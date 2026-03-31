„Nejsou to řeči. Teambuilding může být zábava, vzdělání i odpočinek zároveň,“ říká deníku Metro ředitel hotelu Aparthotelu Svatý Vavřinec Martin Venglář.
V čem mají být vaše programy jiné než klasické teambuildingy?
Snažíme se naplnit jednoduchou větu: nic není nemožné. A platí to ve všech směrech. Máme konferenční sál pro 300 lidí i menší salonky s kvalitní technikou a klimatizací. Top management můžeme ubytovat v apartmánech s vlastní vířivkou. A stejně velkou roli jako práce u nás hraje zážitek. Týmy u nás mohou zažít třeba gastronomickou show s bouráním čerstvého tuňáka, ze kterého šéfkuchaři hned připravují sashimi, tatarák nebo steaky. V zimě byly velmi oblíbené výlety rolbou na hřebeny. Na jaře zase nabízíme čtyřkolky, či výlety s degustací vín, kdy skupinu doprovází sommeliér a víno si vychutnáte s výhledy do údolí.
A když někdo hory nechce?
Proto máme připravené i programy jako laser game, Videostop, hru Kufr nebo týmovou soutěž inspirovanou pořadem Máme rádi Česko. A kdo chce poměřit síly jinak, může vyzkoušet i naši vlastní únikovou hru.
Firmy dnes řeší hlavně smysl a zážitek. Máte nějaký úplně nový formát firemního pobytu, který jste vymysleli pro poslední sezony?
Letos vidíme zájem hlavně o zážitky spojené s novými dovednostmi a kvalitním jídlem a vařením. Oblíbený je program Z ohně na talíř, kde tým pracuje s lokálními surovinami, od šéfkuchaře se naučí triky, které v kuchyni uplatní i doma a na závěr si výsledek společné práce vychutná. Nebo program Lovec domorodec, který propojuje gastronomický zážitek s dovednostmi jako je rozdělávání ohně, filtrování vody, orientace v mapě, ale i prostá schopnost získat základní suroviny pro vaření v přírodě. Dnes zkrátka už firmy nechtějí klasický teambuilding, kde se lidé nutí do soutěží. Spíš hledají chvíle, kdy mohou být spolu trochu jinak než v kanceláři, něco společně zažít a něco se společně naučit.
|
Krkonoše bývají vnímané hlavně jako zimní destinace. Co nabízíte firmám nebo skupinám mimo lyžařskou sezonu, aby měly důvod přijet třeba v dubnu nebo v listopadu?
Trendy se mění a my už několik sezon vidíme, že o duben a listopad mají firmy velký zájem. Kdo chce klid, přírodu a trochu zpomalit, ten přijíždí právě v těchto měsících. Navíc jsou v tomto období příjemnější ceny ubytování a často i větší flexibilita programu. Pro poslední volné termíny proto nabízíme v last minute nabídce například pronájem konferenčních prostor zdarma při obsazení pěti a více apartmánů.
V Peci se hodně mluví o projektu Svatá Barbora. Co přesně tam má vzniknout a čím se ten projekt bude lišit od klasického horského hotelu nebo apartmánů?
Svatá Barbora je vlastně další kapitola toho, co jsme v Peci začali se Svatým Vavřincem. Nejde o další hotel nebo apartmánový dům, ale o resort, který má nabídnout služby na úrovni, na jakou jsou lidé zvyklí třeba v Alpách. Projekt tvoří tři budovy se 120 apartmány a jeho srdcem bude velké wellness centrum o rozloze více než 2 600 metrů čtverečních – s vodním světem, saunovým světem, dětským wellness a horskými lázněmi. Součástí budou restaurace, fitness, herny i zázemí pro firemní akce. Cílem je vytvořit místo, kam lidé přijedou nejen lyžovat, ale i relaxovat, pracovat nebo se na pár dní úplně odpojit od běžného provozu.
Kdy by se měl projekt Svatá Barbora reálně otevřít a v jaké fázi je dnes? Už máte konkrétní harmonogram?
Projekt je dnes ve výstavbě a otevření plánujeme na přelom roku 2028 a 2029. U podobných projektů je důležité, aby vznikaly s respektem k místu a krajině, takže příprava trvala delší dobu. Resort má ojedinělou architekturu, promyšlený koncept služeb a ambici stát se jedním z nejvýraznějších resortů v českých horách.
Bude Svatá Barbora zaměřená spíš na individuální hosty, rodiny, nebo právě na firmy a eventy? Jaký typ hostů tam vlastně chcete přitáhnout? Ambicí je vytvořit resort, který bude fungovat celoročně a přirozeně spojí několik typů hostů. Rodiny, které přijedou na týden na hory, páry hledající wellness víkend i firmy, které chtějí uspořádat konferenci nebo strategické setkání. Pro firemní klientelu bude k dispozici šest sálů a salonků, budeme tak schopni obsloužit akce až pro 230 osob. Zároveň ale nechceme budovat klasický kongresový hotel. Spíš místo, kde se konference přes den přirozeně propojí s horami – a večer s dobrým jídlem, wellness nebo zážitkem venku.
|
Krkonoše jsou dnes hodně řešené i z hlediska ochrany přírody. Jak se dá dělat moderní turismus tak, aby horám spíš pomáhal, než je zatěžoval?
Podle mě je klíčové dělat turismus, který je kvalitní, ne masový. Cílem je získat hosty, kteří v horách stráví několik dní a opravdu je poznají. Pec pod Sněžkou totiž není jen Sněžka. Je tu spousta krásných míst, o kterých se tolik nemluví, a právě ta chceme hostům ukazovat. Ve Vavřinci proto nabízíme výletní tipy pro pěší, rodiny s kočárky, běžce i pejskaře. Zároveň se snažíme, aby hosté měli důvod zůstat i přímo u nás. Pořádáme tematické víkendy, workshopy nebo gastronomické akce. Chystáme například víkend s Wim Hof metodou, prodloužený víkend s pálením čarodějnic nebo Pokémon program pro děti s Janem Solfronkem. V létě máme každý den animační programy, tři herny pro děti i teenagery včetně VR herny, saunové rituály nebo tematické gastronomické večery.
A kdybyste měl jednou větou přesvědčit šéfa firmy z Prahy, aby vzal celý tým na pár dní do Pece pod Sněžkou. Co byste mu řekl? Proč právě Krkonoše?
Řekl bych mu, ať vezme tým tam, kde práce přirozeně přejde v zážitek. Ve Vavřinci ráno uděláte poradu, odpoledne vyjdete na hřebeny a večer sedíte u sklenky vína nebo dobrého jídla. A právě v takových chvílích často vzniknou nápady, které by v kanceláři nepřišly.
|
