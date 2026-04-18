Od smrti nadaného hudebníka uplynulo téměř 17 let, přesto se o jeho životě a zejména tajemstvích, která skrýval před světem, vedou spekulace i v současnosti. V hlavní roli velkolepého filmu Michael, který slibuje poodhalení i stinné stránky umělcova života, se představí jeho synovec Jaafar Jackson.
Kdy vyjde film Michael?
Snímek s jednoduchým názvem Michael má v Česku premiéru 23. dubna 2026, v některých kinech se v rámci mimořádné předpremiéry objeví již o den dřív.
- Film Michael (2026) měl celosvětovou premiéru v Berlíně 10. dubna 2026, na kterou mimo jiné dorazili také potomci slavného hudebníka.
- Režie se ujal Antoine Fuqua, který stojí za snímky Equalizer, Odstřelovač, Training Day nebo Slzy slunce.
- Produkci zaštítil Graham King, který stojí za úspěchem oscarové Bohemian Rhapsody, biografického dramatu o Freddie Mercurym, kterého ztvárnil Rami Malek.
Kdo byl král popu?
Michael Jackson se narodil 29. srpna 1958 v průmyslovém městě Gary ve státě Indiana jako osmý z devíti sourozenců. Už jako malé dítě vykazoval neuvěřitelný talent, který neunikl jeho ambicióznímu otci Josephovi, který zformoval sourozeneckou skupinu The Jackson 5.
- Joseph Jackson byl známý svou přísností a používáním fyzických trestů.
- Protože byli sourozenci Jacksonovi nuceni zkoušet dlouhé hodiny do noci, zatímco ostatní děti si hrály venku, považuje se působení v rodinné kapele za moment ztráty dětství.
- Právě zde se zrodila Jacksonova celoživotní touha po hračkách a pohádkách, kterou si kompenzoval v dospělosti.
|Jméno a příjmení
|Datum narození
|Co dělají / Povolání
|Věk v roce 2026
|Rebbie (Maureen) Jackson
|29. 5. 1950
|Zpěvačka, dnes v ústraní, občas vystupuje se synem.
|75 let
|Jackie (Sigmund) Jackson
|4. 5. 1951
|Hudební producent, stále vystupuje se skupinou The Jacksons.
|74 let
|Tito (Toriano) Jackson
|15. 10. 1953
|Zemřel v září 2024; byl to kytarista a bluesový zpěvák.
|nedožitých 72 let
|Jermaine Jackson
|11. 12. 1954
|Zpěvák a producent, věnuje se odkazu rodiny.
|71 let
|La Toya Jackson
|29. 5. 1956
|Zpěvačka, autorka a televizní osobnost.
|69 let
|Marlon Jackson
|12. 3. 1957
|Zpěvák a tanečník, dnes se věnuje i realitám a charitě.
|69 let
|Brandon Jackson
|12. 3. 1957
|Marlonovo dvojče; zemřel několik hodin po narození.
|—
|Michael Jackson
|29. 8. 1958
|Zemřel v červnu 2009; Král popu a hudební legenda.
|nedožitých 68 let
|Randy (Steven) Jackson
|29. 10. 1961
|Hudebník, dnes spoluvlastník vydavatelství se sestrou Janet.
|64 let
|Janet Jackson
|16. 5. 1966
|Celosvětová popová ikona, stále aktivně koncertuje a nahrává.
|59 let
Zlom v Jacksonově kariéře nastal v roce 1971, kdy sice stále vystupoval s bratry, ale zároveň vydal svůj první samostatný singl Got to Be There. Začátek sólové dráhy však přišel až v roce 1979 s albem Off the Wall. Následující deska Thriller z roku 1982 se stala nejprodávanějším albem všech dob a ukázala, že Jackson nebyl jen zpěvák, ale také vizionář, který propojil tanec, módu a videoart do jednoho celku.
Čím se proslavil Michael Jackson?
Michael Jackson do moderní choreografie vnesl několik zcela unikátních prvků, které umělci i fanoušci po celém světě napodobují dodnes.
- Moonwalk: Takzvaná měsíční chůze, při které se tanečník snaží vyvolat iluzi, že kráčí vpřed, zatímco ve skutečnosti plynule klouže po podložce směrem dozadu.
- Antigravitační náklon: Ikonický taneční pohyb, který Jackson poprvé ztvárnil ve videoklipu k písni Smooth Criminal, během kterého se s naprosto propnutým tělem naklonil v kotnících směrem k zemi až do úhlu 45°.
- Vyhazování pánve: Prudký, rytmický a energický pohyb pánví (tzv. pelvic thrust), často doprovázený typickým výkřikem, se stal symbolem nespoutaného pódiového projevu.
|Název hitu
|Rok vydání
|Zajímavost
|Úspěch v číslech
|Billie Jean
|1983
|Poprvé zde předvedl slavný Moonwalk.
|10 mil. prodaných singlů
|Thriller
|1983
|Nejdražší videoklip své doby (hororový formát).
|Album: 70+ mil. kopií
|Beat It
|1983
|Legendární kytarové sólo nahrál zdarma Eddie Van Halen.
|8 mil. prodaných singlů
|Bad
|1987
|Videoklip režíroval slavný Martin Scorsese.
|5 čísel 1 v Billboard Hot 100
|Smooth Criminal
|1988
|Představil zde ikonický antigravitační náklon díky speciálním botám.
|Top 10 ve většině světa
|Dirty Diana
|1988
|Z úcty k princezně Dianě píseň vyřadil z programu koncertu ve Wembley roku 1988, kde byl přítomen i princ Charles. Princezna Diana se s Jacksonem osobně setkala a svěřila mu, že se jedná o její nejoblíbenější skladbu.
|#1 v Billboard Hot 100
|Black or White
|1991
|Průlomová technologie morfování obličejů v klipu.
|Jednička ve 20 zemích
|Earth Song
|1995
|Výrazná skladba s ekologickým poselstvím.
|Nejprodávanější singl v UK
Dítě z balkonu
Kromě hudby plnil Jackson titulní strany novin svou měnící se vizáží. Veřejnost fascinovala především barva jeho pleti. Ačkoliv se spekulovalo o cíleném bělení, Jackson trpěl vzácným onemocněním vitiligo, které způsobuje ztrátu pigmentu. S tím souvisely i četné plastické operace, zejména nosu, které zpěvák obhajoval zdravotními důvody, ačkoliv realita byla pravděpodobně složitější.
Symbolem jeho izolace se stal ranč Neverland, pohádkové sídlo s vlastní zoo a lunaparkem, které se později stalo centrem mnoha soudních sporů.
Proč zemřel Michael Jackson?
Smrt krále popu přišla jako blesk z čistého nebe 25. června 2009, jen pár týdnů před plánovaným turné This Is It. Oficiální příčinou bylo akutní předávkování propofolem, silným anestetikem, které mu podal jeho osobní lékař Conrad Murray. Kolem jeho skonu se dodnes vznáší řada spekulací a konspiračních teorií.
Charita a boj za lidská práva
Navzdory všem skandálům nelze Jacksonovi upřít jeho humanitární odkaz. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal jako hvězda, která podpořila nejvíce charitativních organizací (přes 39). Přes svou nadaci a osobní dary věnoval na charitativní účely přes 300 000 000 USD.
- Protestní hymna They Don’t Care About Us (1996): Tato píseň se stala nadčasovým symbolem boje proti policejní brutalitě a nespravedlnosti. Prostřednictvím syrového textu a ikonického videoklipu z brazilských slumů Jackson vmetl světu do tváře přehlíženou chudobu a vyjádřil hlubokou solidaritu se všemi utlačovanými.
- Apel na ochranu planety: Jeho písně jako Heal the World nebo Earth Song apelovaly na lidstvo, aby změnilo své chování a začalo se lépe starat o planetu.
- Heal the World Foundation: Charitativní organizace, kterou Michael Jackson založil v roce 1992 s cílem zlepšit životní podmínky dětí po celém světě, bojovat proti hladomoru a poskytovat humanitární pomoc v oblastech zasažených válečnými konflikty.