Film Michael Jackson 2026: Geniální zpěvák opředený kontroverzními skandály míří na velká plátna

Veronika Reicheltová
  18:11
Letos by mu bylo 68 let. Jeho život byl plný šokujících momentů, ale také převratných uměleckých počinů, které definovaly moderní popkulturu. Král popu byl hudební ikonou zahalenou tajemstvím, která dodnes vyvolává celou řadu spekulací. Do kin míří dramatický snímek, který posvítí na jeho umělecký život i temné momenty.
Michael Jackson při koncertu na Letenské pláni v Praze (7. září 1996) | foto:  David Neff, MAFRA

Od smrti nadaného hudebníka uplynulo téměř 17 let, přesto se o jeho životě a zejména tajemstvích, která skrýval před světem, vedou spekulace i v současnosti. V hlavní roli velkolepého filmu Michael, který slibuje poodhalení i stinné stránky umělcova života, se představí jeho synovec Jaafar Jackson.

Kdy vyjde film Michael?

Snímek s jednoduchým názvem Michael má v Česku premiéru 23. dubna 2026, v některých kinech se v rámci mimořádné předpremiéry objeví již o den dřív.

  • Film Michael (2026) měl celosvětovou premiéru v Berlíně 10. dubna 2026, na kterou mimo jiné dorazili také potomci slavného hudebníka.
  • Režie se ujal Antoine Fuqua, který stojí za snímky Equalizer, Odstřelovač, Training Day nebo Slzy slunce.
  • Produkci zaštítil Graham King, který stojí za úspěchem oscarové Bohemian Rhapsody, biografického dramatu o Freddie Mercurym, kterého ztvárnil Rami Malek.

Kdo byl král popu?

Michael Jackson se narodil 29. srpna 1958 v průmyslovém městě Gary ve státě Indiana jako osmý z devíti sourozenců. Už jako malé dítě vykazoval neuvěřitelný talent, který neunikl jeho ambicióznímu otci Josephovi, který zformoval sourozeneckou skupinu The Jackson 5.

  • Joseph Jackson byl známý svou přísností a používáním fyzických trestů.
  • Protože byli sourozenci Jacksonovi nuceni zkoušet dlouhé hodiny do noci, zatímco ostatní děti si hrály venku, považuje se působení v rodinné kapele za moment ztráty dětství.
  • Právě zde se zrodila Jacksonova celoživotní touha po hračkách a pohádkách, kterou si kompenzoval v dospělosti.
Jméno a příjmeníDatum narozeníCo dělají / PovoláníVěk v roce 2026
Rebbie (Maureen) Jackson29. 5. 1950Zpěvačka, dnes v ústraní, občas vystupuje se synem.75 let
Jackie (Sigmund) Jackson4. 5. 1951Hudební producent, stále vystupuje se skupinou The Jacksons.74 let
Tito (Toriano) Jackson15. 10. 1953Zemřel v září 2024; byl to kytarista a bluesový zpěvák.nedožitých 72 let
Jermaine Jackson11. 12. 1954Zpěvák a producent, věnuje se odkazu rodiny.71 let
La Toya Jackson29. 5. 1956Zpěvačka, autorka a televizní osobnost.69 let
Marlon Jackson12. 3. 1957Zpěvák a tanečník, dnes se věnuje i realitám a charitě.69 let
Brandon Jackson12. 3. 1957Marlonovo dvojče; zemřel několik hodin po narození.
Michael Jackson29. 8. 1958Zemřel v červnu 2009; Král popu a hudební legenda.nedožitých 68 let
Randy (Steven) Jackson29. 10. 1961Hudebník, dnes spoluvlastník vydavatelství se sestrou Janet.64 let
Janet Jackson16. 5. 1966Celosvětová popová ikona, stále aktivně koncertuje a nahrává.59 let

Zlom v Jacksonově kariéře nastal v roce 1971, kdy sice stále vystupoval s bratry, ale zároveň vydal svůj první samostatný singl Got to Be There. Začátek sólové dráhy však přišel až v roce 1979 s albem Off the Wall. Následující deska Thriller z roku 1982 se stala nejprodávanějším albem všech dob a ukázala, že Jackson nebyl jen zpěvák, ale také vizionář, který propojil tanec, módu a videoart do jednoho celku.

Čím se proslavil Michael Jackson?

Michael Jackson do moderní choreografie vnesl několik zcela unikátních prvků, které umělci i fanoušci po celém světě napodobují dodnes.

  • Moonwalk: Takzvaná měsíční chůze, při které se tanečník snaží vyvolat iluzi, že kráčí vpřed, zatímco ve skutečnosti plynule klouže po podložce směrem dozadu.
  • Antigravitační náklon: Ikonický taneční pohyb, který Jackson poprvé ztvárnil ve videoklipu k písni Smooth Criminal, během kterého se s naprosto propnutým tělem naklonil v kotnících směrem k zemi až do úhlu 45°.
  • Vyhazování pánve: Prudký, rytmický a energický pohyb pánví (tzv. pelvic thrust), často doprovázený typickým výkřikem, se stal symbolem nespoutaného pódiového projevu.
Nejslavnější hity Michaela Jacksona
Název hituRok vydáníZajímavostÚspěch v číslech
Billie Jean1983Poprvé zde předvedl slavný Moonwalk.10 mil. prodaných singlů
Thriller1983Nejdražší videoklip své doby (hororový formát).Album: 70+ mil. kopií
Beat It1983Legendární kytarové sólo nahrál zdarma Eddie Van Halen.8 mil. prodaných singlů
Bad1987Videoklip režíroval slavný Martin Scorsese.5 čísel 1 v Billboard Hot 100
Smooth Criminal1988Představil zde ikonický antigravitační náklon díky speciálním botám.Top 10 ve většině světa
Dirty Diana1988Z úcty k princezně Dianě píseň vyřadil z programu koncertu ve Wembley roku 1988, kde byl přítomen i princ Charles. Princezna Diana se s Jacksonem osobně setkala a svěřila mu, že se jedná o její nejoblíbenější skladbu.#1 v Billboard Hot 100
Black or White1991Průlomová technologie morfování obličejů v klipu.Jednička ve 20 zemích
Earth Song1995Výrazná skladba s ekologickým poselstvím.Nejprodávanější singl v UK

  • V roce 2002 šokoval Michael Jackson svět v Berlíně, když z okna hotelu Adlon ukázal fanouškům svého syna Prince Michaela II.
  • Zpěvák tehdy držel dítě v jedné ruce přes zábradlí balkonu, přičemž miminko mělo přes obličej přehozený ručník.
  • Tento moment, kdy dítě málem upadlo, vyvolal celosvětové zděšení.

Kromě hudby plnil Jackson titulní strany novin svou měnící se vizáží. Veřejnost fascinovala především barva jeho pleti. Ačkoliv se spekulovalo o cíleném bělení, Jackson trpěl vzácným onemocněním vitiligo, které způsobuje ztrátu pigmentu. S tím souvisely i četné plastické operace, zejména nosu, které zpěvák obhajoval zdravotními důvody, ačkoliv realita byla pravděpodobně složitější.

Symbolem jeho izolace se stal ranč Neverland, pohádkové sídlo s vlastní zoo a lunaparkem, které se později stalo centrem mnoha soudních sporů.

Proč zemřel Michael Jackson?

Smrt krále popu přišla jako blesk z čistého nebe 25. června 2009, jen pár týdnů před plánovaným turné This Is It. Oficiální příčinou bylo akutní předávkování propofolem, silným anestetikem, které mu podal jeho osobní lékař Conrad Murray. Kolem jeho skonu se dodnes vznáší řada spekulací a konspiračních teorií.

Charita a boj za lidská práva

Navzdory všem skandálům nelze Jacksonovi upřít jeho humanitární odkaz. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal jako hvězda, která podpořila nejvíce charitativních organizací (přes 39). Přes svou nadaci a osobní dary věnoval na charitativní účely přes 300 000 000 USD.

  • Protestní hymna They Don’t Care About Us (1996): Tato píseň se stala nadčasovým symbolem boje proti policejní brutalitě a nespravedlnosti. Prostřednictvím syrového textu a ikonického videoklipu z brazilských slumů Jackson vmetl světu do tváře přehlíženou chudobu a vyjádřil hlubokou solidaritu se všemi utlačovanými.
  • Apel na ochranu planety: Jeho písně jako Heal the World nebo Earth Song apelovaly na lidstvo, aby změnilo své chování a začalo se lépe starat o planetu.
  • Heal the World Foundation: Charitativní organizace, kterou Michael Jackson založil v roce 1992 s cílem zlepšit životní podmínky dětí po celém světě, bojovat proti hladomoru a poskytovat humanitární pomoc v oblastech zasažených válečnými konflikty.
