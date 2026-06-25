Generace Z objevuje analogový svět. Frčí vinyl, Instax i život bez notifikací

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  9:35
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Mladá generace se snaží být off-line a provozuje spoustu aktivit. | foto: Profimedia.cz

Místo nekonečného scrollování sahají po papírových diářích, háčkují, sbírají vinylové desky nebo vyrážejí na společné běhy. Generace Z objevuje kouzlo analogového světa a ukazuje, že v době neustálého připojení se odpojení stává novým luxusem.

Ještě před několika lety byly symbolem moderního života nejnovější chytré telefony, neustálé připojení k internetu a desítky aplikací. Nyní se ale část mladých lidí vydává opačným směrem a trend zvaný off-line je nový luxus nabírající na síle.

Společnost Live Nation, která patří mezi největší pořadatele koncertů na světě, ve své rozsáhlé australské studii Love Song zjistila, že generace Z stále častěji vyhledává technologie a aktivity, které byly ještě nedávno považovány za přežitek. Mladí lidé se vracejí k přehrávačům hudby, drátovým sluchátkům, instantním fotoaparátům i papírovým diářům. Zároveň roste jejich zájem o osobní setkávání a budování vztahů mimo on-line prostředí.

Retro technologie zažívají druhý život

Podle studie se mezi mladými těší stále větší oblibě zařízení, která byla ještě před několika lety vytlačena chytrými telefony. Generace Z znovu objevuje například iPody, klasická drátová sluchátka nebo instantní fotoaparáty. Mnozí si také vedou papírové diáře a zápisníky místo digitálních aplikací. Výrazný návrat zažívají i vinylové desky. Zajímavé přitom je, že jejich sběrateli nejsou pouze majitelé gramofonů. Pro část mladých lidí představují fyzický předmět, vzpomínku nebo způsob, jak podpořit oblíbeného interpreta. Důležitější než samotný poslech je pro ně často pocit vlastnictví něčeho skutečného v době, kdy většina hudby existuje pouze v digitální podobě.

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Zájem roste také o instantní fotografii. Fotoaparáty typu Fujifilm Instax nebo Polaroid, které vytisknou snímek během několika sekund, zažívají v posledních letech výrazný návrat. Symbolem digitálního detoxu se staly také takzvané „dumb phones“, tedy jednoduché telefony bez sociálních sítí a většiny aplikací. V zahraničí se o nich mluví jako o způsobu, jak omezit čas strávený on-line a získat větší kontrolu nad vlastní pozorností.

V Česku zatím nejde o masový trend. Podle společnosti Datart zůstává poptávka po tlačítkových telefonech dlouhodobě stabilní a jejich podíl se pohybuje kolem osmi procent všech prodaných mobilních telefonů.

„Častěji jde o starší uživatele, kteří preferují jednoduché ovládání, dlouhou výdrž baterie nebo větší tlačítka. Zároveň ale vidíme zájem i u mladších lidí – například jako druhý telefon, ‚off-line‘ zařízení bez sociálních sítí nebo jednoduchý pracovní telefon,“ říká Roman Šubrt, vedoucí produktového marketingu IT/GSM společnosti Datart.

Papír místo displeje

Jedním z nejviditelnějších projevů off-line trendu je také návrat k papíru. Mladí lidé si pořizují diáře, zápisníky, vedou si deníky nebo vytvářejí takzvané scrapbooky, tedy alba kombinující fotografie, kresby, vstupenky či různé osobní vzpomínky.

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Popularita journalingu, tedy pravidelného zapisování myšlenek a zážitků, v posledních letech také výrazně vzrostla, a to zejména na sociálních sítích. Paradoxně právě internet pomohl rozšířit koníček, který od obrazovek odvádí pozornost. Dokonce to dokazuje trend BookTok. Hashtag #BookTok má na platformě TikTok desítky miliard zhlédnutí a stal se jedním z nejsilnějších trendů literárního světa posledních let. Mladé tvůrkyně a tvůrci sdílejí doporučení, reakce na knihy nebo emotivní videa, ve kterých jejich autoři často jen drží knihu a pláčou nad jejím koncem.

Podobný comeback zažívají i ruční práce. Háčkování, pletení nebo vyšívání se v zahraničí staly běžnou součástí volného času části mladé generace. Britský deník The Guardian nedávno upozornil, že řada mladých lidí nahrazuje večerní scrollování na sociálních sítích právě těmito aktivitami.

„Ruční práce dávají lidem možnost na chvíli zpomalit. Na rozdíl od sociálních sítí přinášejí okamžiky soustředění a pocit, že člověk vytvořil něco skutečného,“ uvedla pro deník The Guardian psychoterapeutka Emma Palmer-Cooperová. Dokonce se začalo mluvit o takzvaném granny hobbies, tedy trendu babičkovských koníčků. Mezi ně patří právě tyto zmiňované aktivity. Podle Wall Street Journal navíc prudce roste počet workshopů a komunitních akcí zaměřených právě na „babičkovské koníčky“.

Hledání rovnováhy

Nutno podotknout, že generace Z nadále tráví značnou část života on-line. Stále více z nich si však uvědomuje, že neustálé připojení má i svou cenu. Touha alespoň na chvíli vypnout obrazovky navíc není výsadou jen generace Z. Jak ukázal náš nedávný článek o letních táborech, off-line programy a pobyty bez mobilů získávají na popularitě už i mezi dětmi.

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I přesto se ti nejmenší k používání telefonu dostanou už v raném věku. Podle průzkumu operátora Tesco mobile vlastní telefon dostávají české děti nejčastěji mezi osmým a desátým rokem. Od jedenácti let ho má prakticky každé dítě.

„Každý druhý rodič pořizuje dětem mobil z bezpečnostních důvodů. Jenže s tím, jak děti dospívají, se z nástroje pro spojení stává i zdroj starostí. Čas na displeji roste, přehled rodičů klesá a přichází čas na otevřenou diskusi. Vedle vysvětlování ale rodiče stále častěji potřebují i praktické nástroje, například možnost regulovat datové připojení pro jednotlivé členy rodiny,“ říká Lada Franková, marketingová ředitelka Tesco Mobile ČR.

Způsob, jakým děti telefon používají, se výrazně mění s věkem a zřetelně se liší i podle pohlaví. U chlapců napříč všemi věkovými skupinami dominuje hraní her. Hraje je totiž 75 procent chlapců ve věku 8 až 10 let a 54 procent čtrnácti až šestnáctiletých. U stejně starých dívek je to pouze čtvrtina.

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Dívky ve věku 14 až 16 let výrazně více komunikují s přáteli (60 %), poslouchají hudbu a podcasty (45 %) a sledují sociální sítě, které aktivně využívá 43 procent z nich. U stejně starých chlapců je zájem o sociální sítě nižší: aktivně je sleduje 39 procent.

Na podporu motivace rodin odložit při společných chvílích mobilní telefony a věnovat se jeden druhému přišel operátor Tesco Mobile s osvětovým projektem #VecereBezMobilu. Jeho součástí jsou speciální herní karty Surikarty. Každá sada obsahuje celkem 60 karet s konverzačními otázkami navrženými ve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem Tomášem Kvapilíkem tak, aby u stolu propojily rodiče s malými dětmi i teenagery.

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