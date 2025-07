Oblíbená je hlavně naučná stezka Kladské rašeliny. Vede z velké části po povalových chodnících a na svých informačních tabulích popisuje místní unikátní rašeliniště i historii lovecké osady. Vysokou zvěř tu potkáte už spíš jen náhodou, teď tu vládne jiná fauna. Třeba šídla a vážky. A že jich tu je! Stezka zabaví i malé pozorovatele. Ti si mohou na pískovém doskočišti třeba vyzkoušet, jak daleko hupsnout a svůj výsledek pak porovnat třeba s jelenem.

Stezka byla otevřena v září 1977, čímž patří k nejstarším v Čechách.

Levný kraj

Ač je Kladská zhruba uprostřed západočeského lázeňského trojúhelníku, nemusíte se bát, že tu necháte jmění. Procházka po naučné stezce nic nestojí, zadarmo je i místní parkoviště. Nějakou korunu tu necháte jen kvůli občerstvení. Myslivecká hospůdka i restaurace U Tetřeva mají širokou nabídku. A protože se na obou místech platí pouze hotově, může být rozhodujícím faktorem pro výběr kofola. Tu mají jen v hospůdce. Pokud chcete po jídle ještě chvíli vytrávit, vydejte se do Domu přírody Slavkovského lesa. Návštěvnické středisko přibližuje zájemcům krásy zdejší chráněné krajinné oblasti.

Stezka Smraďoch vás zavede k jezírku s mofety, které jsou posledním pozůstatkem kdysi mohutné tektonické činnosti. Vystupuje zde na povrch oxid uhličitý, takže bahenní jezírka neustále bublají.

Les nevoní, ale voda tu chutná

Jen 10 minut autem od Kladské si bublá Smraďoch. Auto nechte na malém parkovišti (to je zdarma) a po pěšince, a tak trochu i po čuchu, se vydejte do lesa. Přírodní rezervace je pěkně živá! Plyn, který se zde prodírá z hlubin, je oxid uhličitý „ovoněný“ sirovodíkem. Takzvané mofety probublávají do kaluží a je to docela podívaná. Kousek dál v lese je pro změnu altánek s minerálním pramenem. Podle místních je Farská kyselka nejchutnější voda v celém kraji!