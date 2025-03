Rekordní zájem vzbudila mezinárodní soutěž o proměnu pražské Florence. Do soutěže, kterou vypsala developerská společnost Penta ve spolupráci s hlavním městem, se totiž přihlásilo 157 ateliérů ze 33 zemí. Konkurence byla tak velká, že například neuspěl návrh z ateliéru slavné architekty Zahy Hadid.

Soutěže se týkají pozemků Penty na západ od autobusového nádraží, které protíná magistrála, z jihu je ohraničuje železniční trať a ze západu ulice Na Florenci. V minulosti již Penta spolu s hlavním městem uspořádala soutěž na celkové urbanistické řešení celé oblasti, jako je vymezení ulic, bloků a výšky budov.

Na to koncem loňského roku navázalo vyhlášení souběžných architektonických soutěží na čtyři plánované bloky domů. Zástavba má podle investora sloužit z většiny k bydlení, vzniknout tam mají i obchody, kanceláře a podle dřívějších informací také hotel. „Nová čtvrť propojí nejužší centrum, které žije byznysem i turistickým ruchem, s čtvrtěmi, jako je Karlín, kde je příjemné žít i pracovat,“ uvedl šéf Penta Real Estate David Musil o projektu Florenc 21. Přístup investora ocenili i zástupci magistrátu, Prahy 1 a Prahy 8.

Čtyři soutěže na návrh čtyř bloků domů

V každé ze čtyř soutěží vybrala odborná porota v čele s německým architektem Stefanem Behnischem osm týmů, které se zúčastní tří workshopů s porotou a zástupci města a dalších zainteresovaných stran, na základě kterých rozpracují svoje návrhy do konkrétnější podoby. Celkem se jedná o 25 ateliérů, některé uspěly ve více než jedné ze soutěží. Na závěr posledního workshopu porota vybere v každé ze soutěží vítěze. To je podle harmonogramu naplánováno na začátek října letošního roku.

V porotě kromě Behnische zasedla Italka Maria Alessandra Segantini, Holanďan Kees Christiaanse, Litevka Gilma Teodora Gylyte a laureát České ceny za architekturu Štěpán Valouch. Své zástupce v porotě má i Penta, hlavní město, městské části a IPR.

Kromě pozemků, kterých se týkají aktuální soutěže, Penta koncem roku 2023 koupila také firmu ČSAD Praha Holding, která vlastní autobusové nádraží Florenc a přilehlé pozemky. Jejich budoucnost ještě firma řeší, její mluvčí Martin Lánský řekl, že podle aktuálních plánů zůstane autobusové nádraží zachováno.

Plánované stavby kolem Florence navazují na projekt Penty u Masarykova nádraží, kde postavila dvě velké kancelářské budovy, což kritizovali některé občanské spolky a nynější zastupitelská opozice v Praze 1. Penta je spolu s Českými drahami také spoluvlastníkem společnost CR-City, která plánuje zastřešení platformy a výstavbu domů na hlavním nádraží.

Celková cena projektu by se měla podle Davida Musila vyšplhat na 20 miliard, řekl to v rozhovoru pro SZ Byznys. Hotovo by mohlo být nejdříve za pět let.