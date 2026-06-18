Po více než deseti letech mimo aktivní komunální politiku chcete vést historické centrum metropole. Co vás po předchozím působení vede k tomu, že chcete znovu stát v čele Prahy 1?
Na Praze 1 mi záleží. Je to historické centrum republiky, výkladní skříň celé země, ale především domov tisíců lidí, kteří tu chtějí normálně a spokojeně žít. Jsem jedním z nich téměř šedesát let. Dlouhodobě se zde ale zhoršují podmínky pro bydlení a ubývá obyvatel. Centrum je přetížené návštěvníky, lidé řeší problémy s parkováním, dostupnost služeb, čistotu i pořádek v ulicích. Problémem je, že naše radnice dlouhodobě není aktivní a nečelí všem těmto tlakům dostatečně. To chci změnit. Chci být aktivní starosta v čele radnice, která bude pro obyvatele užitečná.
Když se ohlédnete za minulým obdobím na radnici, co považujete za svůj největší úspěch a naopak za věc, kterou byste nyní udělal jinak?
Starostou Prahy 1 jsem byl relativně krátce. Přesto jsem se ale maximálně snažil řešit problémy. Maximálně jsem dbal na kvalitu úklidu ulic. Změnil jsem nesmyslnou praxi, kdy se problémové noční kluby kontrolovaly v dopoledních hodinách. Za mě se začalo kontrolovat v noci, osobně jsem se kontrol účastnil. V posledních dvanácti letech jsem nebyl v aktivní politice, ale zůstal jsem občansky aktivní, pravidelně interpeloval na zastupitelstvech, vystupoval na výborech, komisích. Reálnou změnu ale můžete prosadit jen s mandátem. Proto kandiduji na starostu.
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Proč by podle vás měli voliči dát důvěru právě vám, a ne pokračování současného vedení městské části?
Praha 1 si zaslouží vedení, které se nebojí rozhodovat, naslouchat lidem a aktivně konat. Vedení, které bude stát na straně občanů a bude hájit jejich zájmy každý den. A to doslova. A přesně o to se chci jako starosta Prahy 1 snažit. Nebojím se práce ani zodpovědnosti. Nabízím zkušenosti, erudici, energii i odvahu. A také jasnou vizi, kterou hodlám prosazovat. A to v dialogu a ve spolupráci s každým, kdo chce rovněž pracovat ve prospěch toho, aby se v Praze 1 dobře žilo. Jsem zvyklý rozhodovat a nést odpovědnost. Pokud to bude v zájmu Prahy 1 a jejích obyvatel, nebudu se bát ani konfliktů.
Praha 1 dlouhodobě řeší přetlak turismu, Airbnb a nočního života. Kde vidíte nejrychlejší řešení, které může radnice reálně prosadit?
Základem je aktivní a důsledná radnice, která využívá své pravomoci a zároveň si umí říct o podporu magistrátu nebo ministerstev. Návštěvníci jsou vítáni, ale musí se zde chovat s respektem k místním i kulturním hodnotám, které jsme zdědili po našich předcích. Chci udělat pořádek v ulicích, který bude vidět i cítit v čistotě veřejného prostoru, v bezpečnosti i v dopravě. Neslibuji zázraky, ale i aktivní přístup může hodně změnit. Starosta může osobně jednat s problémovými podnikateli a v případě potřeby na ně vyvíjet tlak prostřednictvím radnice. Proto chci být starosta, který bude převážně v ulicích, mezi lidmi.
Největším problémem je zvyšující se invaze vlivů, která zhoršuje kvalitu života místních. Má různé projevy od nelegálně parkujících aut přes noční hluk migrujících tlup či automobilů a nepořádek v ulicích i domech, kde jsou byty nabízené na krátkodobé pronájmy, až po záplavy sdílených kol na chodnících.
Jak chcete skloubit zájmy rezidentů a podnikatelů v centru města, kde se často tyto zájmy dostávají do konfliktu?
Vůči podnikatelům chci být v první řadě maximálně otevřený. Chci zlepšit komunikaci a nastavit otevřenou, férovou a transparentní spolupráci s poctivými podnikateli. Ti jsou nedílnou součástí života centra a významně přispívají k jeho fungování. Zároveň budu důsledně dbát na dodržování pravidel. U provozoven, které je porušují opakovaně a systematicky, musí radnice využít všechny dostupné nástroje, jak vysvětlit, že pravidla se neporušují a ohleduplnost je předpokladem pro dobré vztahy. Podnikání v Praze 1 musí být odpovědné vůči svému okolí. To je jednoznačná zásada, kterou se budu, pokud se stanu starostou, řídit.
Co je podle vás největší problém Prahy 1, který se roky jen „přelévá“, ale nikdo ho nedokázal vyřešit?
Největším problémem je zvyšující se invaze vlivů, která zhoršuje kvalitu života místních. Má různé projevy od nelegálně parkujících aut přes noční hluk migrujících tlup či automobilů a nepořádek v ulicích i domech, kde jsou byty nabízené na krátkodobé pronájmy, až po záplavy sdílených kol na chodnících. Tomu je nutné se aktivně postavit. Jasně říci, že Praha 1 není Disneyland ani noční bar. A začít dělat aktivní kroky k nápravě. Nemám kouzelný proutek. Vše se nevyřeší hned. Ale musíme rázně začít a vytrvat.
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Jaké tři konkrétní kroky byste udělal během prvních sto dnů v případě zvolení?
Budu se snažit představit své vize a přístup všem zastupitelům včetně opozičních a rovněž zaměstnancům úřadu. Chci každého, kdo chce pomoci tomu, aby se v Praze 1 dobře žilo, vtáhnout do hry. A zároveň okamžitě začít řešit nejpalčivější problémy, tedy parkování, noční hluk a nepořádek a neutěšený stav veřejného prostoru. Chtěl bych rovněž nějak pozitivně symbolizovat snahu o návrat centra Prahy alespoň částečně místním. Tím symbolem by mohl být návrat tradiční pražské klobásy nebo chcete-li uzenky na Václavské náměstí v jednom či dvou stáncích.
Jaký máte plán na dostupnost bydlení v Praze 1, kde ceny dlouhodobě vytlačují místní obyvatele?
V Praze 1 ještě docela nedávno bydlelo zhruba šedesát tisíc lidí. Nyní je to zhruba polovina. Domy, kde se dřív bydlelo, tu ale stále jsou. Jeden problém je množství bytů, které jsou nabízeny ke krátkodobým pronájmům. Druhým problémem je, že ze spousty bytových domů jsou všelijaké úřady, instituce, archivy. Tam je určitě velký potenciál. Řada těchto institucí rozhodně nemusí sídlit v centru Prahy. Domům se může vrátit bytová funkce. Příkladem je třeba Vojenská ubytovací a stavební správa v Hradební.
Praha 1 čelí velkým tlakům zvenčí. Jezdí k nám miliony turistů. Spousta z nich se zde chová jemně řečeno problematicky. S tím souvisí i snaha různých vykuků, kteří chtějí na turistickém ruchu vydělávat.
V čem se vaše komunální politika liší od celostátní linie ODS, pokud vůbec?
Celostátní a komunální politika jsou hodně odlišné disciplíny. Na úrovni městské části neřešíte daně, důchody nebo třeba novelu občanského zákoníku. Řešíte stav ulic, podmínky pro parkování, mateřské a základní školy a další záležitosti, které máte v kompetenci. Spojují nás ale samozřejmě principy a hodnoty, například to, že chceme nechat lidi žít podle svého. Odmítáme snahy vnucovat ostatním nějaký způsob života. U nás je takovým symbolem osobní auto. Jsou lidé, kteří kritizují ostatní za to, že auto mají, používají a chtějí zaparkovat. Tohle já odmítám a chci chránit právo každého normálně žít.
Jak v současnosti hodnotíte stav komunální politiky v rámci ODS v Praze? Funguje podle vás jednotně, nebo spíš roztříštěně?
ODS je dnes součástí vedení hlavního města i řady městských částí. Máme řadu úspěšných lidí, kteří skvěle pracují pro Prahu. Zároveň určitě není všechno z různých důvodů ideální. To samé lze říci o každé politické straně či hnutí. Komunální politika totiž není o stranických knížkách, ale jednotlivcích, jejich osobní aktivitě, schopnostech a výsledcích.
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Co je pro vás nejtěžší na politice v Praze 1? Tlak médií, veřejnosti, nebo samotná správa centra města?
Praha 1 čelí velkým tlakům zvenčí. Jezdí k nám miliony turistů. Spousta z nich se zde chová jemně řečeno problematicky. S tím souvisí i snaha různých vykuků, kteří chtějí na turistickém ruchu vydělávat, a to bez ohledu na místní obyvatele, jejich právo na normální život, noční klid a podobně. Dlouhodobě přitom necítím dostatečný zájem ze strany magistrátu, aby Praze 1 pomohl zůstat místem pro dobrý život. Musíme tedy zabojovat sami. Já jsem připraven a přivítám pomoc každého, kdo se přidá.
V současnosti jste hodně vidět na sociálních sítích. Jaký je podle váš ideální klíč k tomu, jak to celé coby politik dělat? Pomáhá vám někdo s příspěvky?
Snažím se být maximálně autentický. Říkat své názory, pohledy na věc. Jsem si vědom, že se občas nemusejí každému líbit. Ale nedává mi smysl, abych lakoval věci narůžovo nebo říkal něco jiného, než si skutečně myslím. Mám malý tým spolupracovníků, děláme to, jak se říká, na koleni. Nyní v předvolební kampani ale samozřejmě občas žádáme o spolupráci i externisty. Snažíme se být vidět a oslovit maximum lidí. Věřím, že se nám to povede.