další geograficky zarámované soupisky, výběr ze slamových tatínků, sportovců nebo loni úspěšné vykrádání cizích textů.

Mluvené slovo v programu doplní také hudba a improvizované divadlo. Vstupenky jsou stejně jako loňský rok k dostání v internetovém předprodeji.

Touha uspořádat festival slam poetry se v komunitě kolem žánru rozvíjela několik let. Mluvené slovo bývá na festivalech běžně vnímáno čistě jako doprovodný program, vznikající produkční tým nicméně věřil, že slam zvládne obstát i jako hlavní hvězda.

Kvůli pandemii a související kulturní karanténě se ale nakonec první ročník povedlo realizovat až loni, a to v rámci oslav 20. narozenin české slam poetry.

Cílem prvního Boleslamu bylo propojení několika paralelních slamových exhibic do jedné velké, samostatné kulturní akce. Aby tyto exhibice byly nejen co divácky nejlákavější, ale také co nejpestřejší, vytvořila se neuvěřitelně bohatá paleta tematických formátů, které jinde nikdy předtím nebyly k vidění. Ať už se jednalo o kalašnikov slam, smutný a naopak pohodový slam, slam pouze prvních a špatných textů, nebo soutěž Olomouc versus Brno, nové koncepty přinesly zbrusu nový a neopakovatelný zážitek nejen všem příchozím, ale také samotným vystupujícím.