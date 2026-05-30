Systém a pavouk MS v hokeji 2026:
Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
Program semifinále MS v hokeji 2026: Finálová dvojice je už známá
Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|neděle 31. 5.
|15:30, Curych (o 3. místo)
|Norsko – Kanada
|neděle 31. 5.
|20:20, Curych (Finále)
|Švýcarsko – Finsko
Program semifinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|sobota 30. 5.
|15:20, Curych
|Švýcarsko – Norsko
|6:0
|sobota 30. 5.
|20:00, Curych
|Kanada – Finsko
|2:4
Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?
Program čtvrtfinále
- Všechny čtvrtfinálové duely se odehráli ve čtvrtek v Curychu i Fribourgu.
|ZÁPASY
|ČAS / VÝSLEDKY
|Česko – Finsko (Curych)
|Čtvrtek 28. května, 16.20 – 1:4
|Kanada – USA (Fribourg)
|Čtvrtek 28. května, 16.20 – 4:0
|Norsko – Lotyšsko (Fribourg)
|Čtvrtek 28. května, 20.20 – 2:0
|Švýcarsko – Švédsko (Curych)
|Čtvrtek 28. května, 20.20 – 3:1
- Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.
Čeští hokejisté na turnaji a čtvrtfinále
Čeští hokejisté po prohře v závěrečném zápasu skupiny B proti Kanadě skončili v tabulce skupiny B ve Fribourgu na třetím místě. Národní tým se tak na čtvrteční čtvrtfinále na MS v hokeji 2026 musel přesunout do Curychu. Ve vyřazovacím boji vyzval Finsko, které ve skupině A skončilo po porážce se Švýcary na druhém místě.
Čechy po výhře nad Dánskem (4:1) zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2). V pondělí však jednoznačně nestačili na Norsko (1:4) a v úterý prohráli s Kanadou (2:3).
Konec na turnaji ve čtvrtfinále
Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1:4 a šampionát pro ně skončil. Naopak Kanada si poradila s USA 4:0 a je v semifinále.
Skupina B
|#
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1
|Kanada*
|7
|6
|1
|0
|0
|33:13
|20
|2
|Norsko*
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
|Česko*
|7
|4
|0
|1
|2
|19:17
|13
|4
|Švédsko*
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5
|Slovensko
|7
|3
|0
|0
|3
|21:19
|9
|6
|Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
|Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
|Itálie (-)
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1
1. Kanada - Skončila první a ve čtvrtfinále vyzve USA ve Fribourgu.
2. Norsko – Skončilo druhé a ve čtvrtfinále půjde proti Lotyšsku. Zápas se odehraje ve Fribourgu.
3. Česko - Skončilo ve skupině B třetí a čtvrtfinále si zahraje v Curychu proti Finsku.
4. Švédsko - Postoupilo z poslední čtvrté pozice. V rozhodujícím utkání porazilo Slovensko 4:2. Jejich soupeřem bude domácí Švýcarsko. Zápas se odehraje v Curychu.
Skupina A
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švýcarsko*
|7
|7
|0
|0
|0
|39:7
|21
|2.
|Finsko*
|7
|6
|0
|0
|1
|31:11
|18
|3.
|Lotyšsko*
|7
|4
|0
|0
|3
|24:17
|12
|4.
|USA*
|7
|3
|1
|0
|3
|25:21
|11
|5.
|Německo
|7
|3
|0
|1
|3
|23:22
|10
|6.
|Rakousko
|7
|3
|0
|0
|4
|17:29
|9
|7.
|Maďarsko
|7
|1
|0
|0
|6
|14:38
|3
|8.
|Velká Británie
|7
|0
|0
|0
|7
|7:35
|0
1. Švýcarsko – Skončilo první a čtvrtfinále odehraje v Curychu proti Švédsku.
2. Finsko – Zakončilo skupinu A na druhém místě a ve čtvrtfinále vyzve Česko. Zápas se odehraje v Curychu.
3. Lotyšsko – Skončilo v tabulce třetí a na čtvrtfinále se přesune do Fribourgu, kde vyzve Norsko.
4. USA – Američané si na poslední chvíli zajistili účast ve čtvrtfinále díky čtvrtému místu. Ve vyřazovacím boji vyzvou ve Fribourgu Kanadu. Půjde tedy o reprízu letošního finále na ZOH 2026.
Co rozhoduje při rovnosti bodů?
Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?
- Stejný bodový zisk mají dva týmy
- Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
- Stejný bodový zisk má tři a více týmů
- Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
- Hodnotí se:
- počet bodů ze vzájemných zápasů
- rozdíl skóre
- vyšší počet vstřelených gólů
Česko těsně prohrálo s Kanadou. Národní tým tak čeká stěhování do Curychu
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
