Online dražba se uskuteční od 6. do 10. února. Zájemci se do ní mohou přihlásit nejpozději do 6. února do 13:00 hodin, poté už nebude účast možná, upozornil mluvčí ministerstva.
GALERIE: Ministerstvo vnitra draží veterány. Prohlédněte si zabavené krasavce
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...
Obyvatelé Vysočiny mají podle průzkumu zájem oblečení darovat nebo jinak využít
Obyvatelé Vysočiny mají zájem na tom, aby oblečení nekončilo v odpadu a pomohlo i lidem v nouzi. Podle průzkumu pro projekt Obleč Jihlavu to uvedly více než...
Ve Vsetínské nemocnici začne od středy platit zákaz návštěv
Ve Vsetínské nemocnici začne od středy platit zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Důvodem je nárůst akutních respiračních onemocnění v kraji. Zákaz...
Vrávoral a táhlo to z něj. Večer jsem vypil láhev whisky, přiznal na D1 řidič kamionu
Útěchu v alkoholu hledal zahraniční řidič kamionu, kterého minulý týden zastavili dálniční policisté na D1 u Vyškova. Padesátiletý šofér nadýchal opakovaně kolem dvou promile alkoholu, což vysvětlil...
Praha elektrické taxíky neprosadí. Na méně smradlavé drožky si počkáme nejmíň do roku 2030
Plné elektromobilitě v taxislužbách zatím podle pražských zastupitelů brání nedokonalá infrastruktura dobíjecích bodů. Zákaz spalovacích motorů od roku 2030 se proto zatím odkládá, podmínkou ale bude...
Ministerstvo vnitra oznámilo, že nabídne veřejnosti k online dražbě dva vzácné veterány, které policie zabavila v souvislosti s trestnou činností. Výtěžek z prodeje má putovat na odškodnění...
Filip Šejvl: „Vyšší sazby hypoték nejsou problém. Problémem je nejistota.“
Výstava v Severočeském muzeu propojuje cyklistiku a motorsport s uměním
Několikametrová trofej vytvořená z různých typů pneumatik aut nebo bicykl, který má místo řídítek skleněné dančí paroží, jsou na nové výstavě v hlavním sále...
Praha a Pražská konzervatoř dostaly od ÚOHS pokutu za dělení zakázky
Pražský magistrát a Pražská konzervatoř chybovaly, když zakázku na opravu Pálffyho paláce na Malé Straně rozdělili do 12 menších zakázek. Rozhodl tak Úřad pro...
Cortina 1956 vs. 2026: Češi míří olympiádu s hvězdami v čele, před 70 lety šlo o zklamání
Po sedmdesáti letech se zimní olympijské hry vracejí do italské Cortiny d’Ampezzo. Místa, kde v roce 1956 vznikla televizní historie a kde československá výprava zůstala bez medaile, se znovu stanou...
Vyrovnat pantografy, dotáhnout a připojit troleje. Práce na Dvoreckém mostu finišují
Stavba Dvoreckého mostu spojující Prahu 4 s Prahou 5 je téměř dokončená. Dělníci ho již z poloviny připojili na tramvajovou síť. Na smíchovské straně nyní probíhá kvůli instalaci výluka. Trakce bude...
S domácí paliativní péčí pomáhají elektroauta, první v pelhřimovské nemocnici
Když zdravotní sestry z domácí paliativní péče Nemocnice Pelhřimov vyrážejí k pacientům, často jedou za lidmi, kteří potřebují klid, bezpečí a blízkost svých rodin. Od ledna jim na cestách pomáhají...
Kladrubský hřebčín přivítal první letošní hříbě, jeho otec je vyhlášený fešák
Hřebčín v Kladrubech nad Labem na Pardubicku v týdnu uvítal první hříbě letošního roku. Klisnička se jmenuje Esfera. Její otec je desetiletý hřebec, který...