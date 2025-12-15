„Letos už potřetí proměníme jednu zastávku na zastávku Vánoční. To už bychom skoro mohli začít nazývat tradicí. Tentokrát to bude Anděl. Tramvajová zastávka v ulici Nádražní směr na Arbesovo náměstí získá nové jméno i nový kabát. Ozdobí ji vánoční polep, který bude cestujícím zpříjemňovat čas předvánočního shonu i klid vánočních svátků,“ říká mluvčí ROPID Filip Drápal.
Jako každým rokem, i letos bude na čerstvě přejmenované a nazdobené zastávce možné sdílet vánoční přání či koledu.
Vánoční ozdoby zdarma
„A za sdílení něco dostanete. Studenti Střední průmyslové školy dopravní v Motole pro vás připravili něco speciálního. Krásné vánoční ozdoby s dopravní tematikou, které budou vašemu vánočnímu stromku zaručeně slušet,“ dodává Drápal.
V Praze se v posledních letech objevily i mnohé další netradičně upravené zastávky MHD. Mezi ty nejnovější patří třeba přístřešky, které poutají seriál Stranger Things od Netflixu.
