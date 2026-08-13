Ford Mustang Mach-E není Mustang? Po pár kilometrech vás tahle otázka přestane bavit

Petr Holeček
Petr Holeček
  8:00
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Jako elektromobil je Ford Mustang Mach E zatraceně povedený. Má skvělé jízdní...

Jako elektromobil je Ford Mustang Mach E zatraceně povedený. Má skvělé jízdní vlastnosti, okamžitou akceleraci, pohodlí, prostor a dojezd. | foto: Metro.cz

Jako elektromobil je Ford Mustang Mach E zatraceně povedený. Má skvělé jízdní...
Jako elektromobil je Ford Mustang Mach E zatraceně povedený. Má skvělé jízdní...
Jako elektromobil je Ford Mustang Mach E zatraceně povedený. Má skvělé jízdní...
Aktuálně v ČR stojí Mustang Mach E od 1 099 900 Kč, což je akční cena za...
6 fotografií
Posmívali se mu, že to není Mustang. Jenže pak s ním vyrazíte na okresku… a začnete chápat, proč Ford tenhle elektrický kovboj postavil. 276 koní, 525 Nm, pohon zadních kol a překvapivě ochotný podvozek totiž umí puristům zamotat hlavu. A možná i trochu změnit názor na to, co všechno ještě může být Mustang.

Ford Mustang Mach E. Tenhle elektrický kovboj má pořádně ostré lokty. Na milovníky klasických mustangů působí jako rudý šátek, ale celá kauza nemusí být tak horká.

Je Ford Mustang Mach-E skutečně Mustang?

A dozvíte se proč. V půlce prázdnin jsem se vracel osvěžený z ledového lomu. Okénko dole, pomalu jsem se coural krajinou a nechal si teplý vzduch proudit kolem ruky. Taky to děláte? Taková ta chvíle, kdy nikam nespěcháte a auto je vlastně jen kulisa k létu. Pod zadkem jsem měl 300 koní.

Dva elektromotory, 300 koní a pohon 4x4. Čím dalším nový Outlander PHEV překvapuje?

Ale nechal jsem řvát jen jednoho. Mustanga. No dobře. Řvát zrovna ne. Byl elektrický. Ale dupal. A dost.

Mustang Mach-E jako elektrické SUV pro puristy

Mustang Mach E je jedno z těch aut, kolem nichž se pořád vede debata, která mě už vlastně trochu nebaví. Je to Mustang? Není to Mustang? Může mít Mustang čtyři dveře? Může být Mustang SUV? A může být Mustang zticha?

Může. A po pár kilometrech je mi vlastně úplně jedno, co si o tom myslí puristi. Protože tenhle Mach E je zatraceně dobré auto.

Ford Mustang Mach-E slibuje dojezd 615 km

Testoval jsem zadokolku s velkou baterií o využitelné kapacitě 88 kWh. Má 276 koní, 525 Nm a Ford u ní slibuje podle WLTP až 615 kilometrů. To je samozřejmě číslo z laboratoře, a realita umí být méně romantická. Jenže právě tahle verze dává smysl. Nemá dva elektromotory jen proto, aby mohla na papíře dělat machra, ale jeden motor na zadku, pořádnou baterku a velmi slušnou porci výkonu. A hlavně charakter.

Jako elektromobil je Ford Mustang Mach E zatraceně povedený. Má skvělé jízdní vlastnosti, okamžitou akceleraci, pohodlí, prostor a dojezd.
Jako elektromobil je Ford Mustang Mach E zatraceně povedený. Má skvělé jízdní vlastnosti, okamžitou akceleraci, pohodlí, prostor a dojezd.
Jako elektromobil je Ford Mustang Mach E zatraceně povedený. Má skvělé jízdní vlastnosti, okamžitou akceleraci, pohodlí, prostor a dojezd.
Aktuálně v ČR stojí Mustang Mach E od 1 099 900 Kč, což je akční cena za základní verzi se 73kWh baterií a výkonem 268 koní.
Aktuálně v ČR stojí Mustang Mach E od 1 099 900 Kč, což je akční cena za základní verzi se 73kWh baterií a výkonem 268 koní.
6 fotografií

Stačí zmáčknout plyn a Mach E vystřelí bez čekání. Žádné podřazení, žádné vytáčení, žádné rozmýšlení, jestli už je správný kvalt. Jen okamžitý tah.

Jak jezdí Mustang Mach-E v zatáčkách?

A pak přijde zatáčka. Tady jsem čekal, že mě těžké elektrické SUV začne přesvědčovat, že fyzika je neúprosná. Jenže ono ne. Mach E zatáčí překvapivě ochotně. Podvozek je jistý, řízení přesné a auto se v zatáčkách nechová jako přerostlá lednička na baterky.

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Naopak. Když přitvrdíte, začne být docela zábavné. V režimu Untamed se z pohodového rodinného elektromobilu probudí druhý Mustang. Ne ten s osmiválcem, který vás kopne zvukem výfuku a huláká do okolí. Tohle je elektrický kopanec.

Vedra dávají asfaltu zabrat

  • Při vysokých teplotách asfalt měkne a může se deformovat, což urychluje vznik kolejí, výtluků nebo vyboulenin. Prudká bouřka pak může stav vozovky zhoršit během několika hodin. Správci silnic proto stále častěji využívají data z meteostanic, kamer, senzorů a diagnostických vozidel. Ta dokážou odhalit riziková místa dříve, než jsou problémy viditelné. Například na Vysočině funguje systém INFRA-FIM, který propojuje data z meteostanic, kamer a diagnostiky vozovek.
  • „Speciální vozidlo během jízdy pomocí laserových skenerů s milimetrovou přesností snímá povrch, měří nerovnosti a zaznamenává trhliny či výtluky. Výsledky využívají správci při plánování oprav,“ říká Robert Knap ze společnosti VARS.
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