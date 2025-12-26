Pokud hledáte tipy, co si pustit, když venku padá tma dřív, než je zdrávo, nabídka je díky trojici těchto titulů víc než lákavá. Nesměly proto chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Jedna bitva za druhou
Film Jedna bitva za druhou (v originále One Battle After Another) od režiséra Paula Thomase Andersona je dostupný on-line teprve pár dní. Zároveň se tak ovšem stalo poměrně brzy. Film byl uveden do českých kin 25.září a v současné době jej lze nalézt na těchto platformách Apple TV, Prime Video a Lepší.TV, kde je k zapůjčení. Já jsem si jej vychutnal prostřednictvím HBO Max, kde je zadarmo v rámci předplatného.
Kdybych to měl shrnout, generační talent Anderson přiměl studio, aby (nebývale dokořán) otevřelo peněženku, obsadil do hlavní role Leonarda DiCapria a natočil volnou adaptaci údajně nezfilmovatelného Pynchonova Vinelandu. „Přesně takhle se má zacházet se studiovou šrajtoflí – s vizí, drzostí a absolutní tvůrčí svobodou,“ vykřikovali před premiérou filmařovi fanoušci. Jak by také ne, když vědí, že komplikované literární vesmíry tomuto režisérskému matadorovi jdou jako po másle. Odmítá hrát podle žánrových klišé. Výsledkem je tedy opravdu zábavná a do jisté míry i nepředvídatelná podívaná.
Příběh o bývalých revolucionářích, kteří znovu spojí síly, aby zachránili unesenou dceru jednoho z nich, je směsicí politického thrilleru, westernu, absurdní komedie i existenciálního dramatu. DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti a Benicio Del Toro jsou ve svých rolích rovněž excelentní. Jediné, co odrazuje, je 161 minut dlouhá stopáž. Z vlastní zkušenost vím, že když snímek zkouknete nadvakrát, na půvabu mu to neubere.
Poslední zúčtování
Poslední dobrodružství agenta Ethana Hunta s tváří Toma Cruise s názvem Mission: Impossible – Poslední zúčtování (v originále The Final Reckoning) je od tohoto měsíce rovněž dostupné on-line na několika platformách. Pokud za něj ovšem nechcete platit na Apple TV či Rakuten TV, vrámci předplatného je od 17. prosince k dispozici na SkyShowtime. Film se měl původně jmenovat Mission: Impossible Odplata – Druhá část, studio se ovšem nakonec rozhodlo poslat snímek do kin s podtitulem Poslední zúčtování. Učinilo tak z prostého důvodu. Vlastně ze dvou. První odplata totiž finančně pohořela a druhé části filmů nemívají u diváků obecně tak velký úspěch jako samostatné snímky.
Tato taktika, jak již v současné době víme, bohužel ničemu moc nepomohla. Snímek byl propadák a jeho finanční reputaci nenakopne ani slušný zájem diváků prostřednictvím internetových televizí, kterému se nyní těší. Já se osobně musím přiklonit k té části fanoušků, kterou mrzí, že Hunt, respektive Cruise, neuměli skončit na vrcholu. Skončit v nejlepším je ale obecně nejspíš, ehm, nesplnitelná mise.
Probuzení mrtvého muže
Poslední do party filmových tipů je snímek Na nože: Probuzení mrtvého muže (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery), který je od 12. prosince dostupný on-line exkluzivně na streamovací platformě Netflix. Třetí díl detektivní série s Benoitem Blancem (Daniel Craig) vstoupil do online distribuce po omezené premiéře v kinech, která proběhla koncem listopadu letošního roku. Jak tvrdí samotný Netflix, na rozdíl od předchozích dílů, které mohou být dostupné i k digitálnímu nákupu, je tento film jakožto „Netflix Original“ primárně určen pro předplatitele této služby.
A jak se snímek povedl? Je lepší než dvojka a horší než trojka. Třetí Na nože následuje klasické detektivky, tento žánr však tentokrát nikterak výrazně neobohacuje. Aktuální žhavý kandidát na příštího Jamese Bonda Josh O’Connor v roli mladého faráře, jehož pravý hák nevydrží dlouho v klidu, exceluje, zatímco Craig se svým přízvukem vybaveným detektivem zůstává v pozadí. Zbytek herecké hvězdné plejády moc prostoru nemá. Snad jen s výjimkou Joshe Brolina, který si svůj part viditelně užívá.
Režisér Johnson se tentokrát rozhodl jít poirotovskou cestou, která sází na efekty, okázalost a různé odbočky. Probuzení mrtvého muže není jen žánrovou hříčkou, jakou byl předchozí snímek Na nože: Glass Onion, v němž někteří zbohatlíci parkovali oblíbená auta na střechy svých domů a v halách vystavovali drahé umění včetně pravé Mony Lisy. Kdepak. Jde o vizuálně našlapanou víceméně klasickou detektivku, takzvaný whodunit. Po pár dnech od zhlédnutí musím ovšem konstatovat, že se v ní na rozdíl od předchůdců nenachází příliš památných scén a motivů. A to je velká škoda, vezmeme-li v potaz, že je Rian Johnson jeden z nejvýraznějších filmových autorů dneška.
