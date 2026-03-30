Formule na steroidech. Opravdu hrozí konec Maxe Verstappena ve Formuli 1?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
Sport   12:48
Max Verstappen poprvé otevřeně připustil, že zvažuje odchod z Formule 1, a to už po této sezoně. Čtyřnásobný mistr světa naráží na frustraci z nových pravidel, ztrátu radosti ze závodění i nečekané výkonnostní problémy Red Bullu. Jeho budoucnost v královně motorsportu visí na vlásku.

Max Verstappen, jezdec stáje RedBull | foto: Profimedia.cz

Současná Formule 1 čelí reálné hrozbě, že přijde o jednu ze svých největších hvězd. Jezdec Max Verstappen po Velké ceně Japonska otevřeně připustil, že pokud se nezmění směr, kterým se šampionát ubírá, začne vážně uvažovat o předčasném konci kariéry.

Čtyřnásobný mistr světa patří od začátku sezony mezi nejhlasitější kritiky nové generace monopostů a technických pravidel pro rok 2026. Největší výhrady má k výrazně vyššímu podílu elektrické energie na celkovém výkonu vozu. Podle něj tím Formule 1 ztrácí svůj přirozený charakter.

Mario Kart místo závodění?

Verstappen dlouhodobě upozorňuje, že současný systém nutí jezdce k extrémnímu managementu energie. To sice vede k častějším předjížděcím manévrům, jejich efekt je ale často jen dočasný. „Letos je snazší předjíždět, ale jakmile se vám vybije baterie, nemáte šanci se bránit. Na rovince jen sledujete, jak vás soupeř znovu předjede,“ popsal jezdec po Velké ceně Japonska.

Podle agentury Reuters Verstappen navíc označil současný vývoj Formule 1 za krok špatným směrem a naznačil, že závodění ztrácí autenticitu. V minulosti dokonce přirovnal nové monoposty k „formuli E na steroidech“ ( kritizuje, že F1 ztrácí tradiční charakter hlučných, výkonných spalovacích monopostů kvůli elektromobilitě – pozn. redakce) a samotné závody k arkádové hře. „Skoro jsme hráli Mario Kart. Pak na auto nainstalujeme nějaké vylepšení a budeme kolem sebe házet banány, aby byl kluzký povrch,“ prohlásil loni po Velké Ceně Monaka.

Ztráta motivace jako klíčový problém

Zásadnější než samotná pravidla je ale podle Verstappena něco jiného – mizící radost ze závodění. „Formule 1 mě momentálně nebaví. Když mám být většinu roku mimo domov, musí to být kvůli něčemu, co miluji,“ uvedl otevřeně. Podle Reuters i BBC jde o nejpřímější vyjádření nespokojenosti v jeho dosavadní kariéře. Nizozemec zároveň zdůrazňuje, že nejde jen o jeho osobní pocit. Podle něj podobné obavy sdílí i další jezdci, i když o nich nemluví tak otevřeně.

Red Bull zatím zaostává

K frustraci z pravidel se přidávají i sportovní problémy Red Bull Racing. Tým po dominantních letech nezachytil ideálně začátek nové éry a sám přiznává, že aktuální monopost neodpovídá očekáváním.

Šéf stáje Laurent Mekies před víkendem připustil, že vůz zatím není na úrovni, jakou by si jezdci zasloužili. Výsledky tomu odpovídají – Verstappen v Japonsku dojel osmý a po třech závodních víkendech figuruje až na devátém místě šampionátu s 12 body. Jde o jeho nejslabší vstup do sezony za poslední roky. Poprvé po devíti letech navíc třikrát za sebou skončil mimo nejlepší pětku.

Fandíte v F1 Maxovi Verstappenovi?

Konec? Možná jen změna směru

Myšlenka odchodu z Formule 1 už přitom není jen hypotetická. Verstappen stále častěji naznačuje, že by mohl kariéru nasměrovat jinam. Vedle F1 se už letos objevuje v okruhové sérii Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) (jde o německý vytrvalostní závodní seriál, který se jezdí na legendárním okruhu Nürburgring Nordschleife) a dlouhodobě ho lákají vytrvalostní závody včetně legendárního Le Mans. Podle zahraničních zdrojů právě tato varianta získává na reálnosti. „Život není jen Formule 1. Existuje spousta jiných věcí, které mě baví,“ řekl Verstappen s tím, že případný odchod by pro něj neznamenal konec motorsportu.

Rozhodnutí může přijít brzy

Klíčové bude následující období. Po Velké ceně Japonska čeká kalendář delší pauza, kterou chce Verstappen využít k promyšlení dalších kroků.

Přestože má smlouvu s Red Bullem až do roku 2028, podle informací zahraničních médií obsahuje kontrakt výstupní klauzule. Pokud by se tedy rozhodl odejít, nic zásadního by mu v tom pravděpodobně nebránilo.

Sezona 2026

  • Letošní sezona seriálu formule 1 začala 8. března Velkou cenou Austrálie a končí 6. prosince v Abú Dhabí. Titul obhajuje Brit Lando Norris a jeho stáj McLaren.

