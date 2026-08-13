Ford Mustang Mach E. Tenhle elektrický kovboj má pořádně ostré lokty. Na milovníky klasických mustangů působí jako rudý šátek, ale celá kauza nemusí být tak horká.
Je Ford Mustang Mach-E skutečně Mustang?
A dozvíte se proč. V půlce prázdnin jsem se vracel osvěžený z ledového lomu. Okénko dole, pomalu jsem se coural krajinou a nechal si teplý vzduch proudit kolem ruky. Taky to děláte? Taková ta chvíle, kdy nikam nespěcháte a auto je vlastně jen kulisa k létu. Pod zadkem jsem měl 300 koní.
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Ale nechal jsem řvát jen jednoho. Mustanga. No dobře. Řvát zrovna ne. Byl elektrický. Ale dupal. A dost.
Mustang Mach-E jako elektrické SUV pro puristy
Mustang Mach E je jedno z těch aut, kolem nichž se pořád vede debata, která mě už vlastně trochu nebaví. Je to Mustang? Není to Mustang? Může mít Mustang čtyři dveře? Může být Mustang SUV? A může být Mustang zticha?
Může. A po pár kilometrech je mi vlastně úplně jedno, co si o tom myslí puristi. Protože tenhle Mach E je zatraceně dobré auto.
Ford Mustang Mach-E slibuje dojezd 615 km
Testoval jsem zadokolku s velkou baterií o využitelné kapacitě 88 kWh. Má 276 koní, 525 Nm a Ford u ní slibuje podle WLTP až 615 kilometrů. To je samozřejmě číslo z laboratoře, a realita umí být méně romantická. Jenže právě tahle verze dává smysl. Nemá dva elektromotory jen proto, aby mohla na papíře dělat machra, ale jeden motor na zadku, pořádnou baterku a velmi slušnou porci výkonu. A hlavně charakter.
Stačí zmáčknout plyn a Mach E vystřelí bez čekání. Žádné podřazení, žádné vytáčení, žádné rozmýšlení, jestli už je správný kvalt. Jen okamžitý tah.
Jak jezdí Mustang Mach-E v zatáčkách?
A pak přijde zatáčka. Tady jsem čekal, že mě těžké elektrické SUV začne přesvědčovat, že fyzika je neúprosná. Jenže ono ne. Mach E zatáčí překvapivě ochotně. Podvozek je jistý, řízení přesné a auto se v zatáčkách nechová jako přerostlá lednička na baterky.
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Naopak. Když přitvrdíte, začne být docela zábavné. V režimu Untamed se z pohodového rodinného elektromobilu probudí druhý Mustang. Ne ten s osmiválcem, který vás kopne zvukem výfuku a huláká do okolí. Tohle je elektrický kopanec.
Vedra dávají asfaltu zabrat