Praze začaly jezdit nové moderní tramvaje 52T loni. Nejnovějším přírůstkem do „škodovácké“ flotily je ale tramvaj Škoda 49T, která putuje do italského Bergama. Skupina Škoda Group patří mezi významné evropské producenty kolejových vozidel dlouhodobě a její tramvaje jezdí ve 27 městech v 10 zemích světa.
„Nové tramvaje vyrábíme už 28 let. Za tu dobu jsme dodali téměř 1 200 vozidel a další stovky máme zasmluvněné,“ upřesňuje pro Metro místopředseda představenstva Škoda Group Tomáš Ignačák.
Prvenství patří modelu Astra
První velký tramvajový projekt skupiny byla modernizace vozů Tatra T3 v Plzni a Liberci v letech 1995 až 1999. První vlastní tramvají se stal model Astra vyráběný mezi lety 1997 až 2005 pro Brno, Most–Litvínov, Olomouc, Ostravu a Plzeň.
Zásadní průlom přišel ještě v roce 2002, kdy Škoda uspěla v zakázce pro americká města Portland a Tacoma. Homologace a zprovoznění mimo Evropskou unii znamenaly důležitý milník v expanzi na zahraniční trhy.
V Praze pak od roku 2008 jezdí tramvaje Škoda 15T – první stoprocentně nízkopodlažní vozy bez schodů a se šesti dvoukřídlými dveřmi.
Zatím poslední novinkou uvedenou do plného provozu je Škoda ForCity Plus 52T, která byla v Praze slavnostně nasazena loni. „Jde o nejmodernější tramvaj v našem portfoliu. Je plně nízkopodlažní, klimatizovaná a vybavená antikolizním systémem,“ doplňuje Ignačák.
Nejdelší tramvaj světa
Rok 2025 přinesl české společnosti i světové prvenství. V rámci provozu mezi Mannheimem, Heidelbergem a Ludwigshafenem vyjela nejdelší tramvaj na světě – Škoda ForCity Smart 38T. Měří téměř 60 metrů, pojme 368 cestujících a dosahuje maximální rychlosti 80 km/h.
Vedle Německa je pro Škoda Group silným trhem i Finsko. V Tampere firma pro změnu pracuje na prodloužení stávajících 37metrových tramvají na 47 metrů. Kapacita se tím zvýší o čtvrtinu. „Od začátku jsme počítali s tím, že popularita tramvajové dopravy poroste a bude potřeba reagovat na vyšší poptávku,“ uvádí Ignačák.
Aktuálně jsou ve výrobě kromě dalších vozů pro Prahu i tramvaje pro italské Bergamo, německá města Kassel a Mohuč i další německé dopravce. Tramvaje Škoda jezdí ještě například v Helsinkách, Bonnu, ve Frankfurtu nad Odrou, v Cagliari, Rize, Miskolci či v tureckých městech Eskišehir a Konya.
Tři platformy
Portfolio Škoda Group stojí na třech hlavních platformách – Smart, Plus a Classic. Liší se především rozložením podvozků a technickým řešením. Společným jmenovatelem je důraz na nízkopodlažnost, komfort a digitální technologie.
Jednou z nich je antikolizní systém oceněný cenou Česká hlava. V reálném čase porovnává data ze senzorů s digitálním dvojčetem tratě a dokáže rozpoznat překážky i vyhodnotit jejich chování. Systém využívají například již několikrát zmíněné tramvaje 52T, instalován byl i do vybraných vozů v Olomouci. Výhodou je, že je nezávislý na konkrétní platformě a může být implementován i do vozidel jiných výrobců.
Do budoucna míří i projekt Smart Depot. Ten má umožnit, aby se tramvaj v depu sama diagnostikovala, vyhodnotila potřeby údržby, přesunula se na mytí či servis a následně na své stání. „Směřujeme k vyšší míře autonomie nejen na trati, ale i v zázemí. Nejblíže realizaci je aktuálně projekt ve finském Tampere,“ říká Ignačák.
Český výrobek
Silnou stránkou společnosti je i zapojení domácího průmyslu. Na nové tramvaji pro Prahu se podílí více než 230 dodavatelů, z toho téměř 80 procent pochází z České republiky.