„Mám formu a brněnský okruh mi sedí. Myslím, že je reálné vyhrát nebo jet minimálně o stupně vítězů,“ odhaduje v rozhovoru mladoboleslavský rodák Filip Salač. Letos navíc startuje v týmu, který loni s jezdcem Joem Robertsem v Brně vyhrál.
Už se před domácím závodem dostavila nervozita?
Přijde mi to trochu divné, ale ještě nervózní nejsem. Samozřejmě se těším, až to v pátek vypukne. Ale zatím u mě převládá pohoda.
Co vás ještě před tím čeká?
Spousta dalších rozhovorů a prohlídka trati. Potom máme ve čtvrtek večer autogramiádu na náměstí Svobody i s jezdci z MotoGP. Představím také novou helmu, jejíž design vznikl speciálně pro Brno. Po víkendu ji budeme dražit a výtěžek půjde na charitu.
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MotoGP v Brně startuje v novém termínu. Salač si věří na vítězství
Není tajemstvím, že jste v Brně hodně testoval. Dá se vlastně shrnout, kolikrát jste tady byl za posledních pár měsíců jezdit?
Tím, že se letos Grand Prix jede o měsíc dopředu oproti té loňské a na okruhu se dělala spoustu úprav, kvůli kterým se na něm jezdit nedalo, tak jsem tady toho času nestrávil tolik jako loni. Ale stejně ve znalosti trati budu mít určitě navrch oproti ostatním jezdcům. Myslím, že jsem tady byl letos čtyřikrát, pětkrát, a to mi určitě pomůže.
Předpověď počasí hlásí přes třicet stupňů. Jak vám tyhle podmínky sedí, nebo naopak nesedí?
Včera jsem si stihnul ještě skočit do sauny, ať se trošku přizpůsobím – to samozřejmě v nadsázce. Ale bude to náročný víkend. Brno sice není trať zas až tak extrémně fyzicky náročná, ale tím, že jsou tu docela dlouhé rovinky, tak to bude péct pořádně a bude to určitě náročný víkend.
Asi před měsícem a půl jste prohlásil, že přicházejí vaše oblíbené tratě. Výsledky to i potvrdily. Patří mezi ně i Brno, když pomineme, že je to domácí závod?
Profil trati v Brně mi sedí. Mám rád změnu směru, to znamená ty esíčka a těch je v Brně opravdu spousta.
Pamatujete si, když naposledy nějaký český pilot v Brně byl na stupních vítězů, ať už to byl třeba Lukáš Pešek, nebo Jakub Kornfeil?
Samozřejmě. Viděl jsem to. A je to na mém bucket listu – stát na stupních vítězů v domácím závodě. Doufám, že se to splní už letos. Budu o to bojovat. Chtěl bych to určitě zažít taky a závidím těm, kdo už to zažili.
Skoro každý kolem vás také mluví o vítězství, případně stupních vítězů. Dá se ten tlak nepustit do hlavy?
Já sám vím, že mám teď dobrou formu a že je to reálné. Já sám sebe dostával pod tlak především poslední dva roky, kdy se mi moc nedařilo. A tenhle tlak před dvěma týdny po druhém místě v Maďarsku zmizel. Mám opravdu čistou hlavu na to, užít si závodní víkend v Brně.
Na tiskové konferenci došlo i na představení vítězné trofeje. Jste pověrčivý, nebo jste si na ni sáhl?
Pověrčivý jsem, takže jsem se jí nedotkl. Ale je krásná a myslím, že kdybych si ji v neděli dal na poličku v obýváku, tak by mi tam určitě seděla.
Před loňským závodem v Brně jste spustil svůj fan shop, letos jste udělal speciální edici triček. Vidíte na zájmu o tyto věci, že se vaše fanouškovská základna rozšiřuje?
Určitě ano. Pomohlo to. Myslím si, že jsem ji trošičku rozšířil i díky tomu, že jsem začal natáčet na YouTube. Ukazuju tam také zákulisí závodů, takže na to koukají i mladší fanoušci, kteří vidí, že to není jenom o tom jezdit na motorce, ale i o spoustě věcí okolo. A třeba jednou budou chtít být taky takoví.
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MotoGP 2026 Brno: Program závodů a vstupenky. Jak si povede Salač?
Jak jste se za tu necelou půlku sezony sehrál s novým týmem?
Teď, jak jdou výsledky nahoru, je to propojení mezi námi ještě lepší. Začíná tam být opravdu pohodová atmosféra. Doufám, že se začne dařit i mému týmovému kolegovi, protože ten se teďka trošičku trápí. Ale děláme všechno pro to, aby se dostal taky nahoru. A Brno má rád, loni tu vyhrál, takže věřím, že se tady chytne. Žiju teď vlastně takový ten sen, který nechci, aby skončil, aby ten budík najednou zazvonil.
Smlouvu na příští rok ale nemáte. Už se začínají hýbat nitky, nebo je ještě brzy?
Určitě už se hýbou. Můj manažer říká, že nějaké kontakty tam jsou. A jsou to dobré kontakty, takže já to teď víc neřeším. Jak říkám, já žiju sen a nechci, aby skončil. Žiju přítomností a chci ze sebe vydat maximum teď. A myslím, že s těmi výsledky, co teď mám, nemusím mít o svoji budoucnost obavu.
Vidíte reálně se v budoucnu dostat až do královské třídy MotoGP?
Určitě, rád bych se tam podíval. Je to můj sen a důvod, proč závodím. Spousta jezdců z MotoGP bude po letošku odcházet, takže třeba, kdyby se mi hodně začalo dařit, tak nějaká nabídka přijde už letos, ale momentálně o ničem takovém nevím a bude to spíš otázka delší budoucnosti.