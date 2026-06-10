Fotbalové MS startuje. Fanoušky lákají dresy, plyšáci i retro kolekce od adidasu

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  8:00
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Propagační a fanouškovské produkty přinášejí nejen organizátorům sportovních akcí významný zdroj příjmů. Mistrovství světa ve fotbale je zároveň příležitostí pro značky i obchodníky oslovit miliony fanoušků prostřednictvím speciálních kolekcí. Od oficiálních dresů přes sběratelské suvenýry až po plyšové maskoty. Co si letos mohou pořídit fotbalumilovní Češi?
Kolekce Adidas a Coca-Cola pro nadcházející MS

Kolekce Adidas a Coca-Cola pro nadcházející MS | foto: adidas

Je libo plyšáka, či plyšový míč? Tak šup nakupovat.
Nová kolekce Adidasu a Coca-Coly pro nadcházející MS ve fotbale navazuje na...
Nová kolekce Adidasu a Coca-Coly pro nadcházející MS ve fotbale navazuje na...
Nová kolekce Adidasu a Coca-Coly pro nadcházející MS ve fotbale navazuje na...
16 fotografií

Světový šampionát ve fotbale startuje už zítra a nejen velké značky postupně představují speciální kolekce, které mají fanoušky navnadit na tuto akci. Pořídíte si také něco?

Ofiko od FIFA

Nabídka takzvaného merche, tedy fanouškovského zboží spojeného s konkrétní událostí, týmem nebo značkou, tentokrát pořádně nabobtnala. V případě letošního fotbalového mistrovství světa jde o širokou škálu produktů. Oficiální kolekce FIFA lákají na motivy hostitelských měst ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. V nabídce jsou trička, mikiny, kšiltovky, šály, lahve na pití, klíčenky, odznaky nebo sběratelské předměty s grafikou jednotlivých pořadatelských destinací. Vedle klasických suvenýrů nechybí ani oficiální míč turnaje či repliky slavné trofeje.

Je libo plyšáka, či plyšový míč? Tak šup nakupovat.

V Česku táhnou dresy

Přestože je možné oficiální produkty FIFA objednat i z Česka, největší zájem domácích fanoušků logicky směřuje k merchi české reprezentace. Dresy, tréninkové kolekce a další fanouškovské oblečení spojené s národním týmem bývají pro české příznivce atraktivnější než univerzální produkty s logem šampionátu. Zájem navíc podporuje účast českého týmu na světovém šampionátu, která po letech znovu oživila fotbalovou euforii.

Kolekce Adidas a Coca-Cola pro nadcházející MS
Je libo plyšáka, či plyšový míč? Tak šup nakupovat.
Nová kolekce Adidasu a Coca-Coly pro nadcházející MS ve fotbale navazuje na spolupráci z roku 2002. Součástí jsou dresy, trička, teplákové soupravy, doplňky i tenisky inspirované ikonickými produkty Coca-Coly.
Nová kolekce Adidasu a Coca-Coly pro nadcházející MS ve fotbale navazuje na spolupráci z roku 2002. Součástí jsou dresy, trička, teplákové soupravy, doplňky i tenisky inspirované ikonickými produkty Coca-Coly.
16 fotografií

Zajímavé však je, že zatímco během MS 2018 nebo MS 2022 dominovaly v nabídkách hlavně již zmiňované dresy velkých reprezentací, letos české e-shopy sázejí více na sběratelské produkty a drobné suvenýry. Důvod může být jednoduchý. Oficiální reprezentační dresy jednotlivých zemí si fanoušci často kupují přímo od výrobců sportovního vybavení nebo ve specializovaných fotbalových obchodech.

I ve vašich potravinách

Na fotbalovou horečku se nesnaží navázat pouze výrobci sportovního vybavení nebo oficiální držitelé licencí. Tematický merch se objevuje také v maloobchodě. Například nejmenovaný řetězec s potravinami v tuzemsku od června do srpna nabízí věrnostní kampaň s kolekcí plyšových Mimoňů oblečených do fotbalových dresů. Zákazníci mohou sbírat šest postaviček, kokrétně jde o Toma, Stuarta, Carla, Mela, Jerryho a Davea, doplněných o mini fotbalový míč a postupně si sestavit vlastní tým. Plyšové figurky lze získat za nasbírané nálepky, případně je koupit samostatně.

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Nostalgie s colou v ruce

Posledním příkladem toho, jak široce je v současnosti pojem fotbalový merch chápán, je společný počin adidasu a Coca-Coly. Obě značky navázaly na společný projekt z roku 2002 a po čtyřiadvaceti letech se k němu vracejí v modernějším pojetí. Kolekce kombinuje fotbalovou kulturu, streetwear a estetiku počátku tisíciletí, na kterou řada značek sází díky rostoucí popularitě retro stylu.

Součástí kolekce jsou dresy, trička, kraťasy, teplákové soupravy, doplňky i tenisky. Některé modely využívají výraznou červeno-bílou barevnost a ikonickou grafiku, jiné naopak pracují s archivními motivy a retro designem inspirovaným přelomem tisíciletí.

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Příklad výše se dobře doplňuje s kampaní řetězce supermarketů. Zatímco řetězec obchodů s potravinami cílí na rodiny a děti prostřednictvím sběratelských plyšáků, adidas využívá mistrovství jako příležitost pro prémiovou kolekci a propojení sportu s popkulturou.

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