Afrika se závodu Formule 1 dočká poprvé od roku 1993, kdy monoposty naposledy závodily na jihoafrickém okruhu Kyalami. Novou kapitolu tentokrát otevře Rwanda. Dohodu představili v úterý v Kigali šéf F1 Stefano Domenicali, rwandský prezident Paul Kagame a prezident Mezinárodní automobilové federace Mohammed Ben Sulayem.
Nový okruh mezi kopci
Závod má hostit nově vybudovaný okruh v oblasti Bugesera, přibližně 40 kilometrů jižně od hlavního města Kigali, poblíž vznikajícího mezinárodního letiště. Trať má využít přirozené převýšení krajiny a splňovat nejvyšší standard FIA Grade 1. Na její konečné podobě spolupracují WurzDesign bývalého pilota Alexe Wurze a společnost Tilke Engineers and Architects.
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Premiéra ale nepřijde hned. Zařazení do kalendáře se očekává na začátku příštího desetiletí, až bude nový areál dokončený. Konkrétní rok ani datum prvního závodu F1 zatím nezveřejnila. Mimo závodní víkendy má místo sloužit také dalším sportovním akcím, konferencím a zábavě.
Hamiltonovo dlouholeté přání
Návrat do Afriky dlouhodobě prosazoval sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který podle agentury AP za uskutečnění závodu roky bojoval i v zákulisí. S příchodem Rwandy bude šampionát znovu závodit na všech obydlených kontinentech. Podle vedení F1 přitom motoristickou sérii v Africe sleduje více než 100 milionů fanoušků.
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