Festival hudby v Dobříši od 6. do 9. srpna propojí klasickou hudbu s dalšími žánry i rodinnou atmosférou. „Pohádkově noblesní prostředí dobříšského zámku dodává festivalu jasný punc originality. Bude zábavný, autentický, umělecký, pro všechny generace, pro místní i přespolní,“ říká houslový virtuos Jaroslav Svěcený, jenž spolu s herečkou Zdeňkou Žádníkovou stojí za dramaturgií festivalu.
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Výjimečné zahájení
Festival odstartuje ve čtvrtek 6. srpna tradičním Galakoncertem ve francouzském parku. Letní večer nabídne souběžně se stmíváním slavné pěvecké árie 18. a 19. století a vystoupí na něm Jaroslav Svěcený (housle), Gabriela Chocholoušová (mezzosoprán), Miguelangelo Cavalcanti (baryton), Zdeněk Rys (hoboj, sólista SOČR), Collegium Jaroslava Svěceného a dirigent Miloš Formáček. Chybět nebude ani tradičně osobitá moderace Zdeňky Žádníkové, dobré víno, skvělé občerstvení, káva a uvolněná letní atmosféra.
Speciální moment
Páteční večer se přesune do kostela Nejsvětější Trojice naproti zámku. Program s názvem Ve znamení varhanních píšťal a příčných fléten nabídne vystoupení Magdalény Bílkové Tůmové (laureátka Pražského jara) a Václava Uhlíře (varhany).
- Speciálním momentem bude společné vystoupení Zdeňky Žádníkové s jejími dcerami Andreou a Zuzanou, které zahrají na příčné flétny.
- V komorních partech zazní i zvuk italských houslí Svěceného.
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Dopolední víkendový program na nádvoří zámku bude patřit dětem. Divadelní spolek LokVar uvede oblíbené pohádky Kašpárek domek staví (sobota) a Tři prasátka (neděle).
Víkendové vyvrcholení
Sobotní večer přinese jeden z vrcholů festivalu – vystoupení legendární operní pěvkyně Evy Urbanové spolu s Jaroslavem Svěceným a Moravským klavírním triem. Večer otevře netradiční prvek: street dance týmy z Aerobic studia Orel Dobříš, což podtrhuje charakter festivalu jako prostoru pro propojování žánrů i generací. „Právě toto prolnutí je pro nás zásadní – klasická hudba se potkává s jinými formami umění i s místní komunitou,“ uvádí Svěcený.
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