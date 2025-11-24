Finále reality show Zrádci 2 se blíží: Kdo přežije a kdy poznáme vítěze?

Finále Zrádců je tady a napětí diváků vrcholí! V neděli 30. listopadu 2025 nastane ten den, kdy se fanoušci konečně dozví, jak dopadne druhá řada psychologické hry, ve které jde o milion korun. Zvítězí zrádkyně, nebo věrní?
Mia se narodila pro roli zrádce. | foto: Expres.cz

Pět finalistů je na pokraji sil, ale konec se blíží. Dokážou věrní odhalit v posledním díle prapůvodní zrádkyni? Připravte se na večer plný nečekaných zvratů a okousaných nehtů.

Na rozdíl od standardního televizního programu si letos TV Prima připravila speciální formát. Poslední díl Zrádců budete moci sledovat v exkluzivní premiéře ve stejný moment na TV Prima, streamovací službě Prima+, a dokonce i ve vybraných kinech.

Finále tak proběhne bez spoilerů, na které si dosud diváci sledující běžný vysílací čas stěžovali na sociálních sítích, jakmile na ně vyskočil příspěvek, kdo zase vypadne.

Snímek z druhé řady Zrádců

Kdo přežil? Sestava finalistů a rozložení sil

Do finále druhé řady Zrádců postoupilo pět soutěžících, a to ve složení čtyři věrní a jeden zrádce.

Věra Kirchnerová alias Mia – vrchní komisařka

Mia je původní zrádce, který představuje velkou hrozbu pro obě strany. Mistrně se zbavuje věrných i spoluzrádců. Za tváří usměvavé jogínky se skrývá mistryně manipulace.

Vyšetřovatelka závažné trestné činnosti Věra Kirchnerová alias jogínka Mia ve...

Také diváci jsou rozpolcení. Někteří jí věří, jiní ji považují za psychopatku – přece by to tak dobře nehrála. Velkým překvapením pro mnohé byla i spoluúčast Mii na vyřazení Daniely. Na jednu stranu jí dala Daniela výslovně zelenou, na druhou stranu nebyl jediný důvod nenapsat na tabulku u kulatého stolu Aničku.

Jiřina Hofmanová alias paní Kateřina – kriminalistka

Její profesní pozadí, kdy například v 90. letech rozmluvila pachatele orlických vražd, dává předpoklad pro silný profil ve skupině věrných, kde může vést finálovou taktickou debatu a využít analytické schopnosti. Zatím své detektivní schopnosti nepředvedla, uvidíme, jestli nepřijde s velkým odhalením zrádce až ve finále.

Kateřina alias Jiřina

Dávalo by to smysl, protože od odhalení její pravé identity se díky své – snad zdánlivé – neškodnosti dostala až do finále. Teď má šanci ukázat, co v ní je.

Přesně v to doufá také režisér Markus Krug: „Upřímně, mně by se líbilo, kdyby se na poslední chvíli zaktivovala paní Kateřina, odhalila ji u ohně a řekla, že to věděla celou dobu, jen že si ji držela. To by bylo cool.“

Anna Kadlecová – právnička

Jako právnička má Anička bohaté zkušenosti s analyzováním složitých situací, hledáním důkazů a budováním logických argumentů. Má tak silný potenciál zrádce odhalit. „Do Zrádců jsem se přihlásila, protože jsem odmalička milovala deskové hry,“ říká.

Krátce před finále jsou ale věrní na vážkách. Opravdu mohou Aničce věřit? Nebo je tím posledním zrádcem na Křivoklátě právě ona?

Veronika Krajplová – modelka

Veronika do hry vstoupila s přiznanou ambicí být zrádcem a vyhrát. „Díky práci v modelingu jsem měla možnost spolupracovat s různými typy lidí, naučila jsem se přizpůsobovat situacím,“ prozradila Veronika, která fotila v New Yorku, Paříži či Londýně a její tvář zdobila titulní stránky mnoha světových módních fashion časopisů a stala se součástí celosvětových kampaní luxusních značek.

V současné době každou neděli zdobí ve Zrádcích, ale hráčsky zatím nebyla výraznou osobou. Změní to ve finále?

Marcel Procházka alias Marcell – hudebník a lékař

Marcell má díky lékařskému vzdělání cenné dovednosti v analyzování lidského chování a rozpoznávání neverbálních signálů, hudební zkušenosti mu zase pomáhají v komunikaci. Kombinace vědeckého myšlení s kreativitou z něj tak činí v psychologické hře plné intrik hráče s potenciálem. „Určitě se budu snažit trochu předvídat, co budou ostatní hráči dělat, a podle gest a chování poznat, jestli mluví pravdu. Tělo totiž často prozradí víc než slova,“ prozradil Marcell.

A právě Marcell získal obrovskou výhodu a stal se na poslední noc na Křivoklátě prorokem. Jak zamíchá kartami? Koho přinutí odhalit svou totožnost? Trefí zrádkyni Miu?

Ovládnou Křivoklát věrní, nebo zrádkyně?

Finále je vyvrcholením psychologické hry a má velmi jednoduché, ale osudové pravidlo: pokud se věrným podaří v posledním hlasování odhalit a eliminovat posledního zbývajícího zrádce, výhru si rozdělí mezi sebou. Jakmile ale Mia do konce hry přežije neodhalená, celou finanční výhru získá jen pro sebe.

Na hradě se mezitím chystá další překvapení...

Kdo z finalistů se ukáže být tou klíčovou osobností, která rozhodne o rozdělení celé výhry? Kdo vyhraje? Věrní, nebo zrádkyně? To se dozvíme už v neděli.









Na teplickém zámku je zase lustr, části původního spadly

V Rokokovém sále je „repasované“ svítidlo původního benátského lustru z druhé...

Jde o „repasované“ svítidlo původního benátského lustru z druhé poloviny 19. století, protože část původního spadla v roce 2018 na zem.

24. listopadu 2025  8:59

V Královéhradeckém kraji sněží, na Jičínsku a Rychnovsku uvázly kamiony

V KrĂˇlovĂ©hradeckĂ©m kraji snÄ›ĹľĂ­, na JiÄŤĂ­nsku a Rychnovsku uvĂˇzly kamiony

Na většině území Královéhradeckého kraje od noci sněží. V kopci Babák ve směru od Jičína na Novou Paku na silnici I/16 uvázlo několik kamionů. Kvůli ledovce...

24. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  7:15

