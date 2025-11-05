Finské „pivní“ hry jsou tu. Kdy hraje Česko a kde hokejové zápasy sledovat

Autor: iDNES.cz, Metro.cz
  12:30
Hokejoví fanoušci se dočkali první reprezentační akce olympijské sezony. Od 6. do 9. listopadu se ve finském Tampere odehraje tradiční Karjala Cup, oficiálně nazývaný Finské hokejové hry 2025. Český tým vedený trenérem Radimem Rulíkem nastoupí proti soupeřům ze Švédska, Finska a Švýcarska.

Trenér české reprezentace Radim Rulík diskutuje s asistentem Tomášem Plekancem během zápasu s Finskem na domácím MS v Praze. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Turnaj začíná ve čtvrtek 6. listopadu a skončí v neděli 9. listopadu. Češi odehrají tři zápasy:

  • Čtvrtek 6. listopadu, 19:00 – Švédsko – Česko (Ängelholm, Švédsko)
  • Sobota 8. listopadu, 16:00 – Finsko – Česko (Tampere)
  • Neděle 9. listopadu, 12:00 – Česko – Švýcarsko (Tampere)

Kde sledovat Karjala Cup 2025

Všechna utkání českého národního týmu odvysílá Česká televize na programu ČT sport. Podrobné textové reportáže můžete sledovat také prostřednictvím iDNES.cz.

Karjala Cup bývá pro trenéry příležitostí otestovat nové tváře a herní varianty před důležitějšími turnaji. Letos navíc s výhledem na zimní olympijské hry 2026 v Miláně.

Co byste měli o turnaji vědět

Karjala Cup se hraje už od roku 1992, původně pod názvem Sauna Cup. Od roku 1996 je součástí Euro Hockey Tour, kde se čtyři nejlepší evropské reprezentace potkávají během celé sezony. Turnaj nese jméno po pivovaru Karjala, který pochází z finské oblasti Karélie – a právě ten je hlavním sponzorem celé akce.

Nominace Česka na Finské hry 2025

Hlavní kouč Radim Rulík na Finské hry zařadil do nominace na Finské hry devět mistrů světa z loňského šampionátu v Praze. V kádru není žádný nováček. Start v národním týmu nemá jen Pavel Čajan z Litvínova, který bude k dispozici před turnajem jako třetí gólman v tréninku.

Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě
PostJménoKlubZápasyBranky
BrankářJosef KořenářSparta Praha6
BrankářPetr KváčaLiberec6
BrankářPavel Čajan (náhradník)Litvínov0
ObránceLibor HájekPardubice363
ObránceJan KošťálekPardubice486
ObránceJan ŠčotkaKometa Brno511
ObránceLibor ZábranskýKometa Brno321
ObránceMarian AdámekTřinec51
ObránceTomáš CibulkaČeské Budějovice80
ObránceFilip PyrochtaMladá Boleslav572
ObránceRadim ŠimekLiberec415
ObránceMichal KempnýBrynäs/Švédsko9810
ObránceRadek KučeříkIlves Tampere/Fin.240
ÚtočníkJáchym KondelíkPardubice213
ÚtočníkJakub LaukoPardubice93
ÚtočníkLukáš SedlákPardubice4618
ÚtočníkOndřej BeránekKarlovy Vary8510
ÚtočníkJiří ČernochKarlovy Vary5512
ÚtočníkOndřej KovařčíkTřinec214
ÚtočníkDaniel KurovskýTřinec52
ÚtočníkJakub FlekKometa Brno10228
ÚtočníkFilip ChlapíkSparta Praha4110
ÚtočníkLuboš HorkýRögle/Švédsko122
ÚtočníkDominik KubalíkZug/Švýcarsko9741
ÚtočníkMatyáš KantnerKärpät Oulu/Finsko70
ÚtočníkKristian ReichelMannheim/Německo82
ÚtočníkMatěj StránskýDavos/Švýcarsko9019
ÚtočníkRadim ZohornaFärjestad/Švédsko262









