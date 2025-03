Generační kategorie se překrývají Od kdy do kdy. V tom se některá vymezení neshodují. Hranice mezi jednotlivými generacemi občas mírně splývají a jsou pohyblivé.

Poválečná generace (míněna 2. světová válka) sahá až do poloviny 60. let 20. století. Kvůli baby boomu, kdy se rodilo v atmosféře míru mnohem víc dětí, se hovoří o těch s datem narození v letech 1946 až 1964 jako o „boomerech“.

V této generaci jsou ale i ti, kterým se říká „květinové děti“ podle mladých lidí vyznávajících volnost ve vztazích, kultuře a odmítajících válku ve Vietnamu. Ti dříve narození si prožili ve svém mládí také naději pražského jara 1968 a pak tragickou okupaci téhož roku.

Kdo má v rodném listě roky 1965 až 1979, je označován jako generace X. Patří sem i-první děti s pojmenováním „Husákovy“. Patří ale i k těm, kteří svou odvahou přispěli významně k protestům v ulicích na konci 80. klet a pádu komunismu.

Generace Y, léta 1980 až 1997, pokrývá polovinu Husákových dětí. Současně už nebyla s ohledem na dětský věk její starší skupina ideologicky zpracovaná komunismem a začala si po roce 1989 naplno užívat nejen ekonomický, ale i kulturní zlom. Objevila Kinder vejce nebo americké seriály.

Generace Z, otypovaná posledním písmenem abecedy a startující narozením po roce 1997, do sebe zahrnuje i ty, kteří se označují jako mileniálové. Někdy se používá obojí pro celou tuto generaci. Samozřejmostí je vlastnictví mobilu.

Nejmladší, ti co se narodili v posledních patnácti letech, spadají pod generaci Alfa. PH