Fenomén Winter Arc. Další trend na TikToku, nebo pořádná zimní výzva?

Možná jste typ člověka, který se ale po vánočních svátcích sebere a slíbí si, že od ledna fakt začne něco dělat. V tom případě se z vás stává právoplatný ledňáček – po novém roce se odhodláte začít cvičit, ale vydrží vám to maximálně do února, března. Zase se vrátíte k tomu, že je zima a že pohyb v zimě je prostě nepříjmený.

S tímto problémem se docela dost aktivně snaží hýbat internet, a tedy i mladá generace. Trendem na sociální síti TikTok je v poslední době totiž takzvaný Winter Arc (v doslovném překladu zimní oblouk, ale to vám asi nic neřekne). Co to tedy zase je za další internetový výmysl?

Winter Arc je volba

Jde o to se plně soustředit na sebe, zaměřit se na disciplínu, zdravě jíst, pravidelně cvičit, hýbat se a věnovat se škole, práci a dalším povinnostem – a to především přes zimu.

Pár měsíců pracovat na tom stát se tou nejlepší verzí sebe sama. Koneckonců, zima je pro osobní transformaci ideální období, protože nás méně rozptylují vnější vlivy. Nejde ale jen o fyzickou aktivitu, ale i o seberozvoj. Pomocí trendu se lze začít soustředit na nové návyky a na budování disciplíny, která je ve výsledku mnohem důležitější než motivace. Podle psycholožky Aleny Gregorové z on-line poradny Mojra trend přináší osvěžující pohled na změnu životního stylu. „Ukazuje, že není třeba čekat na 1. ledna, drobnou změnu totiž můžeme udělat už dnes,“ popisuje Gregorová a dodává, že trend samozřejmě nejvíce zasáhl právě dospívající a mladé dospělé, kteří po ztrátě návyků v průběhu letních prázdnin a dovolených na podzim znovu nastupují do každodenního režimu. „Je tedy snazší si vybrané návyky udržet, i když se může zdát, že v průběhu školního roku na ně není čas. Pro studenty je totiž začátek nového roku vždycky v září,“ konstatuje Gregorová.

Deset kiláků denně?

Načasování není jedinou výhodou trendu Winter Arc. To nejdůležitější je, že si každý vše přizpůsobuje svým chutím a potřebám. Není nutné držet striktní diety nebo snad běhat kilometry denně. „Čím náročnějším způsobem si svůj plán sestavíte, tím pravděpodobněji bude odsouzen k brzkému zániku. Drobné a postupné změny jsou pro nás daleko přijatelnější a mohou náš život zlepšit mnohem více než opakované přílišné nároky a následné pocity selhání, které se dostaví i po drobném zaškobrtnutí,“ dodává Gregorová.

Důležitá je kontinuita

Winter Arc neusiluje o dokonalost, ale o kontinuitu. Zima je totiž dlouhá a to, že jsme svůj cíl nesplnili včera, neznamená, že ho nesplníme ani dnes. „A tato tři pravidla nám pomohou u aktivit zůstat, ať už vás pohltil fenomén Winter Arc, nebo jen chcete začít s lepší životosprávou. Takže nezapomínejte. Začít s malou drobností můžete už dnes a nesnažte se usilovat o dokonalost, ale o kontinuitu,“ uzavírá psycholožka Gregorová.

V posledních letech se navíc na sociálních sítích zvětšuje komunita lidí zaměřená na sebepéči a fitness. I když je běžné, že lidé v zimě zpomalí, užívají si volno a pohodičku, pro některé je to naopak výzva. Zimní měsíce pro ně představují ideální čas pro práci na sobě, a to co nejintenzivněji.