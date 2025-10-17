Generace V opět baví! Přibyla medůza ovládající pubické ochlupení i strážný souložící se zahradním trpaslíkem

Vítejte zpět na Godolkinově univerzitě. Místě, kde se odehrávají temné, brutální, krvavé, místy úchylné a hlavně zábavné věci. Ze světa seriálové Bandy alias The Boys je nám prostřednictvím obrazovek streamovací platformy Prime Video v těchto týdnech servírována druhá řada teenagerovského seroše Generace V. Spin-offu, v němž parta obdařená superschopnostmi vyvádí jednu brikuli za druhou. Jako bonus tentokráte řeší i jednu pořádně temnou záhadu.
O postavu Jordan (vpravo) se dělí dva herci. London Thor (na snímku) a Derek Luh. Jordan totiž střídá své pohlaví.

Nový děkan. Laťka byla nízko..
Jaz Sinclair jako Marie umí ovládat krev. Nový děkan zase ovládá lidi.
Emma se umí zmenšovat. A nově i zvětšovat!
Gen V, jak se seriál v originále jmenuje, nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Zpátky v průšvihu

Generace V v druhé sezoně, respektive v dosud zveřejněných sedmi epizodách z celkový osmi, opět hraje roli zábavného levobočka. Někdejší chudý příbuzný populárnějšího super(anti)hrdinovského originálu během první řady ukázal, že umí bez potíží stát na vlastních nohách. Nyní to vypadá jakoby úspěch první sezony dodal tvůrcům odvahy natolik, že se hned v počátcích té druhé dopouštějí neduhu sebevědomých seriálových hitovek s nuznějším rozpočtem. Nikam moc nepospíchají.

Místo toho se v úvodu nejprve skládá pocta během natáčení zesnulému Chancemu Perdomovi, který v první sezoně ztvárnil důležitou postavu supráka/panáka Andreho Andersona. Pokud jste podobně jako já úmrtí mladého herce před časem nezaznamenali, možná budete chvíli z té hry na „Hamleta bez Hamleta“ zmatení.

Jaz Sinclair jako Marie umí ovládat krev. Nový děkan zase ovládá lidi.

V dalších dílech ale naštěstí přichází do hry klasický recept v podobě toho, že má být každé správné pokračování větší, bombastičtější, krvavější a v tomhle případě taky bizarnější. O tom, že tvůrci občas i nadále staví formu nad obsahem, samozřejmě nepochybujte. Výroky o tom, že je druhá série dokonce lepší než The Boys, jsou směšné. Pořád se tu hraje nižší liga. Ale právě půda víceméně pevně ohraničeného světa suprácké univerzity, která je svým způsobem zvrácenou parodií na Školu pro nadané mladé lidi Charlese Xaviera (znáte z X-Menů), nabízí tvůrcům možnost předvádět opravdu psí kusy. Kdy jste naposledy viděli scénu, ve které se jedna z hlavních hrdinek snaží vyšplhat ze záchodové mísy předtím, než na ni dopadna hromada exkrementů z rekta ústředního záporáka a děkana v jedné osobě? Odpovím za vás. Nejspíš nikdy.

Emma se umí zmenšovat. A nově i zvětšovat!

O čem to je?

Jak jsem již zmínil, druhá série Generace V se vrací zpět na Godolkinovu univerzitu – což je škola rádoby superhrdinů pod záštitou zlého korporátu - Vought International. Začíná nový akademický rok a s ním přichází nový děkan Cipher (skvělý Hamish Linklater), který slibuje některých studentům větší moc a možná i změnu systému jak jej dosud znali. Hlavní postavy předchozí řady - Marie, Jordan a Emma se v různém pořadí vracejí do školy po těžkých a traumatických měsících v zajetí, jen aby se obratem vrhli do objevování nové záhady.

Sam umí být pěkně nebezpečná a notně pomatená osina v zadku. V druhé řadě seriálu se snaží najít útočiště u své rodiny.

Čeho se týkal tajný program ze šedesátých let, který byl zakopán v minulosti univerzity, a má dopad i na aktuální dění v kampusu? Mohou vůbec hlavní postavy v pokryteckém světě ovládaném zlou korporací přežít? A jaký bude mít jejich dobrodružství vliv na dění, které rozehrály události z The Boys? Proč je postava krev ovládající Marie tak důležitá? K čemu jsou dobré pubické chlupy, které lze natahovat do absurdních délek? Na některé z těchto otázek dostanete v aktuální řadě Generace V odpověď.

Nový děkan. Laťka byla nízko..

Proč koukat?

The Boys jsou pro internetovou televizi společnosti Amazon jedním z doposud největších hitů. Úspěch měl v roce 2022 také seriál Banda: Ďábelské historky - osmidílná animovaná antologie, kterou dle slov samotného studia vytvořili jedni z nejvyšinutějších, nejpomatenějších a nejšílenějších tvůrců, kteří překvapivě stále působí v současném zábavním průmyslu. „Klasický“ hraný spin-off – Generace V i v druhé řadě hrdě kráčí po již vyšlapané cestičce, ale přitom nepřestává bavit ujetostí a humorem. A kdo se opět těší na známé tváře ze světa původní série, nebude příliš zklamaný. Odkazů na velkou sedmičku je tu víc než dost. A pokud máte rádi pohled na penisy (protetické i pravé) nejrůznějších tvarů a velikostí, mysleli tvůrci Generace Z i na vás. Zase.

Dodatek pro fanoušky: „A to jste věděli, že jsem za Lordiho četl scénář při zkouškách se Sydney Sweeney? Samozřejmě myslím Jacob Elordiho. Já mu říkám Lordi..“

Dodatek 2: Nejsem superchytrá Sister Sage, ale taky vám bylo od první scény s kryokomorou jasné, jak se to celé s hlavním záporákem a jeho motivacemi nakonec bude mít? I v tomhle je Generace V fajn koukání. I přes onu průhlednost se zkrátka rádi koukáte dál a dál.

Ještě větší blbec, než jsme doufali? Peacemaker je ukrutně zábavný, poloslepý a vulgární křupan. A my ho za to milujeme!

Generace V

  • Tvůrci: Craig Rosenberg, Tara Butters, Michele Fazekas
  • Režie: Nelson Cragg, Philip Sgriccia, Steve Boyum, Clare Kilner a další.
  • Předloha: Garth Ennis (komiks), Darick Robertson (komiks)
  • Scénář: Craig Rosenberg, Tara Butters, Michele Fazekas, Evan Goldberg a další.
  • Kamera: Michael Marshall, Marc Laliberté, Jonathon Cliff, Karim Hussain
  • Hudba: Matt Bowen, Christopher Lennertz
  • Hrají: Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Shelley Conn, Alexander Calvert, Maddie Phillips, Lizze Broadway a další.
  • Produkce: Lex Edness, Jessica Chou, Ellie Monahan, Cameron Squires, Stefan Steen
  • Casting: Robert J. Ulrich, Carol Kritzer, Eric Dawson, Jackie Davies
  • Střih: David Kaldor, Jeffrey Glaser, Danielle Wang, Maura Corey, John Fitzpatrick, Ian Kezsbom
  • Zvuk: Alexandra Fehrman, Mark Relyea, Richard Weingart, Bill McMillan, Daisuke Sawa
  • Scénografie: Matthew Davies, Michaela Cheyne, Jaro Dick, Mun Ying Kwun, Britt Doughty, Chris Bretecher, Tania McGowan, Andrea Raymond
  • Masky: Charleen Shillingford, Karlee Morse, Sasha Pawluk, Colin Penman
  • Kostýmy: Laura Montgomery, Michael Ground

