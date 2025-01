Filmy s Cavillem, Coppolou či Lady Gaga slibovaly podívanou. Pokladny kin ale nakonec nenaplnily

Druhý Joker je sice propadák, Lady Gaga za to ale nemůže. | foto: VERTICAL ENT.

Jaké snímky byly z hlediska tržeb ty nejprůšvihovější? Jejich soupisku přichystal deník Metro.

Operace Poštmistr (kinopremiéra: 19. dubna)

Akční snímek o partě žoldáků, kteří během druhé světové války nakopali za nepřátelskou linií zadky několika náckům, dopadl podobně jako jeho český název. V doslovém překladu by se totiž měl film jmenovat Ministerstvo negentlemanského válčení (v originále The Ministry of Ungentlemanly Warfare). Režisérská legenda Guy Ritchie si v případě Poštmistra ukousl příliš velké sousto. Respektive jej natočil rutinně. Kombinace testosteronem nasáklé týmovky ze staré školy s překombinovaným špionážním thrillerem a rádoby cool ukecanou variací na filmy Quentina Tarantina diváky zkrátka moc nenadchla.

Operaci Poštmistr Eiza González nespasila.

Svůj díl viny na víc než třicetimilionovém propadáku v dolarech má i studio Lionsgate. Operace Poštmistr se sympaťáky Henrym Cavillem a Alanem Ritchsonem v hlavních rolích se dočkala premiéry pouze v hrstce zemí, a nebýt streamovací platformy Prime Video, která snímek uvedla i v tuzemsku, nejspíš by tenhle film neznal skoro žádný Čech.

Kaskadér (kinopremiéra: 2. května)

Kaskadér Colt Seavers (Ryan Gosling) býval hvězdou svého oboru, dokud se při jedné obzvlášť náročné akční scéně cosi nepokazilo. Následkem nekontrolovaného pádu z velké výšky skončil Colt s pošramoceným tělem i egem. Rozhodl se dát filmovému průmyslu definitivní sbohem, a dokonce kvůli tomu dal kopačky krásné a nadějné režisérce Jody (Emily Blunt). Zápletka téhle zábavné romance a celovečerní ódy na kaskadérské řemeslo zní i několik měsíců po premiéře slibně. O něco hůř zní fakt, že snímek měl, nepočítáme-li náklady na marketing, skončit nejméně třicet milionů dolarů v minusu. Na vině nebyla ani tak režie akčního fachmana Davida Leitche, ani špatná péče studia Universal. Hlavním problémem byl fakt, že původní snímek nelákal na osvědčenou značku. O nevýrazném finále nemluvě.

Furiosa: Sága Šíleného Maxe (kinopremiéra: 23. května)

Neúspěch Furiosy rovněž bolí, a to nejen hlavouny ze studia Warner Bros., ale i fanoušky. Osobitý akční nářez podle některých zdrojů propadl o mnoho desítek amerických dolarů. Režisér George Miller zkrátka kouzlo svého snímku Šílený Max: Zběsilá cesta (2015) nezopakoval. Tím mám na mysli pouze magii finanční. Do kina se zkrátka chodilo o dost méně. Film samotný se podle kritiků povedl. Byť za svými předchůdci lehce zaostával.

Borderlands (kinopremiéra 8. srpna)

Režisér Eli Roth dostal od studia Lionsgate na svou nejnovější akční sci-fi komedii 120 milionů dolarů. Následně snímek celosvětově nevydělal o moc víc než třicet. Pokus o nové Strážce Galaxie se zkrátka kvůli nezajímavým postavám, průměrné akci a nevýraznosti ve všech směrech jednoduše nepovedl. Kasovní průšvih si tak do životopisu musel napsat nejen režisér a herec Roth, Kevin Hart, ale i jejich kolegyně Cate Blanchett či Jamie Lee Curtis.

Vrána (kinopremiéra: 29. srpna)

Moc lidí, kteří neúspěch výše zmíněného filmu oplakávají, osobně neznám. Sám nedám na původní snímek s Brandonem Leem v hlavní roli zmalovaného mstitele dopustit, stejně tak jako na skvělou předlohu, kterou mám v knihovně již pěknou řádku let. Proto jsem i já byl při sledování nové verze Vrány studia Lionsgate místy zmaten, až znechucen. I tak jsem ale nečekal, že budou sály zet prázdnotou až takhle výrazně. Tratit se opět měly desítky milionů dolarů.

Hrdina snímku Vrána Eric se prošel i pražskou Nekázankou, tedy pod ikonickými mostky, které zde spojují budovy.

Joker: Folie a Deux (kinopremiéra: 3. října)

Příběh o tom, kterak se neúspěšný komik Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) během uvěznění v Arkhamské státní nemocnici setkává s láskou svého života Harley Quinn (Lady Gaga) a prožijí spolu bláznivou romanci, v kinech rovněž propadl. Poptávka po pokračování miliardové jedničky byla jednoduše natolik vysoká, že se režisér Todd Phillips i ústřední herec nejen nechali za patřičné sumy ukecat, ale také jim u studia Warner Bros. prošlo muzikálové ukotvení. Vzápětí se ukázalo, že na zpívající a tančící psychopaty nejsou diváci roku 2024 v kinech zvědaví.

Megalopolis (kinopremiéra: 17. října)

Megalopolis je podle slov svého tuzemského distributora římský hrdinský epos zasazený do imaginární budoucí Ameriky. V ní musí město Nový Řím projít proměnami, což vyvolá konflikt mezi Cesarem Catilinou, geniálním architektem, který se snaží o přechod k utopické, idealistické budoucnosti, a jeho protivníkem, starostou Franklynem Cicerem, který zůstává věrný dosavadnímu statu quo, v němž vládne chamtivost, osobní zájmy a stranické války.

Adam Driver ve snímku Megalopolis

Film měl stát i s marketingem 140 milionů dolarů, ale vydělal sotva třináct. Režírovat a z velké části i financovat pak neměl snímek nikdo menší než legendární Francis Ford Coppola.

Snímek Megalopolis byl Coppolův letitý sen. Bohužel se zdá, že si jej začal filmař plnit ve chvíli, kdy již dávno ztratil soudnost. Podle mnohých kritiků není Megalopolis ani tak filmem, jako spíše změtí odkazů a žánrových odboček. Režisérská legenda, která si za nestárnoucí Kmotry či Apokalypsu právem zajistila nesmrtelnou slávu, by měla příště raději poslouchat zkušenější producenty.

A to není zdaleka vše...

Dalšími kasovně neúspěšnými snímky loni byly například Horizont: Americká sága, Lovec Kraven, Argylle: Tajný agent, Madam Web, Sám proti světu, Red One, Vezmi mě na Měsíc, The Killer’s Game (také viním Lionsgate), Back to Black, Strážci a mnoho dalších.