Finále Světového poháru v biatlonu startuje: Voborníková v posledním sprintu sezony opět v TOP 10

Lukáš Karbulka
Sport   17:35
Finále Biatlonového světového poháru v norském Oslu odstartovalo sprintem žen. Do něj zasáhne i čtveřice českých reprezentantek. Největší pozornost poutala Tereza Voborníková, která se opět vešla do nejlepší desítky.
Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää.

Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Poslední zastávku Světového poháru v biatlonu 2025/26 v norském Oslu ve čtvrtek otevřel sprint žen. Závod ovládla Švédka Hanna Oeberg před Italkou Lisou Vittozzi a svou sestrou Elvirou Oeberg. Desátá pak skončila skvěle jezdící Tereza Voborníková.

Do závodu postupně nastoupilo české kvarteto Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková a Jessica Jislová. Kvůli teplému počasí a měkčímu povrchu trati odstartovaly nejdříve ty nejlepší ženy. Do sobotní stíhačky se z Češek kromě Voborníkové dostala Charvátová i Vinklárková.

Jeanmonnot vyhrála celkové hodnocení žen

Poslední sprint sezony také rozhodl o letošní královně žen. Tou se stala Francouzka Lou Jeanmonnot, jež vyhrála poprvé v kariéře celkové hodnocení Světového poháru. Triumf si zajistila dva závody před koncem sezony. Porazila tak svou soupeřku Finku Suvi Minkkinen.

Tereza Voborníková – První položku zastřílela precizně a nemusela na trestný okruh. Česká biatlonistka zastřílela čistě i stojku a v cíli figuruje v TOP 10. „Bohužel ta střelba je dnes jediným pozitivem, na trati to nešlo. Musíme si to s týmem vyhodnotit,“ zhodnotila závod v rozhovoru pro Českou televizi a nepřímo tak naznačila, že její lyže neodjížděly tak, jak by si představovala.

Lucie Charvátová – Na ležce zaznamenala jednu chybu, což znamenalo jediné – 150 metrů navíc. A 150 metrů navíc musela obkroužit i po druhé položce. Celkem tedy ve sprintu nesestřelila dva terče. V cíli je na 20. místě. „Zhlediska střelby je to takové lehké zklamání, dneska bylo na víc. Běžecky to celkem šlo,“ uvedla Charvátová.

Tereza Vinklárková – Svou první položku odstřílela čistě. A stejně si vedla i při druhé položce. Ve svém posledním sprintu kariéry skončila na 44. místě.

Jessica Jislová – Hned první ranou minula při své první položce, kterou pak už zvládla zastřílet bez problému. Druhá položka už byla bez problému. Běžecky jí však závod nezachutnal a obsadila konečné 66. místo.

Podmínky a trať

Čeští biatlonisté dorazili do Osla už v pondělí, ale zatím si podmínky příliš neosahali. Areál v Holmenkollenu totiž už dva dny zahaluje hustá mlha, která výrazně komplikuje trénink na střelnici. Dokonce se zvažovalo, že by se sprint žen přesunul na pátek, protože závodnice neměly možnost si střelbu vyzkoušet. Nakonec se ale program nemění a pojede se podle plánu už ve čtvrtek.

Ideální nejsou ani sněhové podmínky. „Je to tady takový místní kolorit,“ pousmál se trenér mužů Ondřej Moravec. „Sníh je hodně hluboký, místy až do půli lýtek. Naštěstí má být hezky, tak se to snad zlepší.“ Teploty navíc zůstávají nad nulou – během sprintů mohou vystoupat až k devíti stupňům, o víkendu pak kolem pěti. „Vypadá to na jarní lyžovačku,“ dodal trenér žen Jakub Procházka.

Jak jsou na tom Češky?

Ženy budou muset o 6. místo ještě zabojovat. Finky míří do Osla s výhodou 31 bodů. Na osmé Rakušanky mají české biatlonistky náskok 217 bodů.

Nejlepší z Češek Tereza Voborníková si v celkovém hodnocení po zastávce v estonském Otepää upevnila 14. příčku a už je jen 10 bodů za Němkou Preuss, která po olympiádě ukončila kariéru. Ani 72bodový náskok Italky Wierer, jež rovněž ukončila kariéru, nemusí být nedostižný. Jejím maximem je zatím 16. příčka.

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky a kdy jedou Češi

„Terka nám dělá svými výkony radost. Největší radost máme z její konzistence. Nebyl to jen jeden výkřik. Ukazuje se, že na to objektivně má. Když je zdravá a má formu, tak se může měřit s nejlepšími. Na první pohled se zdá, že měla opět pomalejší úvod a postupně se rozjíždí. Ale když se na to podíváme zblízka, tak zjistíme, že jezdí konstantně. Akorát její soupeřky jsou na začátku sezóny rychlejší a postupně odchází,“ uvedl pro web Český biatlon trenér žen Jakub Procházka.

Program SP v biatlonu v Oslu 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
Čtvrtek 19. března16:15Sprint ženy (7,5 km)Hanna Oeberg (Šve)10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
Pátek 20. března16:15Sprint muži (10 km)
Sobota 21. března13:45Stíhací závod ženy (10 km)
Sobota 21. března16:15Stíhací závod muži (12,5 km)
Neděle 22. března13:45Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
Neděle 22. března16:45Závod s hromadným startem – muži (15 km)

Poslední české úspěchy na SP v Oslu

UmístěníJménoDisciplínaSezona
2. místoGabriela Soukalovástíhací závod na 10 km2016/17
2. místoGabriela Soukalovázávod s hromadným startem2016/17
1. místoEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítkováštafeta žen2014/15
3. místoVeronika Vítkovávytrvalostní závod2014/15

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

19. března 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky a kdy jedou Češi

Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu.

České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské Oslo. Reprezentace nastoupí v podobné sestavě jako v předchozích dvou zastávkách seriálu. Podívejte se...

19. března 2026  17:41

Finále Světového poháru v biatlonu startuje: Voborníková v posledním sprintu sezony opět v TOP 10

Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää.

Finále Biatlonového světového poháru v norském Oslu odstartovalo sprintem žen. Do něj zasáhne i čtveřice českých reprezentantek. Největší pozornost poutala Tereza Voborníková, která se opět vešla do...

19. března 2026  17:35

Muž, který v Jihlavě prodával drogy i mladistvým, skončil ve vazbě

ilustrační snímek

Policie obvinila devětatřicetiletého muže, který v Jihlavě prodával pervitin i mladistvým dívkám. Skončil ve vazbě, když jednu z nich navzdory soudnímu zákazu...

19. března 2026  15:57,  aktualizováno  15:57

