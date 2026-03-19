Poslední zastávku Světového poháru v biatlonu 2025/26 v norském Oslu ve čtvrtek otevře sprint žen od 16.15.
Do závodu postupně nastoupí české kvarteto Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková. Televizní přenos odvysílá ČT sport. Poslech zajistí Radiožurnál Sport.
Jak jsou na tom Češky?
Ženy budou muset o 6. místo ještě zabojovat. Finky míří do Osla s výhodou 31 bodů. Na osmé Rakušanky mají české biatlonistky náskok 217 bodů.
Nejlepší z Češek Tereza Voborníková si v celkovém hodnocení po zastávce v estonském Otepää upevnila 14. příčku a už je jen 10 bodů za Němkou Preuss, která po olympiádě ukončila kariéru. Ani 72bodový náskok Italky Wierer, jež rovněž ukončila kariéru, nemusí být nedostižný. Jejím maximem je zatím 16. příčka.
Program SP v biatlonu v Oslu 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|Čtvrtek 19. března
|16:15
|Sprint ženy (7,5 km)
|Pátek 20. března
|16:15
|Sprint muži (10 km)
|Sobota 21. března
|13:45
|Stíhací závod ženy (10 km)
|Sobota 21. března
|16:15
|Stíhací závod muži (12,5 km)
|Neděle 22. března
|13:45
|Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
|Neděle 22. března
|16:45
|Závod s hromadným startem – muži (15 km)
Poslední české úspěchy na SP v Oslu
|Umístění
|Jméno
|Disciplína
|Sezona
|2. místo
|Gabriela Soukalová
|stíhací závod na 10 km
|2016/17
|2. místo
|Gabriela Soukalová
|závod s hromadným startem
|2016/17
|1. místo
|Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková
|štafeta žen
|2014/15
|3. místo
|Veronika Vítková
|vytrvalostní závod
|2014/15