Třicetiletý Tomáš Souček navázal na svá vítězství z let 2023, 2020 a 2019. Vyrovnal tak Pavla Nedvěda a víc triumfů mají už jen Petr Čech (devět) a Ivo Viktor (pět).

Důrazný záložník loni za reprezentaci odehrál jedenáct zápasů. Jako kapitán dovedl národní tým k postupu v Lize národů do elitní úrovně. Pevnou součástí základní sestavy byl opět i ve West Hamu.

Těsně za vítězem se v anketě umístil slávista Lukáš Provod, třetí skončil Pavel Šulc z Plzně.

Miroslav Koubek před utkáním osmifinále fotbalové Evropské ligy Viktoria Plzeň - Lazio Řím.

Nejstarší i nejtalentovanější

Úspěšný rok na lavičce Viktorie Plzeň korunoval Miroslav Koubek vítězstvím v kategorii Trenér roku 2024. V lize jeho tým skončil na třetím místě a na podzim úspěšně bojoval v Evropské lize UEFA, ve které postoupil až do letošní vyřazovací části. Třiasedmdesátiletý Koubek, nejstarší v lize, anketu ovládl poprvé.

V anketě Talent roku 2024 pak uspěl brankář Antonín Kinský. Ten si výkony v Pardubicích řekl o letní návrat do Slavie a na podzim dokonce o premiérovou pozvánku do reprezentace. V zimní přestávce pak přestoupil do Tottenhamu.

Ještě v slávistickém dresu. Antonín Kinský v listopadovém zápase s tureckým Fenerbahce.

Hvězda Ligy mistrů

Fotbalistkou roku 2024 se poprvé v kariéře stala Kamila Dubcová. Ta loni odehrála za reprezentaci deset zápasů a přidala čtyři góly. Po letním přestupu z AC Milán do St. Pöltenu si rychle vydobyla místo v základní sestavě a pravidelně nastupovala v Lize mistryň.

Do Síně slávy FAČR vstoupil Karel Kroupa, člen Klubu ligových kanonýrů, Fotbalista roku 1977, mistr ligy 1978, držitel Ceny Dr. Václava Jíry a Zbrojovák století, který svou hvězdu v sídle asociace pokřtí během dneška.

Diamantový Čech

U příležitosti jubilejního 60. ročníku ankety byla vyhlášena i kategorie Diamantový Fotbalista roku. V ní fanoušci ze všech předchozích laureátů vybrali za vítěze Petra Čecha, rekordmana v počtu startů za českou reprezentaci i v počtu vítězství v anketě Fotbalista roku. Během své bohaté a úspěšné kariéry vyhrál mimo jiné Ligu mistrů, Evropskou ligu, anglickou ligu, mistrovství Evropy do 21 let, získal bronz na Euru 2004 a je držitelem rekordu v počtu čistých kont v Premier League.