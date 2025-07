O tom, že je Muž z oceli celosvětovým fenoménem a co z něj dělá největšího hrdinu ze všech, asi není třeba čtenáře webu metro.cz příliš přesvědčovat. Amerického Mirka Dušína s pláštěnkou a červenými spoďáry bez větší námahy poznají jak černoušci v méně civilizované části Afriky, tak vaše babička, máma, rozumíme si.. Podle prvních dojmů kritiků a části ohlasů na webu csfd.cz se však Supermanovi nedostalo takové péče, jakou by si látka zasloužila. A to i přesto, že měl snímek u diváků zabodovat, a vytvořit základ pro další snímky z komiksového světa DC.

Proč nechodit?

„Jako letní blockbuster na jedno shlédnutí je to obstojné, ale nijak vás to nenaláká na další snímky ze stejného filmového universa. A je na vás, jestli je to dost, nebo málo,“ píše na webu moviezone.cz redaktor vystupující pod přezdívkou Crom.

Servítky si nebere jeho kolega Mr. Hlad: „Bordel, nic jiného. James Gunn sliboval návrat ke kořenům, naivnějšího a optimističtějšího Supermana a celkově odklon od Zacha Snydera (který Supermana režíroval naposled, pozn. redakce). To se mu povedlo minimálně v tom, že zpomalovaček moc nevidíme, jinak to ale žádná sláva není. V žádném směru. Corenswet není příliš zajímavý a postrádá charisma svých předchůdců, problém však představuje hlavně Gunnova rozjívenost a snaha narvat tam úplně všechno, přičemž to vypadá, že většinu věcí si vymýšlí za pochodu. Což bohužel vede k vyloženě trapným momentům, kdy se bůhvíodkud objeví to či ono monstrum, nebo kdy Kal-El spadne do kouzelné řeky, která je kouzelná, protože je kouzelná a míří do černé díry. Nebo kdy někdo minutu v kuse v monologu vysvětluje, co je zač, o co mu jde, co ke komu cítí a co si myslí,“ uvádí redaktor.

David Corenswet jako Clark Kent alias Superman v novém Supermanovi (2025) od režiséra Jamese Gunna.

Nejnaštvanější je ze zmiňované redakce ovšem redaktor Václav Rybář alias Imf. „Gunnovský řetízák, který do zemdlení roztáčí nové zápletky, nové zvraty a nové úhly, aniž by cokoliv dokončil, vysvětlil nebo odvyprávěl. V čím dál tím barevnějším reji hloupých dialogů, povrchních postav a naivních metafor se začne i silným žaludkům navalovat. Pak to musí ven, načež se v tom začne šlapat… někdo dokonce i uklouzne. Kdybych to byl býval vědel, tak bysem sem nechodil!“ durdí se na webu moviezone.cz Rybář.

Nicholas Hoult jako Lex Luthor v novém Supermanovi (2025) od režiséra Jamese Gunna.

Proč jít?

Snímek ale pochopitelně sbírá i pozitivní ohlasy. Uživatel ChrisAce například na webu kinobox.cz§ chválí kvalitní český dabing i Gunnovský přístup, který je prý vtipný a osvěžující. Chválí i někteří lidé na portálu csfd.cz. „Takto má vypadat komiksový film, jehož smyslem a cílem je divákům předat pozitivní naději v lidstvo a naději v lepší zítřky. Superman je zde symbolem laskavosti a lidskosti, přestože paradoxně sám není člověkem. Odkaz, že nezměrnou sílu je možné použít pro dobro. Tohle podle mě Gunn zvládl předat na výbornou a hlavně se mu to daří předávat všem věkovým kategoriím, včetně té generaci, která na naší planetě převezme otěže za nějakých 15 až 20 let,“ píše uživatel s přezdívkou kumite.

Rachel Brosnahan jako Lois Lane v novém Supermanovi od režiséra Jamese Gunna.

„Superman Jamese Gunna je nejen zřejmě autorský blockbuster, ale také ten nejlepší možný filmový start, který si může propojený vesmír přát,“ uvádí uživatel filmfanouch.