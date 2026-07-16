Freddy Krueger se vrací. Noční můra v Elm Street dostane další filmový reboot

Metro.cz
  5:00
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Z filmu Noční můra v Elm Street (1984)

Z filmu Noční můra v Elm Street (1984) | foto: Bontonfilm

Z filmu Noční můra v Elm Street (1984)
Z filmu Noční můra v Elm Street (1984)
Z filmu Noční můra v Elm Street (1984)
Z filmu Noční můra v Elm Street (1984)
11 fotografií
Usnout už zase nebude bezpečné. Freddy Krueger se po šestnácti letech vrací na filmová plátna a chystá se rozpárat sny nové generace diváků. Studio Paramount Pictures získalo práva na kultovní Noční můru v Elm Street a připravuje další remake. Otázkou zůstává, zda nový Freddy obstojí bez Roberta Englunda. Více o tématu přináší redaktor webu kinobox.cz Jakub Vopelka.

Hororový vrahoun, který zcela vyvrátil lékařská tvrzení o užitečnosti a přínosu spánku, si po víc než čtyřech dekádách krvavé fušky znovu obleče proužkovaný svetr a nasadí ostré pařáty. Freddy Krueger, jehož zvěčnil herec Robert Englund, měl dovolenou od roku 2010, kdy vyšel neoslnivý remake Noční můry v Elm Street. Kruciální výtvor režiséra Wese Cravena (Vřískot) nyní znovu procitne ve studiu Paramount Pictures, které skupuje půlku Hollywoodu a s ním i řadu zaprášených filmových značek.

Z filmu Noční můra v Elm Street (1984)

Noční můra v Elm Street vznikla z neobvyklé kombinace skutečných událostí a osobních vzpomínek Wese Cravena, jenž v 70. letech oživil hororovou exploataci svými kulty Poslední dům nalevo a Hory mají oči. Inspirací mu byly novinové články o záhadných úmrtích mladých uprchlíků, kteří podlehli zástavě srdce ve spánku po děsivých nočních můrách.

Režisér tuto premisu spojil s vlastními dětskými zážitky i výzkumem univerzálních lidských strachů, z nichž vzešel Freddy Krueger – přízrak s rukavicí připomínající zvířecí drápy, jenž útočí v prostoru, odkud před ním nelze utéct. Craven zároveň do příběhu promítl úzkosti dospívání, sexualitu i pocit ztráty bezpečí, čímž překročil hranice tehdejších slasherů.

Na tenhle horor od tvůrců Vřískotu čekali fanoušci dlouhých 7 let. Vyplatilo se jim to?

Nadčasově „meta“

Původní film z roku 1984 zaujal nejen originálním konceptem, ale i odvážnou formou. Craven využil praktické efekty, snové obrazy a neustálé stírání hranic mezi realitou a noční můrou, díky čemuž vytvořil jeden z nejvlivnějších hororů všech dob.

Z Freddyho Kruegera se stala popkulturní ikona, snímek zachránil studio New Line Cinema a odstartoval dlouholetou sérii, která do roku 2010 pohltila devět filmů či videohry. A občas byla i nadčasově „meta“, když Freddyho představitel Robert Englund i Craven v Nové noční můře hráli sebe samotné. Slavný režisér už zemřel a nezaměnitelný herec pověsil rukavici a potrhaný klobouk na hřebík, což ale Hollywoodu nebrání nadále smrtelně snít.

Z filmu Noční můra v Elm Street (1984)

Práva od pozůstalosti

Vřískot v této dekádě vesele pokračuje a trhá kasovní rekordy, Nezvratný osud si loni po čtrnácti letech vedl senzačně a také osmdesátkové látky jsou velmi „in“. Remaku se nedávno dočkalo cynické béčko Silent Night, Deadly Night a na řadě je Noční můra v Elm Street, jejíž práva si žánrová pobočka Paramount Pictures s názvem Paramount Primal koupila od Cravenovy pozůstalosti, kterou zastupují režisérova vdova Iya Labunka a syn Jonathan Craven.

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Rodinné duo bude produkovat oznámený remake, který znovu oživí námět originálního snímku, přičemž v čele Paramount Primal stojí lidé zodpovědní například za horory Hodina zmizení a Barbar. „Jonathan i já jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s J. D. Lifshitzem a Rafim (Rafael Margules) a také se skvělým týmem, který dali dohromady v Paramount Primal,“ uvedla Labunka v prohlášení.

Jedná se o vděčný úlovek pro Paramount, jenž prostřednictvím Primal hodlá produkovat levnější žánrové filmy z oblasti komedií, hororů či sci-fi.

Z filmu Noční můra v Elm Street (1984)

Halda cynických hlášek

Noční můra v Elm Street se hlavně v osmdesátkách stala platformou pro nadějné začínající tvůrce včetně Franka Darabonta a Rennyho Harlina, kteří Freddymu ordinovali párání pubertálních pupků i haldu cynických hlášek. Jména tvůrců, kteří dostanou na starost moderní reboot, tak budou v Hollywoodu rovněž sledovaná – povedou-li si lépe než Samuel Bayer, jehož zmíněný remake z roku 2010 sice neprodělal, ale kritici mu po právu naložili. Jak to asi bez Englunda vyjde tentokrát?

Podívejte se na více fotek v naší galerii:

Z filmu Noční můra v Elm Street (1984)
Z filmu Noční můra v Elm Street (1984)
Z filmu Noční můra v Elm Street (1984)
Z filmu Noční můra v Elm Street (1984)
11 fotografií
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