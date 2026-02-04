Finanční nejistota a zdraví. Proč se rozdíly mezi domácnostmi dál prohlubují?

Zatímco část české společnosti vstupuje do roku 2026 s opatrným optimismem, u nízkopříjmových domácností převažují obavy. Data z Provident Barometru a projektu Neviditelní ukazují, že ekonomické zlepšení, o kterém se často mluví v makroekonomických souvislostech, se do života všech lidí nepromítá stejně. Finanční nejistota se navíc stále častěji prolíná se zdravím, dostupností prevence a schopností zůstat soběstačný i ve vyšším věku.
Celkově hodnotí Češi nadcházející rok z finančního hlediska lépe než v minulosti. Více než polovina populace (55 %) očekává stabilní nebo lepší finanční situaci, což je nárůst oproti předchozím letům. Tento trend ale platí především pro střední a vyšší příjmové skupiny.

U domácností s hlavním čistým příjmem do 25 tisíc Kč měsíčně je obrázek výrazně odlišný. Až 41 % z nich se obává, že s financemi v roce 2026 nevyjde. Pro srovnání – v běžné populaci má stejnou obavu necelá čtvrtina lidí. Rozdíl naznačuje, že se ekonomické „nůžky“ mezi jednotlivými skupinami obyvatel dál rozevírají, a to i přesto, že mzdy v posledních letech nominálně rostly.

Nestabilní práce a bydlení jako hlavní riziko

Jedním z klíčových faktorů finanční nejistoty nízkopříjmových domácností je nestabilita příjmů. Každý pátý člověk s nižším výdělkem očekává snížení příjmu a 11 % se obává ztráty zaměstnání. Často jde o lidi pracující na dohody, rodiče s částečnými úvazky nebo pracující seniory, tedy skupiny, které jsou citlivější na výkyvy trhu práce.

Největší finanční zátěží zůstává bydlení. Nájem, hypotéky a energie jsou výdajem, který nejvíce zatěžuje rozpočty napříč společností, ale u nízkopříjmových domácností má dopad zásadní. Více než třetina z nich uvádí, že právě bydlení jim vezme největší část příjmů, a lidé do 26 let se obávají růstu nájmů dokonce v polovině případů. U domácností se hypotékou panuje nejistota kvůli končícím fixacím a možnému růstu splátek.

Potraviny. Menší úleva, trvalý problém

Rok 2025 přinesl určité uklidnění cen potravin, což se odrazilo i v chování spotřebitelů. Běžná populace už nemusí šetřit tak výrazně jako v předchozích letech. U nízkopříjmových rodin ale zůstávají potraviny jednou z nejcitlivějších položek rozpočtu. Téměř polovina z nich nakupuje převážně ve slevách, třetina omezuje množství nakupovaných potravin a více než 40 % snižuje svůj životní standard.

Když se finanční tlak promítá do zdraví

Právě v této fázi se propojují data Provident Barometru s projektem Neviditelní. Finanční nejistota se totiž neodráží jen v aktuální životní úrovni, ale i ve schopnosti lidí pečovat o své zdraví a plánovat budoucnost.

Průzkum projektu Neviditelní ukazuje, že Češi sice deklarují víru ve význam prevence a zdravého životního stylu, realita je ale složitější. Téměř polovina lidí starších 40 let přiznává, že jejich životní styl není ideální a negativně se projeví ve stáří. Každý třetí by chtěl žít zdravěji, ale brání mu v tom nedostatek peněz. Zdraví se tak pro část populace stává oblastí, kde musí dělat kompromisy.

Zdravotní výdaje přitom patří mezi náročné finanční situace zejména u nízkopříjmových domácností. I když pro rok 2026 očekávají mírné zlepšení, stále jde o položku, která může výrazně narušit rodinný rozpočet – zvlášť v kombinaci s výpadkem příjmů.

Soběstačnost jako hranice rizika

Silným tématem projektu Neviditelní je soběstačnost ve stáří. Více než 80 % lidí nad 40 let si přeje zůstat co nejdéle nezávislých. Jakmile se ale soběstačnost vytratí, péče často přechází na rodinu. V Česku dnes žije zhruba 800 tisíc neformálně pečujících, kteří kvůli péči přicházejí nejen o čas a energii, ale i o značnou část příjmů.

Z pohledu ekonomiky i sociální stability jde o problém, který nelze řešit jen dílčími úpravami systému. Bez dostupné prevence, podpory pečujících a zohlednění finančních bariér nízkopříjmových skupin se rozdíly mezi domácnostmi budou dál prohlubovat.

