Letní festivaly jsou spojené s volností, koncerty a zážitky s přáteli, jenže pro některé lidi mohou být i psychicky náročné. Hluk, tlačenice, fronty, neustálé potkávání cizích lidí i tlak na to, že si člověk „musí“ všechno užít, mohou spustit silný stres nebo úzkost. Jak ale poznat, kdy jde jen o běžnou únavu a kdy už může jít o sociální úzkost? A co dělat, aby se festival nestal spíš zkouškou odolnosti než letním zážitkem?
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Paralyzující nepohodlí
Na první pohled to může vypadat jako obyčejná nechuť. Člověk je unavený, vadí mu tlačenice u pódia, nekonečná fronta na pití nebo hluk, který nejde vypnout. Jenže mezi běžným diskomfortem a sociální úzkostí je rozdíl. A právě festivaly ho umí podle psycholožky odhalit překvapivě rychle. „Běžná nervozita v davu znamená, že mi vadí hluk, tlačenice nebo jsem unavený a potřebuji si na chvíli odpočinout. Po přesunu na klidnější místo ale úleva přichází poměrně rychle a nepohodlí mě neparalyzuje v běžném fungování,“ vysvětluje psychoterapeutka Kohoutková.
Fesťák po svém
U sociální úzkosti podle ní nejde jen o to, že je kolem moc lidí. Spouštěčem bývá především strach z hodnocení. „Člověk má pocit, že si o něm všichni něco myslí, a běžným situacím, jako je stát ve frontě, v davu pod pódiem nebo dojít si sám pro jídlo, se raději vyhýbá nebo je zvládá jen s velkým sebezapřením,“ říká.
Dokonalá bouře
Festival je pro mozek náročnější prostředí, než se může zdát. Najednou se potkává několik věcí. Velké množství lidí, silný hluk, blikající světla, alkohol, nedostatek spánku, horko, fronty, nepravidelné jídlo a tlak skupiny. K tomu se přidává pocit, že by si člověk měl všechno maximálně užívat. Vždyť za lístek zaplatil, všichni se těšili celé měsíce a sociální sítě mezitím ukazují, jak skvěle se baví ostatní. Právě očekávání „dokonalého zážitku“ může být pro úzkostné lidi zrádné. Čím víc se snaží být v pohodě, tím víc kontrolují sami sebe. Jak vypadám? Nejsem divná? Proč se nebavím jako ostatní? Není poznat, že mi není dobře? Tahle vnitřní kontrola ale často úzkost ještě zesiluje.
Například zahraniční data ukazují, že sociální úzkost není okrajový problém. Americký National Institute of Mental Health uvádí, že sociální úzkostnou poruchu zažilo během jednoho roku odhadem 7,1 procenta dospělých a někdy během života 12,1 procenta dospělých Američanů. Tato čísla samozřejmě nejde jednoduše přenášet na českou populaci, ale dobře ukazují, že nejde jen o pár stydlivých lidí.
Davy nejsou jen otázka odvahy
Na velkých akcích jsem už několikrát slyšela tvrzení „kdo nechce davy, nemá jezdit na festival“. Britský profesor sociální psychologie John Drury, dlouhodobě se zabývající chováním davů, upozorňuje, že u velkých akcí nejde jen o individuální odvahu návštěvníků, ale také o to, jak je prostor navržený, jak se pracuje s prouděním lidí a jak organizátoři komunikují. Jinými slovy – dobrý festival nemá člověka nutit, aby to vydržel, ale má umožnit bezpečně se pohybovat, odcházet a vracet se podle potřeby.
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Pomáhá plán, signál i úniková trasa
Základní příprava proti úzkosti podle psychoterapeutky Kohoutkové začíná ještě před odjezdem. Ne ve smyslu dokonale naplánovat každou minutu, ale realisticky si říct, co je opravdu důležité. „Které koncerty chci vidět? Kolik času zvládnu být mezi lidmi? Kde si můžu sednout stranou? Mám možnost odjet dřív, kdyby toho bylo moc? Pokud jedete na festival s kamarády nebo blízkými, je užitečné se předem domluvit na jednoduchém signálu nebo slovu, které bude znamenat: Už je toho moc, potřebuji pauzu. Člověk pak nemusí svůj stav složitě vysvětlovat v krizové chvíli a ostatní ho nepřemlouvají, aby pokračoval. To pomůže celé skupině,“ doporučuje. Důležité je také nepodceňovat tělo. Hlad, dehydratace a nevyspání nejsou jen fyzická nepohoda, ale velmi snadno zvyšují podrážděnost i úzkost. To, co by člověk doma zvládl bez větších potíží, se po dvou dnech špatného spánku a jídla z fast foodu může v davu změnit v pocit, že se všechno hroutí.
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Rychlá berlička
Festivalová kultura je s alkoholem silně spojená. Pro lidi se sociální úzkostí může být lákavé dát si skleničku na uvolnění. Krátkodobě to opravdu může fungovat. Člověk se méně kontroluje, je hovornější a dav působí snesitelněji. Problém je, že druhý den může úzkost udeřit silněji. „Alkohol krátkodobě snižuje napětí a zábrany, takže někteří lidé mají pocit, že jim na úzkost pomáhá. Po odeznění jeho účinku se ale úzkost často vrací ještě silnější a typická je takzvaná úzkost po opici. Dlouhodobě navíc mozek učí spojovat zvládání sociálních situací s alkoholem jako berličkou,“ popisuje Kohoutková.
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Zahraniční výzkumy navíc upozorňují, že vztah mezi úzkostí a alkoholem je problematický. Lidé s úzkostnými nebo depresivními potížemi mohou při stejné míře pití pociťovat více negativních následků než lidé bez těchto potíží. Neznamená to, že si člověk na festivalu nesmí dát pivo. Znamená to spíš položit si otázku, proč pije.
Úzkost kamaráda