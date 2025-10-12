Muzeum plánuje dál růst. Do budoucna chystá rozšířit nejen počet exponátů, ale i aktivity, které pro návštěvníky připravuje.
Čtyři patra zámku naplněná autíčky a starými hračkami z Československa i zahraničí
Za 10 let existence navštívilo Muzeum autíček na zámku Příseka na Vysočině přes 95 000 návštěvníků, kteří mohli obdivovat téměř 12 000 exponátů na jediném místě. Sbírka soukromého sběratele Radka Bukovského je v muzeu tematicky rozmístěná do čtyř pater.
V nich velcí i malí fandové autíček zhlédnou část sbírky šlapacích autíček nebo informace o společnosti Abrex a jejich výrobě a vývoji kovových modelů aut českých značek umístěné v přízemí, stejně jako autíčka vyrobená v Československu v letech 1910 až 1991, které naleznou v prvním patře, čeká na ně rovněž nespočet unikátních modelů vyrobených v zahraničí, které mohou obdivovat v druhém patře a vše završuje originální sbírka šlapacích autíček umístěná v podkroví. V něm nechybí dokonce ani staré panenky, dětské kuchyňky nebo zajímavé hry.
Muzeum autíček jede dál
Muzeum autíček s největší sbírkou autíček v ČR plánuje další rozšiřování sbírky i svých aktivit. I do budoucna chce nabízet návštěvníkům unikátní podívanou a zážitky.
„Momentálně se nejvíce soustředíme na naše návštěvníky, které chceme dostat do těchto úžasných prostor. Ti, kteří zámek a muzeum navštíví jsou návštěvou opravdu uneseni. Chceme proto tento zážitek zpřístupnit, co největšímu počtu návštěvníků. Plánujeme rozšířit, jak samotnou sbírku, tak i areál zámku o další atrakce a aktivity jako je například možnost ubytování nebo sportovní a kulturní aktivity a akce“, říká Radek Bukovský, sběratel a majitel Muzea autíček a dodává, že největší radost mu dělají právě nadšení návštěvníci, kterým exponáty umožňují návrat do bezstrostného dětství a oživení vzpomínek na svá první autíčka.
Doplňme, že v Muzeu autíček se mohou návštěvníci těšit na jedinečná autíčka a legendární exponáty jako jsou Tatra 138, rallye speciál Tatra 815 Rallye, ale i Škoda 120 L, Praga S5T, miniaturní tank, mechanický válec Hush nebo letadlo L-29 Delfín a řadu dalších. Nechybí mezi nimi ani modely z limitovaných edicí vyráběné českou společností Abrex jako jsou autíčka značek Škoda, Laurin & Klement, Tatra nebo motocykly Jawa.
Návštěva Muzea autíček je tipem nejen pro tatínky se syny, ale pro celou rodinu. Na své si mají přijít i maminky a holčičky, které mohou pro změnu obdivovat staré panenky, kuchyňky i originální historické hry. Součástí muzea je i kavárna.
