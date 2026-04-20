Festival nejen hudby United Islands se kvapem blíží. Odstartuje na konci dubna. Nejen o tom, jak probíhal výběr letošních interpretů, se pro Metro rozpovídal ředitel United Islands Martin Štěrba.
Festival se letos bude konat opět na Štvanici. Čím si vás získala?
Štvanice nás získala hlavně svou polohou, je to taková oáza uprostřed města. Díky lávce je ostrov skvěle dostupný z Karlína i z Holešovic. Ostrov má zkrátka charakter prostoru, kde může přirozeně vzniknout naše festivalové městečko. Pro United Islands je hrozně důležité, že nejde o sterilní areál, ale o živé místo, které má svůj příběh a energii. A to se do festivalu přenáší, třeba letošní zvířecí ilustrace jsou přímo inspirované těmi, které jsou skutečně na Štvanické lávce.
Můžete stručně přiblížit koncept letošního ročníku?
United Islands dlouhodobě stojí na objevování nových jmen z Česka i Evropy a letošek v tom samozřejmě není výjimkou. Program je multižánrový a staví vedle sebe umělce, které už publikum zná, i ty, kteří teprve čekají na svůj průlom. Celkem se na United Islands letos představí stovka jmen z dvaceti zemi.
Vše začne už čtvrteční klubovou nocí. Co byste doporučil?
Každý den je jiný, letos máme i kromě čtvrtečních klubek i středeční večírek pro nedočkavé v krásném prostředí Chodovské tvrze. Klubová noc bude letos na jedenácti místech po celé Praze. Hrát se bude třeba v Anežce v samém srdci Prahy, ale i v bývalém nádraží v Bubenči, v Crossu nebo třeba ve Vinohradském pivovaru. Během klubových nocí se představí kapely, které třeba před rokem ještě neexistovaly. A také je to možnost, jak objevit kapelu, která za rok třeba bude na velkém pódiu.
Co považujete za letošní největší hudební lákadla open-air programu?
Letos máme silnou kombinaci zahraničních i domácích jmen. Z těch zahraničních určitě stojí za zmínku britské indie-rockové trio Bilk, irská electro-noise kapela Yard, lucemburský projekt DasRadial nebo nizozemská zpěvačka Min Taka. Ale stejně důležité jsou pro nás i české projekty, třeba Toyota Vangelis, který připravil speciální set jen pro United Islands, nebo Marie April, která nedávno získala Anděla. United Islands je specifický tím, že vedle sebe staví jména v různých fázích kariéry, a právě to dává programu dynamiku.
Jednou z účinkujících je také zmíněná čerstvá držitelka Anděla Marie April. Kdy ji mohou návštěvníci vidět?
Je to tak, z toho máme velkou radost. Marie April vystoupí se svou kapelou The Fools na hlavní scéně, a to v pátek od 16.30. Myslím, že od Marie můžeme čekat na hudební scéně ještě velké věci, je to přesně ten typ umělkyně, která zapadá do DNA United Islands.
Jak vybíráte mladé hudebníky?
Je to kombinace otevřenosti a dramaturgického přístupu. Každý rok se nám hlásí stovky kapel, ale zároveň náš dramaturgický tým sleduje scénu, jezdíme na showcase festivaly a komunikujeme s partnery i hudebními profesionály. Důležité pro nás není jen to, jak kapela zní teď, ale i to, kam se může posunout. United Islands chce být místem prvního většího setkání s publikem, ne až zastávkou hotových hvězd.
Součástí bude také diskuzní stage. Řeknete k ní víc?
Diskuzní stage je pro nás přirozené rozšíření festivalu. Chceme, aby festival nebyl jen o hudbě, ale i o otázkách, které si dnes mladá generace klade. Témata, která jsme zvolili, reflektují svět, v němž dnes žijeme. Věnujeme se umělé inteligenci, vědě, nové éře sexuálního zdraví, budoucnosti mladých, ale i odolnosti nás jako takových. O vědě, médiích, AI, demokracii či generaci Z dorazí debatovat i Václav Moravec, Jakub Landovský nebo třeba Rozárie Haškovcová.
Chystáte další novinky pro letošní ročník?
Každý rok se snažíme festival posunout o krok dál. Letos kromě diskuzní stage pracujeme víc s prostorem Štvanice jako celkem, chceme, aby jednotlivé části festivalu byly ještě propojenější a přirozenější. Oproti minulému roku jsme přeskládali areál a všechny hudební scény jsou letos koncentrované přímo na ostrově a díky spolupráci s Divadlem bratří Formanů budeme mít jednu ze scén i krytou.
Bude na místě i program pro děti?
Městský festival, jako je United Islands, navštěvují všechny generace a žádnou z nich nelze vynechat. Takže ano, myslíme i na rodiny s dětmi. Máme připraveny klidnější zóny, zajímavý doprovodný program, který bude přístupný i pro ty nejmladší návštěvníky.
