Finále na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Domácí Švýcaři se o zlato poperou s Finy

Lukáš Karbulka
Sport   23:16
Mistrovství světa v hokeji 2026 v neděli končí. Zbývá totiž odehrát zápas o třetí místo a finále. Ani v jednom z nich se však nepředstaví čeští hokejisté. V důležitém čtvrtfinálovém souboji proti neoblíbenému severskému soupeři totiž neobstáli.

Trofej vítězů na MS v hokeji. | foto: ČTK

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.

Program semifinále MS v hokeji 2026: Finálová dvojice je už známá

Obsah

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
neděle 31. 5.15:30, Curych (o 3. místo)Norsko – Kanada
neděle 31. 5.20:20, Curych (Finále)Švýcarsko – Finsko

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.15:20, CurychŠvýcarsko – Norsko6:0
sobota 30. 5.20:00, CurychKanada – Finsko2:4

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Program čtvrtfinále

ZÁPASYČAS / VÝSLEDKY
Česko – Finsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 16.20 – 1:4
Kanada – USA (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 16.20 – 4:0
Norsko – Lotyšsko (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 20.20 – 2:0
Švýcarsko – Švédsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 20.20 – 3:1
  • Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Čeští hokejisté na turnaji a čtvrtfinále

Čeští hokejisté po prohře v závěrečném zápasu skupiny B proti Kanadě skončili v tabulce skupiny B ve Fribourgu na třetím místě. Národní tým se tak na čtvrteční čtvrtfinále na MS v hokeji 2026 musel přesunout do Curychu. Ve vyřazovacím boji vyzval Finsko, které ve skupině A skončilo po porážce se Švýcary na druhém místě.

Čechy po výhře nad Dánskem (4:1) zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2). V pondělí však jednoznačně nestačili na Norsko (1:4) a v úterý prohráli s Kanadou (2:3).

Konec na turnaji ve čtvrtfinále

Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1:4 a šampionát pro ně skončil. Naopak Kanada si poradila s USA 4:0 a je v semifinále.

Skupina B

#MužstvoZVVPPPPSB
1Kanada*7610033:1320
2Norsko*7411125:1415
3Česko*7401219:1713
4Švédsko*7400327:1612
5Slovensko7300321:199
6Dánsko7111415:266
7Slovinsko7111413:256
8Itálie (-)700165:281

1. Kanada - Skončila první a ve čtvrtfinále vyzve USA ve Fribourgu.

2. Norsko – Skončilo druhé a ve čtvrtfinále půjde proti Lotyšsku. Zápas se odehraje ve Fribourgu.

3. Česko - Skončilo ve skupině B třetí a čtvrtfinále si zahraje v Curychu proti Finsku.

4. Švédsko - Postoupilo z poslední čtvrté pozice. V rozhodujícím utkání porazilo Slovensko 4:2. Jejich soupeřem bude domácí Švýcarsko. Zápas se odehraje v Curychu.

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Skupina A

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švýcarsko*7700039:721
2.Finsko*7600131:1118
3.Lotyšsko*7400324:1712
4.USA*7310325:2111
5.Německo7301323:2210
6.Rakousko7300417:299
7.Maďarsko7100614:383
8.Velká Británie700077:350

1. Švýcarsko – Skončilo první a čtvrtfinále odehraje v Curychu proti Švédsku.

2. Finsko – Zakončilo skupinu A na druhém místě a ve čtvrtfinále vyzve Česko. Zápas se odehraje v Curychu.

3. Lotyšsko – Skončilo v tabulce třetí a na čtvrtfinále se přesune do Fribourgu, kde vyzve Norsko.

4. USA – Američané si na poslední chvíli zajistili účast ve čtvrtfinále díky čtvrtému místu. Ve vyřazovacím boji vyzvou ve Fribourgu Kanadu. Půjde tedy o reprízu letošního finále na ZOH 2026.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program finále, výsledky a jak si vedli Češi?

Co rozhoduje při rovnosti bodů?

Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?

  • Stejný bodový zisk mají dva týmy
  • Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
  • Stejný bodový zisk má tři a více týmů
  • Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
  • Hodnotí se:
    • počet bodů ze vzájemných zápasů
    • rozdíl skóre
    • vyšší počet vstřelených gólů

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.15:20, CurychŠvýcarsko – Norsko
sobota 30. 5.20:00, CurychKanada – Finsko

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále

Česko těsně prohrálo s Kanadou. Národní tým tak čeká stěhování do Curychu

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026

MS v hokeji 2026, Češi na MS

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

