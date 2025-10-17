Gen V, jak se seriál v originále jmenuje, nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Zpátky v průšvihu
Generace V v druhé sezoně, respektive v dosud zveřejněných sedmi epizodách z celkový osmi, opět hraje roli zábavného levobočka. Někdejší chudý příbuzný populárnějšího super(anti)hrdinovského originálu během první řady ukázal, že umí bez potíží stát na vlastních nohách. Nyní to vypadá jakoby úspěch první sezony dodal tvůrcům odvahy natolik, že se hned v počátcích té druhé dopouštějí neduhu sebevědomých seriálových hitovek s nuznějším rozpočtem. Nikam moc nepospíchají.
Místo toho se v úvodu nejprve skládá pocta během natáčení zesnulému Chancemu Perdomovi, který v první sezoně ztvárnil důležitou postavu supráka/panáka Andreho Andersona. Pokud jste podobně jako já úmrtí mladého herce před časem nezaznamenali, možná budete chvíli z té hry na „Hamleta bez Hamleta“ zmatení.
V dalších dílech ale naštěstí přichází do hry klasický recept v podobě toho, že má být každé správné pokračování větší, bombastičtější, krvavější a v tomhle případě taky bizarnější. O tom, že tvůrci občas i nadále staví formu nad obsahem, samozřejmě nepochybujte. Výroky o tom, že je druhá série dokonce lepší než The Boys, jsou směšné. Pořád se tu hraje nižší liga. Ale právě půda víceméně pevně ohraničeného světa suprácké univerzity, která je svým způsobem zvrácenou parodií na Školu pro nadané mladé lidi Charlese Xaviera (znáte z X-Menů), nabízí tvůrcům možnost předvádět opravdu psí kusy. Kdy jste naposledy viděli scénu, ve které se jedna z hlavních hrdinek snaží vyšplhat ze záchodové mísy předtím, než na ni dopadna hromada exkrementů z rekta ústředního záporáka a děkana v jedné osobě? Odpovím za vás. Nejspíš nikdy.
O čem to je?
Jak jsem již zmínil, druhá série Generace V se vrací zpět na Godolkinovu univerzitu – což je škola rádoby superhrdinů pod záštitou zlého korporátu - Vought International. Začíná nový akademický rok a s ním přichází nový děkan Cipher (skvělý Hamish Linklater), který slibuje některých studentům větší moc a možná i změnu systému jak jej dosud znali. Hlavní postavy předchozí řady - Marie, Jordan a Emma se v různém pořadí vracejí do školy po těžkých a traumatických měsících v zajetí, jen aby se obratem vrhli do objevování nové záhady.
Čeho se týkal tajný program ze šedesátých let, který byl zakopán v minulosti univerzity, a má dopad i na aktuální dění v kampusu? Mohou vůbec hlavní postavy v pokryteckém světě ovládaném zlou korporací přežít? A jaký bude mít jejich dobrodružství vliv na dění, které rozehrály události z The Boys? Proč je postava krev ovládající Marie tak důležitá? K čemu jsou dobré pubické chlupy, které lze natahovat do absurdních délek? Na některé z těchto otázek dostanete v aktuální řadě Generace V odpověď.
Proč koukat?
The Boys jsou pro internetovou televizi společnosti Amazon jedním z doposud největších hitů. Úspěch měl v roce 2022 také seriál Banda: Ďábelské historky - osmidílná animovaná antologie, kterou dle slov samotného studia vytvořili jedni z nejvyšinutějších, nejpomatenějších a nejšílenějších tvůrců, kteří překvapivě stále působí v současném zábavním průmyslu. „Klasický“ hraný spin-off – Generace V i v druhé řadě hrdě kráčí po již vyšlapané cestičce, ale přitom nepřestává bavit ujetostí a humorem. A kdo se opět těší na známé tváře ze světa původní série, nebude příliš zklamaný. Odkazů na velkou sedmičku je tu víc než dost. A pokud máte rádi pohled na penisy (protetické i pravé) nejrůznějších tvarů a velikostí, mysleli tvůrci Generace Z i na vás. Zase.
Dodatek pro fanoušky: „A to jste věděli, že jsem za Lordiho četl scénář při zkouškách se Sydney Sweeney? Samozřejmě myslím Jacob Elordiho. Já mu říkám Lordi..“
Dodatek 2: Nejsem superchytrá Sister Sage, ale taky vám bylo od první scény s kryokomorou jasné, jak se to celé s hlavním záporákem a jeho motivacemi nakonec bude mít? I v tomhle je Generace V fajn koukání. I přes onu průhlednost se zkrátka rádi koukáte dál a dál.
|
Ještě větší blbec, než jsme doufali? Peacemaker je ukrutně zábavný, poloslepý a vulgární křupan. A my ho za to milujeme!
Generace V