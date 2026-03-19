Finále Světového poháru v biatlonu startuje: Češky v čele s Voborníkovou čeká sprint v Oslu

Lukáš Karbulka
Sport   14:50
Finále Biatlonového světového poháru v norském Oslu odstartuje sprintem žen. Do něj zasáhne i čtveřice českých reprezentantek. Největší pozornost bude poutat Tereza Voborníková, která může v celkovém hodnocení ještě výrazně poskočit. Češky navíc čeká důležitý souboj o šesté místo v Poháru národů.
Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Poslední zastávku Světového poháru v biatlonu 2025/26 v norském Oslu ve čtvrtek otevře sprint žen od 16.15.

Do závodu postupně nastoupí české kvarteto 5. Lucie Charvátová, 56. Tereza Voborníková, 78. Tereza Vinklárková a 86. Jessica Jislová. Televizní přenos odvysílá ČT sport. Poslech zajistí Radiožurnál Sport.

Podmínky a trať

Čeští biatlonisté dorazili do Osla už v pondělí, ale zatím si podmínky příliš neosahali. Areál v Holmenkollenu totiž už dva dny zahaluje hustá mlha, která výrazně komplikuje trénink na střelnici. Dokonce se zvažovalo, že by se sprint žen přesunul na pátek, protože závodnice neměly možnost si střelbu vyzkoušet. Nakonec se ale program nemění a pojede se podle plánu už ve čtvrtek.

Ideální nejsou ani sněhové podmínky. „Je to tady takový místní kolorit,“ pousmál se trenér mužů Ondřej Moravec. „Sníh je hodně hluboký, místy až do půli lýtek. Naštěstí má být hezky, tak se to snad zlepší.“ Teploty navíc zůstávají nad nulou – během sprintů mohou vystoupat až k devíti stupňům, o víkendu pak kolem pěti. „Vypadá to na jarní lyžovačku,“ dodal trenér žen Jakub Procházka.

Jak jsou na tom Češky?

Ženy budou muset o 6. místo ještě zabojovat. Finky míří do Osla s výhodou 31 bodů. Na osmé Rakušanky mají české biatlonistky náskok 217 bodů.

Nejlepší z Češek Tereza Voborníková si v celkovém hodnocení po zastávce v estonském Otepää upevnila 14. příčku a už je jen 10 bodů za Němkou Preuss, která po olympiádě ukončila kariéru. Ani 72bodový náskok Italky Wierer, jež rovněž ukončila kariéru, nemusí být nedostižný. Jejím maximem je zatím 16. příčka.

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program a kdy jedou Češi

„Terka nám dělá svými výkony radost. Největší radost máme z její konzistence. Nebyl to jen jeden výkřik. Ukazuje se, že na to objektivně má. Když je zdravá a má formu, tak se může měřit s nejlepšími. Na první pohled se zdá, že měla opět pomalejší úvod a postupně se rozjíždí. Ale když se na to podíváme zblízka, tak zjistíme, že jezdí konstantně. Akorát její soupeřky jsou na začátku sezóny rychlejší a postupně odchází,“ uvedl pro web Český biatlon trenér žen Jakub Procházka.

Program SP v biatlonu v Oslu 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
Čtvrtek 19. března16:15Sprint ženy (7,5 km)
Pátek 20. března16:15Sprint muži (10 km)
Sobota 21. března13:45Stíhací závod ženy (10 km)
Sobota 21. března16:15Stíhací závod muži (12,5 km)
Neděle 22. března13:45Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
Neděle 22. března16:45Závod s hromadným startem – muži (15 km)

Poslední české úspěchy na SP v Oslu

UmístěníJménoDisciplínaSezona
2. místoGabriela Soukalovástíhací závod na 10 km2016/17
2. místoGabriela Soukalovázávod s hromadným startem2016/17
1. místoEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítkováštafeta žen2014/15
3. místoVeronika Vítkovávytrvalostní závod2014/15

TerezĂ­n snĂ­ĹľĂ­ energetickou nĂˇroÄŤnost Ĺˇkoly,novĂˇ svÄ›tla majĂ­ pomoct zlepĹˇit uÄŤenĂ­

