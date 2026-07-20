Evropské a britské turné Weirdo Tour 2027 zahrnuje celkem 23 koncertů. Finská kapela na něm vedle novinek zařadí také starší skladby ze své více než třicetileté kariéry.
„Album Weirdo mezi našimi fanoušky silně rezonuje. Je o tom, být přijímán takový, jaký jste. Je to vidět i na našich koncertech, kam fanoušci chodí oblečení tak, aby ukázali svého vnitřního podivína. Vytváří to úžasnou atmosféru plnou radosti a sounáležitosti,“ uvedl zpěvák Lauri Ylönen.
Charita na Ukrajině
The Rasmus nové album v uplynulém roce představovali na koncertech po celém světě. Mezi nejvýraznější vystoupení patřil charitativní koncert na ukrajinském festivalu Atlas, kde byli jediným zahraničním interpretem. Festival navštívilo přes 110 000 lidí a podle pořadatelů se během akce vybralo více než 2,5 milionu dolarů na podporu protivzdušné obrany Ukrajiny.
Kapela vznikla v roce 1994 a patří k nejznámějším hudebním skupinám z Finska. Mezinárodní úspěch jí přineslo především album Dead Letters z roku 2003 s hitem In the Shadows.
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