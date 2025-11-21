GALERIE: Když se nad tuniskou Džerbou vznese 19 balonů, zavládne velká romantika

Autor: Vilém Janouš
  3:58
Stmívá se a u pláže Sidi Yati 1 na tuniském ostrově Džerba se něco chystá. Je začátek listopadu a většina turistů už ostrov opustila. Kolem ohraničeného prostoru o velikosti fotbalového hřiště se shromažďují místní i zbylí turisté. Na prostranství najíždějí auta s naloženými vozíky a zanedlouho šero proříznou plameny z hořáků, které ženou horký vzduch do nachystaných balonů. Na Džerbě se koná první ročník mezinárodního balonového festivalu.
Zatímco večer balonisté uspořádali show na pláži Sidi Yeti 1, druhý den už byli...

Zatímco večer balonisté uspořádali show na pláži Sidi Yeti 1, druhý den už byli na nohou před svítáním na letišti u nekropole Souk el Guebli. Za rozbřesku pak piloti naskákali do košů a se svými stroji se vznesli do vzduchu. | foto: Vilém Janouš

Výhled na Džerbu z výšky vyvolává mezi pasažéry nadšení. Do vzduchu je vzal...
Na západním okraji Džerby se nachází krokodýlí farma. Chová několik stovek...
V městečku Er Riadh se nachází unikátní galerie pod širým nebem. V uličkách...
V uličkách čtvrti Hara Sghira v městečku Er Riadh lze trávit hodiny. Zdi...
8 fotografií

„Festivalu se zúčastnilo devatenáct balonů,“ říká za pořadatele viceprezident Tuniské letecké asociace a sám pilot dopravních letadel Ali Dridi.

Do Tuniska přivezli své létající aparáty piloti z řady zemí, zejména z Francie, Německa nebo také ze Španělska. Právě z jihošpanělské Malagy dorazil Mariano Olivera Fumanal. „Tunisané jsou mí velcí přátelé, takže sem jezdím často,“ tvrdí pilot, který vzpomněl i na českého výrobce horkovzdušných balonů firmu Kubíček. Nicméně Mariano používá balon španělské značky Ultra Magic.

Za rozbřesku na letišti u nekropole Souk el Guebli se piloti připravují na start svých létajících aparátů.

Pořadatelé si Džerbu nevybrali náhodou. Je označována za bránu tuniského takzvaného velkého jihu a především je oblíbeným místem turistů. Ostatně organizátoři by rádi i díky tomuto festivalu turistickou sezonu o něco prodloužili.

Češi mají ostrov rádi

Ostrov se přitom těší velké oblibě i mezi českými výletníky. Kateřina Urbanová Dušková z Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch uvádí, že jen loni navštívilo Tunisko přibližně 140 tisíc Čechů. Čtyřicet procent z nich mířilo právě na Džerbu.

Oblíbený ostrov

  • Džerba je největší ze šedesáti tuniských ostrovů.
  • Hlavním městem je Houmt Souk, kde žije téměř 45 tisíc obyvatel. V centru je rozsáhlé tržiště plné drobných obchodníků a#řemeslníků.
  • Nejznámější a nejnavštěvovanější pláž je Sidi Mahrez. Vyznačuje se velice jemným pískem. Na jihu ostrova je Guellale. Centrum hrnčířů.

To potvrzují i cestoví kanceláře. Například klienti společnosti Blue Style, kteří se rozhodli pro dovolenou v Tunisku, častěji preferují ostrov před pevninou. Nejde jenom o pláže a skvělou turistickou infrastrukturu. „Džerba má neopakovatelnou atmosféru, kterou jinde v Tunisku nezažijete,“ láká na ostrov expertka na cestování a obchodní ředitelka zmíněné cestovní kanceláře Lenka Pátek. Džerba je největší ze šedesáti tuniských ostrovů a je velmi suchá. Vždyť vodu je nutné dopravovat z pevniny potrubím, které vede podél takzvané římské cesty na jihovýchodě ostrova. Římská cesta byla postavena na původních římských základech a v současné době se kvůli houstnoucí dopravě rozšiřuje.

Galerie pod širým nebem

Když se turisté nabaží písečných pláží a moře s příjemnou teplotou, mohou zamířit na obhlídku dalších pamětihodností. Rozhodně by neměli minout Djerbahood, což je galerie pod otevřeným nebem - v úzkých uličkách zde narazí na zhruba 250 uměleckých děl. „Pokaždé když tam přijedu, je to trochu jiné. Některé malby za tu dobu už vyšisovaly, některé naopak přibyly. Navíc objevím další, když zabloudím do uličky, kde jsem ještě nebyla,“ popisuje znalkyně Tuniska Kateřina Urbanová Dušková, která zemi křižuje už po dvě desetiletí. Bez nadsázky lze říct, že tam zná každý kámen.

V uličkách čtvrti Hara Sghira v městečku Er Riadh lze trávit hodiny. Zdi pokrývá na 250 děl, která vytvořili umělci z řady zemí. Vhod pak přijde některá z kavárniček, kde nabízejí za slušnou cenu dobrou kávu.

Djerbahood se nachází v Hara Sghira, v překladu malá čtvrť, v městečku Er Riadh. Historie této galerie se začala psát v roce 2014, když na popud Mehdiho Ben Šejcha na místo dorazilo asi 150 umělců zhruba třiceti různých národností. Ti začali na zdi tvořit svá díla a navždy proměnili tvář celé čtvrti. V době naší návštěvy se v uličkách právě na pozvání zakladatele galerie pohybovala skupina argentinských umělců, kteří obhlíželi místa, kde zanechají svou stopu.

Prastará synagoga

Galerií může turista bloudit hodiny. Není pak od věci si na chvíli odpočinout v některé z kavárniček, například v Aladinovi. Za dobrou cenu tu mají výbornou kávu.

Er Riadh je také jednou ze dvou vesnic na ostrově s židovským osídlením. Jeho přítomnost připomíná synagoga El Ghriba, která je považována za nejstarší synagogu v severní Africe. Zřejmě i na celém světě. Tradice vypráví, že po zničení Šalamounova chrámu Babyloňany v roce 586 před naším letopočtem byly základní kámen a část dveří převezeny právě na Džerbu. Tyto artefakty se pak staly základem synagogy El Ghriba. V synagoze jsou také uloženy jedny z nejstarších svitků tóry psané na gazelí kůži.

Nedaleko od Er Riadh se nachází synagoga El Ghruba. Jedná se o nejstarší synagogu v severní Africe a zřejmě i na celém světě. Její historie sahá až od šestého století před naším letopočtem.

Džerba je svou rozlohou jen o něco větší než Praha a počtem obyvatel velká zhruba jako Plzeň. Rozhodně však stojí za to ji pořádně prozkoumat. „Na Džerbě stojí za to ochutnat místní kuchyni. Rybí pokrmy, kuskus s mořskými plody, saláty z pečených paprik a rajčat nebo sladké datle tvoří základ tradiční gastronomie. Místní kuchaři používají kvalitní olivový olej a čerstvé bylinky, což dává jídlům lehkost a svěžest. K obědu si dejte šťávu z právě vylisovaných pomerančů, které tu chutnají úplně jinak než doma,“ dodává Lenka Pátek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Pardubické Gulášobraní opět v akci

ilustrační snímek

Fanoušci fotbalu i dobrého jídla se mohou těšit na návrat oblíbené akce. V sobotu 22. listopadu před domácím utkáním FK Pardubice proti Slovanu Liberec proběhne na Stadionu Arnošta Košťála tradiční...

21. listopadu 2025  10:53

Ve Varnsdorfu se řidiči dopravním omezením nevyhnou

21. listopadu 2025  10:48

Výroba ptačího krmítka ve Sféře

ilustrační snímek

V sobotu 22. listopadu čeká návštěvníky vzdělávacího centra Sféra tvořivé odpoledne plné dřeva, šroubků a nápadů. V rámci víkendového workshopu Dílny pro přírodu – Ptačí krmítko si lze vlastnoručně...

21. listopadu 2025  10:46

Vědci vyvinuli membránu, která bez energie odstraní z vody bakterie i těžké kovy

ilustrační snímek

Čeští vědci vyvinuli filtrační membránu, která dokáže odstranit z vody nebezpečné bakterie i toxické těžké kovy. Funguje bez nutnosti zdroje energie a...

21. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jabkance provoní Českou Třebovou

ilustrační snímek

Česká Třebová zve na oblíbenou Jabkancovou pouť, která každoročně spojuje staročeskou gastronomii, lidovou zábavu a duchovní tradici.

21. listopadu 2025  10:44

Pardubický kraj zvažuje další úvěr od Evropské investiční banky

ilustrační snímek

Pardubický kraj zvažuje, že si vezme další úvěr od Evropské investiční banky (EIB). V minulosti si od ní půjčil na klíčové projekty čtyřikrát, prozatím...

21. listopadu 2025  8:49,  aktualizováno  8:49

Budějovické adventní trhy začaly, zdobí je socha Popelky z loňského stromu

Vánoční strom bude rozsvícený v sobotu o prvním adventním víkendu.

V Českých Budějovicích tento týden začaly adventní trhy, na které jen loni přijely statisíce domácích i zahraničních návštěvníků. Letošní novinkou je socha Popelky vyrobená z loňského vánočního...

21. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Dům v Libišanech ozáří více než 300.000 LED světel, zve návštěvníky

DĹŻm v LibiĹˇanech ozĂˇĹ™Ă­ vĂ­ce neĹľ 300.000 LED svÄ›tel, zve nĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ky

Rodina z Libišan na Pardubicku připravuje na adventní období osvětlený dům a zahradu. Ozáří je více než 300.000 LED světýlek. Pracuje na tom od konce září. ČTK...

21. listopadu 2025  8:40,  aktualizováno  8:40

Dobrá volba, chválí brněnská kulturní scéna nového šéfa Národního divadla

Petr Štědroň

Pod vedením ředitele Martina Glasera prožívá Národní divadlo Brno zlatou éru lemovanou četnými mezinárodními cenami. Když byl letos v únoru úspěšný principál zvolen šéfem Národního divadla v Praze,...

21. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Společnost Czech Inn Hotels podporuje péči o dětské pacienty

21. listopadu 2025  10:04

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Hrozilo zřícení, záchrana kasáren v pevnosti Josefov konečně začala

Chátrající Čtvercová kasárna v Josefově (29. září 2021)

Práce na záchraně začaly, Královéhradecký kraj však musel přehodnotit plány. Asi tři roky hejtmanství rozvíjelo myšlenku na zřízení centrálního muzejního depozitáře v chátrajících čtvercových...

21. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Videodiskotéka v Josefově Dole

Huť Marie poblíž kostela v Josefově Dole po rekonstrukci. Nyní je z ní...

Večer plný zábavy a skvělé hudby zažijí v sobotu lidé v Josefově Dole.

21. listopadu 2025  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.