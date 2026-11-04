V lednu 1875 se otevřel Tünel, který dodnes spojuje Karaköy s výše položeným Beyoğlu. Trať měří pouhých 573 metrů a vznikla jako pohodlnější alternativa k namáhavému stoupání ulicemi. Pod zemí se tak v Istanbulu jezdilo už za sultána.
Provozovatel IETT trať označuje za druhé nejstarší metro světa po Londýně. Jezdí pod zemí, technicky však jde o pozemní lanovku. První úsek novodobé linky M1 zahájil provoz až v březnu 1989. Zdejší metro přitom nezůstává jen pod zemí. Stanice Haliç na lince M2 leží přímo na mostě přes záliv Zlatý roh.
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Z letiště rovnou pod zem
Moje seznámení s istanbulským metrem začalo u letiště Sabiha Gökçen. Odtud jsem vyrazila linkou M4 směrem na Kadıköy a dál pokračovala s přestupem na Marmaray. Ten sice navazuje na metro, jde však o příměstskou železnici. Od roku 2013 umožňuje projet tunelem pod Bosporem mezi Asií a Evropou.
Podívejte se na metro v Istanbulu v galerii
Zprávy, karta i designovka
Už letištní stanice na mě působila moderně a designově. Světlé obklady, výrazné světelné linky a bílé sloupy doplňoval strohý beton podél kolejí. Pozornost si zasloužila i samotná souprava s modrozeleným polepem.
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Jela jsem docela dlouho, přes čtyřicet minut. Rozptýlení naštěstí nabídla obrazovka, na které běžely turecké zprávy. Člověk tak během přesunu stihl nahlédnout i do místního televizního vysílání. Cestování usnadňuje dobíjecí karta Istanbulkart, kterou lze využít v metru, tramvajích, autobusech, na Marmaray i na městských trajektech. Pořídíte ji v automatech Biletmatik ve stanicích, kde si na ni zároveň nahrajete kredit v tureckých lirách. Při vstupu do metra ji stačí přiložit ke čtečce u turniketu a jízdné se odečte z jejího zůstatku.
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