Už několik hodin kolabují výsledky vyhledávání Google, když lidé zadávají do vyhledávače frázi „6 7“ nebo „six seven“. Místo klasických odkazů se totiž stránka na několik sekund rozhoupá nahoru a dolů, jako by napodobovala gesto, které trend provází. A právě tento drobný trik rozhýbává sociální sítě i internetové diskuse.
Co je six seven?
Co je na tom celé zvláštní? „6 7“ sám o sobě nemá žádný hluboký význam. Jde o meme a digitální slang, který se rozšířil v roce 2025 z TikToku, Instagramu a dalších sítí, původně z písně „Doot Doot“ od rappera Skrilly a videí s číslem 6-7, jež si uživatelé prostě začali citovat bez zjevného důvodu. Více jsme o tématu psali zde.
Trend se pak rozšířil natolik, že fráze „6-7“ byla jedním z nejvyhledávanějších slangových výrazů roku, a paradoxně je to právě její bezvýznamnost, co ji dělá tak populární. Google teď oživuje tento virál i drobným „easter eggem“ v podobě animovaného rozhoupání obrazovky. Takže když do vyhledávání zadáte 6 7, uvidíte sami, jak se vše kývá tak, že internet s vámi zkrátka „zahrává“.
6 7 populazizovala i NBA