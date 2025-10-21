V historii samostatné České republiky usedli v poslaneckých lavicích jen čtyři lidé, kterým v době zvolení bylo minimálních 21 let. První se do Sněmovny v roce 2002 dostala dnešní předsedkyně komunistů a europoslankyně Kateřina Konečná.
Až o mnoho let později ji následovali Dominik Feri (TOP 09) spolu s Františkem Kopřivou (Piráti). Letos tuto výjimečnou skupinu doplnila studentka práv a právní asistentka Julie Smejkalová z hnutí STAN.
Rekord padl letos
Všem zmíněným po právu náleží přídomek nejmladší, pokud bychom ale chtěli zjistit, komu z této čtveřice bylo při zvolení nejméně, musíme vzít v úvahu nejen data narození, ale i přesné termíny voleb. Poslancem se totiž člověk stává okamžikem zvolení.
|
Uspěli díky kroužkovací revoluci. Mladí poslanci jdou do Sněmovny přímo ze školy
- Kateřina Konečná, jež do Sněmovny vstoupila jako první, získala mandát 15. června 2002, kdy jí bylo 21 let, 4 měsíce a 23 dní.
- Její rekord překonal až Dominik Feri, který byl ve volbách v roce 2017 zvolen ve věku 21 let, 3 měsíce a 10 dní.
- Ve stejném roce se zvolení dočkal i František Kopřiva, jemuž v den bylo 21 let, 10 měsíců a 20 dní.
- Letošní poslankyně Julie Smejkalová z hnutí STAN však překonala všechny – mandát získala 4. října ve věku 21 let, 2 měsíce a 23 dní.
Julie Smejkalová – nová energie
Studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy kandidovala v Praze za hnutí Starostové a nezávislí z devátého místa. Díky téměř jedenácti tisícům preferenčních hlasů ji však voliči „vykroužkovali“ až na vrchol kandidátky.
Do povědomí se dostala aktivitou na sociálních sítích a zaměřením na témata, která zajímají mladé lidi – ve Sněmovně se hodlá soustředit na na školství, dostupné bydlení a duševní zdraví.
Politice se věnuje už téměř čtyři roky a podobně dlouho je i členkou hnutí. Zkušenosti má i přímo ze Sněmovny, kde absolvovala odbornou stáž.
Od prosince 2024 stojí v čele pražské buňky mládežnické organizace Starostů mStan. Už v říjnu téhož roku se navíc stala celorepublikovou místopředsedkyní, po svém zvolení se však funkce vzdala.
Spolupracuje s Dolními Chabry, kde spravuje sociální sítě, s Prahou 3, kde působí v kulturní komisi a dříve zastávala pozici odborné asistentky místostarosty.
Dominik Feri – ze Sněmovny do vězení
Rekord nejnižšího věku při získání mandátu do letošního 4. října držel Dominik Feri, který do poslaneckých lavic usedl během studií práv na Univerzitě Karlově. Z posledního místa na pražské kandidátce TOP 09 se díky více než patnácti tisícům preferenčních hlasů dostal až na druhé místo.
Popularitu získal zejména díky své aktivitě na sociálních sítích a orientací na témata důležitá pro mladé. Známým se stal používáním typických žlutých vykřičníků, jimiž počátkem desetiletí označoval důležitá sdělení o pandemii covid-19, a rovněž popularizací politiky.
|
PŘEHLEDNĚ: Obvinění, soudy, média. Jak šel čas s případem Dominika Feriho
Slibnou kariéru progresivního politika (a mimo jiné podporovatele kampaně proti sexuálnímu násilí) však rázně utnul článek Deníku N a Alarmu. Několik žen v něm podalo svědectví právě o sexuálním násilí ze strany Feriho. Po jejich zveřejnění Feri rezignoval z funkce poslance.
Soudní proces skončil až v dubnu 2024, kdy mu Městský soud v Praze za dvě znásilnění a jeden pokus uložil tříletý nepodmíněný trest a povinnost finančně odškodnit poškozené. Rozsudek padl půl roku od rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3, který ho uznal vinným a proti němuž se Feri odvolal. Do teplické věznice nastoupil loni v květnu.
František Kopřiva – zpátky do civilu
Do Sněmovny se dostal jako trojka středočeské kandidátky České pirátské strany též v roce 2017 během studia Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Členem strany byl v té době již třetím rokem – po vstupu stál u zrodu stranické buňky v Mladé Boleslavi. Měl za sebou i jednu neúspěšnou kandidaturu jako lídr středočeské kandidátky v krajských volbách roku 2016. Piráti však propadli.
Ve Sněmovně působil od listopadu 2017 ve výboru pro evropské záležitosti, jehož se stal v roce 2019 místopředsedou, a také jako člen výboru pro obranu.
O obhájení poslaneckého mandátu se opět ze třetího místa středočeské kandidátky pokusil v roce 2021. Vlivem preferenčních hlasů pro jiné kandidáty ale nebyl zvolen. Neúspěchem skončily i jeho kandidatury do Evropského parlamentu (2019, 2024) a loňské krajské volby.
Na začátku letošního roku oznámil odchod od Pirátů odůvodněný nesouhlasem se směřováním strany. Přesto dodnes zůstává jejím příznivcem.
Kateřina Konečná – evropská politika
Prvenství však náleží současné šéfce komunistů a europoslankyni Kateřině Konečně. Do Sněmovny se ještě jako nestranička za KSČM dostala už v roce 2002 na třetím místě moravskoslezské kandidátky. Tehdejší studentka ekonomie na brněnské Masarykově univerzitě získala téměř pět tisíc preferenčních hlasů a vyhoupla se na druhé místo.
Po dvou letech ve Sněmovních lavicích se – stále jako bezpartijní – poprvé pokusila získat mandát v Evropském parlamentu, ale bez úspěchu. Řádnou komunistkou se stala v roce 2005 a poslanecký mandát o rok později obhájila, stejně jako v letech 2010 a 2013. Ve Sněmovně působila mimo jiné ve výboru pro životní prostředí a v zahraničním výboru.
Europoslankyní se stala po volbách v roce 2014 a v návaznosti na to přišla o funkci ve Sněmovně. Mandát v europarlamentu od té doby již dvakrát obhájila.
V čele KSČM stojí od října 2021, kdy byla zvolena na mimořádném sjezdu strany po neúspěchu ve volbách a následné rezignaci Vojtěcha Filipa. Předtím již od dubna 2018 zastávala post místopředsedkyně.
V letošních sněmovních volbách vedla kandidátku hnutí Stačilo! v Moravskoslezském kraji, kde od voličů získala přes jedenáct tisíc preferenčních hlasů. Hnutí se však do Sněmovny nedostalo a Konečná nadále působí v Evropském parlamentu.