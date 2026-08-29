Garou se vrací do Prahy. Quasimodo ze Zvoníka u Matky Boží zazpívá své největší hity

Autor: Metro.cz
  9:28
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Garou – legendární Quasimodo v muzikálu Zvoník u Matky Boží a ikona francouzského šansonu již brzy vystoupí se svými největšími hity v Praze! | foto: Garou media

Kanadský zpěvák Garou se po třech letech vrátí do Prahy. Představitel Quasimoda ze slavného muzikálu Notre-Dame de Paris (Zvoník u Matky Boží) vystoupí 2. října v Kongresovém centru. Koncert bude součástí jeho evropského turné The Best Of.

Garou, vlastním jménem Pierre Garand, se proslavil především rolí Quasimoda v muzikálu Notre-Dame de Paris. Tvůrce muzikálu Luc Plamondon si tehdy neznámého kanadského zpěváka vybral do jedné z hlavních rolí, což výrazně nastartovalo jeho další kariéru.

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Jedním z největších hitů muzikálu se stala píseň Belle, kterou Garou zpíval společně s dalšími představiteli hlavních rolí. Po úspěchu Notre-Dame de Paris se vydal na sólovou dráhu a během následujících let se zařadil mezi známé zpěváky frankofonní hudební scény.

Průřez kariérou

V Praze Garou představí také své nové album Un Meilleur Lendemain. Program ale nebude zaměřený pouze na novější tvorbu. Zaznít má například také jeho známý hit Gitan a další skladby z jeho dosavadní kariéry.

Garou se v české metropoli představil už v roce 2023, kdy jeho koncert vyprodal sál. Letos se vrátí na jediný pražský koncert, který se uskuteční 2. října v Kongresovém centru.

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