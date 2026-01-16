Film, který rozdělil Česko. Dědictví se nyní vrací v obnovené premiéře

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:12
Kultovní snímek Věry Chytilové s názvem Dědictví aneb Kurvahošigutntag patří k nejvýraznějším a nejcitovanějším českým filmům posledních třiceti pěti let. Hlášky z tohoto snímku zlidověly a určitě nejsem sám, kdo je poslouchal ze všech stran již od útlého dětství.
Fotogalerie3

Bohumil Stejskal – nejikoničtější role Bolka Polívky | foto: BioscopMetro.cz

Kultovní komedie se nyní vrací tam, kam patří – na filmová plátna. Obnovenou premiéru v kinech má příští čtvrtek 22. ledna. A já jsem se tuto skutečnost rozhodl využít jako záminku k tomu, abych společně se čtenáři deníku Metro zavzpomínal na tuhle upřímnou filmovou učebnici lidské povahy, která tuzemskou kinematografii před lety obohatila o jednoho z nejvýraznějších a nejcharizmatičtějších antihrdinů, jaký sice nechodil (ale klidně mohl) i do vaší oblíbené hospody.

Porevoluční oříšek

Obliba snímku Dědictví se u mě, stejně jako o mnoha dalších tuzemských diváků, nezrodila po prvním zkouknutí. Jak praví jiní a podstatně zkušenější filmoví fajnšmekři, žádný jiný český porevoluční snímek nebalancoval tak mistrně a bezprecedentně na hraně mezi genialitou a zoufalstvím. U mě to ovšem ani nemohlo být jinak. V době premiéry snímku mi totiž byly čtyři roky a v dobách, kdy snímek můj táta nakoukával prostřednictvím půjčené videokazety, a později v televizi, na mě ta změť sprostých hlášek o „rozhození sandálu“ (čímž bylo míněno fyzické násilí na druhé osobě), p*če, kterou podobně jako boha nikdo nikdy neviděl, a samozřejmě také o léku na všechny problémy – tedy slivovici – působila poněkud primitivně.

Nyní se mohu alespoň vymlouvat na to, že jsem byl dítě. Někdejší kritická obec ale svého času filmu také docela dost naložila, stejně tak jako všemožní intelektuálové, kteří nenahlédli za oponu geniality živočišného scénáře Věry Chytilové a Bolka Polívky, i hereckým výkonům všech zúčastněných. A jak víme, ani v současnosti to nemá snímek u diváků lehké.

Návrat Bohuše

Dědictví lze vnímat, jak se říká, dle chuti každého soudruha. Tedy jako oddechovou prču plnou hlášek i přesně vypointovaný obraz toho, jak do „nepřipravených“ tuzemských domácností dorazily západní výdobytky.

Ať už tuhle temnou bláznivinu o češství, ženských pohlavních orgánech a spoustě alkoholu uvidíte za pár dní v kinech, nebo se do ní zakoukáte v rámci reprízy na nějaké komerční televizní stanici, jedno vím už teď jistě. Neprohloupíte. A když budete mít opravdu štěstí, možná, podobně jako se to v případě Kurvahošigutntag stalo už mnohokrát mně, objevíte novou vrstvu, hlášku nebo klidně i štěk nějakého „ochotníka“. Pojďme text zakončit hláškou z filmu. Ideálně nějakou slušnou: „Irenko, už si?“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

O víkendu si můžete vyzkoušet jízdu na sněžných bruslích nebo mazlivou zvířecí jógu se štěňátky

Francouzský buldoček, ilustrační snímek (29. června 2017)

Třetí lednový víkend přináší nevšední sportovní zábavu, netradiční jógu, oblíbené Lego, přednášky či hudební zážitky s jazzem i klezmerskými melodiemi.

16. ledna 2026

Polička spustí opravy zimního stadionu

ilustrační snímek

Město Polička může na jaře zahájit největší investiční akci roku, opravu zimního stadionu. Do soutěže na opravu za zhruba 65 milionů korun se přihlásil jediný zájemce, kterého radní na začátku týden...

16. ledna 2026  6:18

O družstevní byty na kraji Brna nemají mladé rodiny zájem, obsadí je singles

V brněnské Novém Lískovci plánuje město velkou výstavbu. Podle urbanistické...

Plánované družstevní byty na Kamenném vrchu v Brně politici prezentovali jako snazší cestu pro mladé rodiny a páry, které řeší společné soužití. Jenže jak se ukázalo, o alternativu k tradiční...

16. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Nemocnice začínají omezovat návštěvy, prudce rostou počty respiračních infekcí

Ilustrační snímek

Frýdecko-místecká nemocnice tento týden jako první v Moravskoslezském kraji omezila návštěvy. Důvodem je nepříznivá epidemiologická situace, prudce rostou počty nemocných akutními respiračními...

16. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEO: Netekla voda, tak se sprchovali venku v mrazu. Hasiči z Týna jsou hitem

Na stanici v Týně nad Vltavou netekla voda, tak se hasiči sprchovali venku na...

V pondělí zasahovali jihočeští hasiči u rozsáhlého požáru skladové haly v Plané u Českých Budějovic. Vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, škodu na materiálu odhadli na 19 milionů. Mnohem...

16. ledna 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Film, který rozdělil Česko. Dědictví se nyní vrací v obnovené premiéře

Bohumil Stejskal – nejikoničtější role Bolka Polívky

Kultovní snímek Věry Chytilové s názvem Dědictví aneb Kurvahošigutntag patří k nejvýraznějším a nejcitovanějším českým filmům posledních třiceti pěti let. Hlášky z tohoto snímku zlidověly a určitě...

16. ledna 2026  5:12

V Rakovníku se podařilo vrátit na koleje vykolejený vagon, provoz je obnoven

ilustrační snímek

Hasiči Správy železnic dnes v Rakovníku vrátili na koleje vagon nákladního vlaku, který ve středu odpoledne vykolejil při posunování. Událost se obešla bez...

15. ledna 2026  19:09,  aktualizováno  19:09

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která...

15. ledna 2026  20:32

Šestnáctiletý čelí obvinění z pokusu o vraždu, v podchodu pobodal bezdomovce

Policejní zásah ve škole na pražském Žižkově (5. prosince 2025)

V pátek krátce po 23. hodině, se podchod pod Hlávkovým mostem v Praze stal dějištěm brutálního útoku. Policisté z místního oddělení Letná dorazili na místo jako první poté, co obdrželi hlášení o...

15. ledna 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

Stanice Chodov

Stanice Chodov

Nový informační systém na Chodově.

vydáno 15. ledna 2026  19:39

Stanice Pankrác

Stanice Pankrác

Obousměrná tramvaj na Pankráci.

vydáno 15. ledna 2026  19:39

Stanice Chodov

Stanice Chodov

Nový informační systém na Chodově.

vydáno 15. ledna 2026  19:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.