Čeští fotbalisté zvládli dramatické semifinále baráže o MS ve fotbale 2026 a po penaltovém rozstřelu porazili Irsko 4:3. Po základní hrací době i prodloužení skončil napínavý duel remízou 2:2.
Svěřenci trenéra Miroslava Koubka přitom nezačali ideálně. Ve vyprodaném Edenu totiž už po 23 minutách prohrávali 0:2 – nejprve se z penalty prosadil Troy Parrott, poté si nešťastně srazil míč do vlastní sítě brankář Matěj Kovář.
Český tým ale ukázal charakter. Ještě před přestávkou snížil z pokutového kopu Patrik Schick a v samotném závěru základní hrací doby vyrovnal nový kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
Možný postup po 20 letech na MS
Zápas tak dospěl až do penalt, kde byli Češi úspěšnější. Rozhodující pokutový kop proměnil v páté sérii Jan Kliment, který poslal národní tým o krok blíže k vysněnému návratu na světový šampionát po dvaceti letech.
Ve finále baráže se Česko postaví proti Dánsku, které se odehraje v úterý opět na domácí půdě. Ve hře je první účast na mistrovství světa od roku 2006. Dánsko ale bude silný soupeř, což potvrdilo v zápase se Severní Makedonií, kterou deklasovalo 4:0.
Prahu tento týden čeká dopravní nápor. Krasobruslení, fotbal i půlmaraton omezí dopravu
Ve finále se utkají dvojice Česko - Dánsko, Švédsko - Polsko, Kosovo - Turecko, Bosna a Hercegovina - Itálie. Závěrečná barážová utkání, v nichž se rozhodne o posledních čtyřech evropských účastnících turnaje v USA, Kanadě a Mexiku, jsou na programu v úterý.