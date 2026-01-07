Do fotosoutěže jste poslali desítky snímků a vzkazů. Vybrali jsme šest výherců, pět z nich získává odměnu 300 korun, hlavní cena 500 korun putuje k paní Janě Jelínkové, jejíž fotografii jste mohli vidět už na titulní straně. Ale hlavní výhra je jinde: ve vašich slovech!
Co jste nám napsali
Jana Chaloupková k fotce připsala jednoduché a krásné přání: „Posílám foto dárku zabaleného v balicím papíru z Metra. Přeji hezký den a do nového roku hodně čtenářů a dobrých zpráv.“
Z Prahy se ozvala paní Juklová, která to vzala stylově cestovatelsky: „Posílám zabalený dárek a přeji šťastnou cestu celým novým rokem!“
Silný a dojemný vzkaz přidala Blanka Frantová, která balila dárek pro svou maminku: „Zabalila jsem do tohoto krásného zeleného vánočního papíru dárek pro moji maminku, které je 91 let. Přeji krásné svátky, pohodu, klid a v novém roce hlavně hodně zdraví.“
Radost udělal i program
Krátce a mile se zapojila také Tereza Rudzanová: „V příloze posílám foto do soutěže s deníkem Metro. Děkuji.“
A z Brna přišel vzkaz od Vojtěcha Kudláče, který nás pobavil i potěšil: „Balicí papír z Metra mi udělal velkou radost, stejně jako tradiční vánoční televizní program.“ Myšlen byl speciál TV Guide.
Děkujeme, že čtete, balíte a sdílíte
Děkujeme všem, kdo se zapojili. Ukázali jste, že papírové noviny pořád mají místo v životě lidí: na stole, pod stromkem i v rodinných vzpomínkách. A jestli máte doma fotku, vzkaz nebo jen chuť nám udělat radost: Pište, foťte, čtěte. Metro je tu pro vás i mimo Vánoce nebo soutěže.
