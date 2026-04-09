V příštím týdnu, konkrétně 16. dubna, ale do kin vstoupí celovečerní dokument, který několik měsíců připravoval režisér Dan Svátek společně se Stypkovou rodinou a nejbližšími. „Bez přehánění můžu říct, že to bylo velké dobrodružství a že se příběh vyvíjel jiným směrem, než jsem původně zamýšlel. Chtěl jsem Davida popsat co nejpravdivěji a nejupřímněji, protože takový byl. Ve filmu proto divák nalezne i věci, které netušili ani jeho nejbližší. Bylo to leckdy těžké dilema, co pustit ven a co ne. Po dohodě s rodinou a přáteli jde film v plném a otevřeném znění. Bo takový byl David,“ říká režisér Svátek.
Jak k tomu došlo?
Spojení mezi režisérem a hudebníkem vzniklo před lety při práci na filmu Úsměvy smutných mužů, kdy Dan Svátek oslovil Davida Stypku, zda by nevytvořil titulní píseň. Ten pro film vybral skladbu Kříž. Oba tvůrce spojovala i Česká Kanada, kde měly jejich rodiny chalupy, i zamýšlená spolupráce na filmu Zápisník alkoholičky, ke které už nedošlo.
Natáčení snímku Neboj, dýchej, čaruj probíhalo převážně na severní Moravě – v rodné obci Dobrá i ve Frýdku-Místku a jeho okolí. Filmaři zavítali také do Prahy, Brna a na festival v rumunském Banátu.
I nejbližší vzpomínají
Ve filmu na Stypku vzpomínají členové jeho kapely Bandjeez, rodina, blízcí spolupracovníci, vydavatel Martin Červinka a hudební producent Martin Ledvina i hudební kolegové a přátelé jako Ewa Farna, Mirai Navrátil, Jindra Polák ze skupiny Jelen či Kateřina Marie Tichá.
„Milovala jsem tu jeho upřímnost, měl ji úplně ke všem. Třeba jste s Davidem mluvili poprvé v životě a najednou jste dostali pocit, že vás zná odmalička. On šel zkrátka vždy napřímo, nablízko. A tak to i pojmenovával – že jde rovnou cestou,“ prozradila Tichá.
Jak to vidím já
„David měl neskutečný talent dostat se k lidem blízko a vyvolat v nich pocit, že jsou kamarádi.“ Slyšela jsem to mockrát po jeho smrti jako odpověď na to, proč tolik lidí říká, že jim společně s ním odešel kamarád. A ona je to pravda, i já si myslela, že jsme byli kamarádi. Sem tam srandička, sem pracovní setkání na akci nebo při rozhovoru, sem tam psaní o tom, jak i práce, kterou milujete, vás někdy umí naštvat. Měl pro spoustu věcí pochopení, o spoustě témat se s ním dalo mluvit. Jeho odchod mě tudíž zasáhl. Když se pak pár měsíců po smrti objevilo jeho album Dýchej, o kterém jsme se dost bavili i za jeho života a slibovali si, že se zase jednou sejdeme nad společným rozhovorem, úplně mě odrovnalo. Slyšet jeho hlas v nových písničkách byla fakt emoční jízda. Navíc v době, kdy jsem sama měla docela těžké období, a on, aniž by na tomto světě fyzicky byl, se stal jeho soundtrackem. Vzhledem k tomu, jakou přehršel písní rozpracoval ještě za života, jsem se poslouchat jeho hlas i v něčem novém naučila. Ale přiznávám, že při cestě na předpremiéru dokumentu o něm jsem se bála, jaké to bude. Říká se, že o mrtvých se má mluvit v dobrém, ale proč vlastně? Mám pocit, že mnozí Davida za těch pět let postavili na piedestal. Ale přes všechno pozitivní, co všem okolo byl schopen dávat, to byl prostě jenom normální člověk. Ten dokument ho ukáže takového, jaký byl, někdy možná až moc na dřeň. Byl přecitlivělý umělec, který, jakkoli to bude znít strašně takhle napsané, možná až s rakovinou našel lásku k životu. Jestli by tu po sobě podle mě měl ještě jednu věc zanechat, najděme všichni lásku k životu dřív, než bude pozdě.
Iveta Benáková, editorka