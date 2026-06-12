Zatímco česká reprezentace ladila poslední detaily před vstupem do mistrovství světa, její fanoušci už objevovali dějiště turnaje. Radek z Litoměřic a jeho syn se po příletu do Mexico City vydali do Guadalajary, kde Češi odehrají úvodní zápas proti Jižní Koreji.
Ani druhý den jejich cesty se však neobešel bez nečekaných zážitků.
Mexická letuška způsobila menší poplach
Vnitrostátní let z Mexico City do Guadalajary měl být rutinní záležitostí. Krátce po nástupu do letadla ale mezi cestujícími zavládlo menší napětí.
|
Čech vyrazil na MS 2026. Letenky koupil pár minut po postupu, na oknech ubytování má mříže
„Do uličky se postavila letuška a velmi vážně něco oznamovala ve španělštině. Ukazovala přitom číslo čtyři. Hned jsem si vzpomněl na historky o přetížených letadlech a říkal si, že někdo bude muset vystoupit,“ popisuje Radek.
Nakonec šlo pouze o přesazení několika cestujících kvůli vyvážení letadla. Hodinový let pak proběhl bez komplikací.
Našli fanouška, který bude držet palce Česku
Během letu se Radek se synem dali do řeči se Španělem, který už několik let pracuje v Mexiku a stejně jako oni přijel na světový šampionát.
„Má vstupenky na šest zápasů a dokonce i na náš duel s Koreou. Před přistáním nám řekl, že kromě Španělska a Mexika bude fandit i Česku,“ popsal pro Metro.cz fanoušek, který byl zároveň překvapený, že během dvoudenního cestování nenarazil na větší skupinu krajanů.
|
Náš první soupeř na MS 2026? Jižní Korea spoléhá na obranu, na světový šampionát jezdí pravidelně
Policie na každém kroku
Po příletu do dějiště českého zápasu je zaujala jedna věc. Mnohem více než fanoušci byly vidět bezpečnostní složky. „Měl jsem pocit, že existuje snad deset různých druhů policie. Každý útvar měl jinou uniformu,“ líčí Radek.
Na letišti pomáhali také dobrovolníci, kteří navigovali návštěvníky šampionátu k dopravě a dalším službám.
První cesta taxíkem pak nabídla rychlý pohled na město plné kontrastů. Moderní čtvrti střídaly chudší oblasti a hustá zástavba dávala tušit, že Guadalajara patří mezi největší metropole Mexika.
|
Kompletní průvodce MS ve fotbale 2026: Program, formát, skupiny a kde sledovat
Město, které má dvě tváře
Guadalajara bývá označována za kulturní srdce Mexika a společně s okolní aglomerací tvoří oblast s více než pěti miliony obyvatel.
Vedle historických památek a turistických čtvrtí je ale známá také bezpečnostními problémy. Turistické průvodce upozorňují na zvýšenou opatrnost, zejména po setmění.
„Na každém kroku jsme viděli doporučení, ať si lidé dávají pozor na mobily a pohybují se spíš ve skupinách. Přesto jsme se v centru cítili bezpečně, policisté byli doslova na každém rohu,“ říká český fanoušek.
|
Česko čeká fotbalová zkouška v chrámu historie. Na MS 2026 vyzve Mexiko na legendárním stadionu
Konečně první Češi
Největší radost však přišla až během procházky historickým centrem. Po dvou dnech na americkém kontinentu totiž konečně potkali první české fanoušky. „Najednou slyšíme před sebou hlasité ,Nazdáár!’ Byla to skupinka tří Čechů. A úplně současně jsme na sebe vykřikli: Vy jste naši první!“
Krátké setkání se proměnilo v spontánní oslavu. Přestože se nikdy předtím neviděli, spojovala je stejná cesta za českou reprezentací. „Loučili jsme se slovy: Tak zítra na stadionu!“
|
Maple, Zayu a Clutch. Fotbalové MS 2026 bude mít hned tři maskoty. Co symbolizují?
Češi, Korejci i televizní štáby
S blížícím se výkopem začalo být ve městě přece jen znát, že se schyluje k fotbalovému svátku. Radka se synem zastavovali místní obyvatelé, zajímali se o jejich původ a chtěli znát tip na výsledek. Nechyběly ani společné fotografie. „ Syn Dan dokonce poskytl rozhovor místní televizi,“ směje se Radek.
Narazili také na první korejské příznivce, tedy fanoušky soupeře českého týmu. Společná fotografie podle něj nakonec vznikla navzdory počátečnímu překvapení na obou stranách.
Historické centrum žije šampionátem
Volný den před zápasem využili k prohlídce města. Největší dojem na ně udělala historická čtvrť Tlaquepaque s tradiční architekturou, restauracemi a pouličními hudebníky. Mistrovství světa zde připomínají stánky s dresy, vlajkami, míči i dalšími suvenýry.
Večer se oba podle doporučení místních vrátili na ubytování ještě před setměním. Druhý den cesty tak zakončili odpočinkem a přípravou na vrchol celé výpravy. V době, kdy vychází tento článek, je Radek se synem pravděpodobně přímo na stadionu a čekají na úvodní hvizd zápasu Česka proti Jižní Koreji. Národní tým se na světový šampionát probojoval po 20 letech. Radek a jeho syn jsou u toho.