Pražské derby mezi Slavií a Spartou se odehraje v neděli 8. března. Duel může výrazně ovlivnit boj o titul i náladu v závěru sezony. Oba týmy jdou navíc do zápasu po překvapivém vyřazení v domácím poháru.
Tomáš Chorý (vlevo) ze Slavie proměnil penaltu. Radost s ním sdílí David Jurásek.

Fotbaloví fanoušci dvou velkých pražských rivalů jsou opět v pohotovosti. Tuto neděli totiž vypukne v pořadí již 316. derby mezi SK Slavií Praha a AC Spartou Praha. Zápas odstartuje v 18:30.

Derby přichází v momentě, kdy se oba celky musí vyrovnat s vyřazením v domácím poháru. Slavia i Sparta totiž v úterý shodně vypadly už ve čtvrtfinále MOL Cupu, což znamená, že si cestu k trofeji musí hledat především v ligové soutěži. K té má zatím blíže domácí Slavia, jež vede ligu právě před druhou Spartou o sedm bodů. V duelu tak půjde o hodně. Poslední vzájemné utkání dopadlo nerozhodně – 1:1.

OBRAZEM: Přes osm tisíc lidí na béčkovém derby. Jak Eden fandil neokoukaným

Na rozdíl od vršovického celku bojují Letenští ještě v pohárové Evropě, kde příští týden rozehrají osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem. Teď se však chtějí soustředit na derby. „Samozřejmě vyřazení z poháru bolí. Jedním z našich cílů bylo opět se probojovat do finále. V neděli to bude nový zápas. V lize je to klíčové. Všichni chápeme pozici, v níž jsme. Na našem přístupu to nic nezmění. Teď se ale musíme vyrovnat se slabým výkonem, který jsme v Boleslavi předvedli,“ prohlásil trenér Sparty Brian Priske.

Vstupenky

Duel bude hostit Eden s kapacitou 19 370 míst. Domácí sektory jsou už vyprodané. Přesto se ještě mohou uvolnit jednotlivá místa z nevyzvednutých rezervací či od permanentkářů, kteří své místo nabídnou do prodeje.

Kde sledovat derby?

Dlouho očekávané derby pražských „S“ odvysílá živě Oneplay Sport 1 od 18:30, předzápasové studio poběží na obrazovkách od 18:00.

Tabulka Chance Ligy 2025/2026 před 25. kolem

PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.SK Slavia Praha24177052:1858
2.AC Sparta Praha24156348:2551
3.FK Jablonec24136531:2345
4.FC Viktoria Plzeň24126642:3142
5.FC Slovan Liberec24107737:2437
6.SK Sigma Olomouc24106824:2236
7.FC Hradec Králové2497834:2934
8.MFK Karviná241021235:4032
9.FC Zlín2487929:2931
10.FK Teplice24681024:3026
11.Bohemians Praha 190524751220:3026
12.FK Pardubice24681029:4126
13.FK Mladá Boleslav24581132:4723
14.1. FC Slovácko24571218:2922
15.FC Baník Ostrava24471318:3319
16.FK Dukla Praha24291314:3615

