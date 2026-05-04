Česká hokejová reprezentace upravuje kádr před závěrečnou prověrkou před MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku. Na Švédské hry v Ängelholmu se nově připojí sedm hráčů, naopak elitní obránce Filip Hronek bude kvůli zranění chybět. „Věříme ale, že pro mistrovství světa už bude v pořádku,“ uvedl trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík.
Dorazí útočník Reichel
Ve Švédsku bude chybět také útočník New York Rangers Jaroslav Chmelař. „Utrpěl v posledním utkání (Českých her) proti Švýcarům drobné zranění. Celkově jsme byli s jeho výkony spokojeni a přesvědčil nás o svých kvalitách. Dostane prostor na doléčení, aby byl stoprocentně zdravý pro mistrovství světa,“ uvedl Rulík.
Hokejovou reprezentaci pro změnu doplní v generálce na mistrovství světa Kristian Reichel z Mannheimu. Sedmadvacetiletý útočník má na kontě deset startů v reprezentaci a dvě branky. Naposledy se v dresu národního týmu představil v listopadu na Finských hrách v Tampere. V Německu postoupil s Mannheimem do finále play off, titul ale získali Eisbären Berlín.
Česká hokejová reprezentace čeká na posily z NHL: Kdo přijede na mistrovství světa?
Nové posily
Do výběru trenéra Radima Rulíka se nově zapojí brankář Dominik Pavlát z Ilvesu Tampere, obránci Libor Hájek, Mikuláš Hovorka a Marek Alscher, stejně jako útočníci Michal Kovařčík, Martin Kaut a Jan Mandát.
„Mikuláše Hovorku už jsme tu měli, než šel na farmu. S Markem Alscherem máme zase zkušenost z dvacítky. Takže oba známe. Čekali jsme na situaci, jaká bude, ale avizuji pořád, že pokud máme šanci na tyto hráče dosáhnout, tak jim určitě dáme příležitost zabojovat o nominaci na šampionát,“ řekl Rulík.
Naopak z kádru po Českých hrách vypadli brankář Jiří Patera, obránci Filip Král a Martin Jandus i útočníci Matyáš Filip, Marcel Marcel a Matyáš Kantner. Už během turnaje navíc ze sestavy kvůli zranění vypadl Michael Špaček, kterého nahradil debutant Petr Sikora z Třince.
Červenka se Sedlákem dostali volno
Trenérský tým zároveň pracuje i s hráči z finále extraligového play off. V nominaci zatím chybí zkušené opory Roman Červenka a Lukáš Sedlák, kteří dostali prostor k odpočinku.
„Roman Červenka je hráčem, kterého nemusíme zkoušet. Pokud ho zařadíme do mužstva, bude přímo v nominaci na mistrovství světa. Naprosto stejný případ je Lukáš Sedlák, o oba hráče máme určitě zájem, ale ještě jsme jim nechali prostor pro odpočinek,“ vysvětlil Rulík.
Nominace Česka na generálku před MS
|Pozice
|Hráč
|Klub
|Brankář
|Petr Kváča
|Liberec
|Brankář
|Josef Kořenář
|Sparta Praha
|Brankář
|Dominik Pavlát
|Ilves Tampere (FIN)
|Obránce
|Jan Ščotka
|Kometa Brno
|Obránce
|Libor Zábranský
|Kometa Brno
|Obránce
|Marek Alscher
|Florida / Charlotte (NHL/AHL)
|Obránce
|Mikuláš Hovorka
|Florida / Charlotte (NHL/AHL)
|Obránce
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|Obránce
|Tomáš Galvas
|Liberec
|Obránce
|Libor Hájek
|Pardubice
|Obránce
|Filip Pyrochta
|Mladá Boleslav
|Obránce
|Michal Kempný
|Brynäs (SWE)
|Obránce
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu (FIN)
|Útočník
|Ondřej Beránek
|Karlovy Vary
|Útočník
|Jiří Černoch
|Karlovy Vary
|Útočník
|Martin Kaut
|Pardubice
|Útočník
|Jan Mandát
|Pardubice
|Útočník
|Michal Kovařčík
|Třinec
|Útočník
|Petr Sikora
|Třinec
|Útočník
|Dominik Kubalík
|Zug (SUI)
|Útočník
|Daniel Voženílek
|Zug (SUI)
|Útočník
|Jakub Flek
|Kometa Brno
|Útočník
|Radovan Pavlík
|Hradec Králové
|Útočník
|David Tomášek
|Färjestad (SWE)
|Útočník
|Adam Klapka
|Calgary (NHL)
|Útočník
|Matyáš Melovský
|Utica (AHL)
|Útočník
|Michal Kunc
|Tucson (AHL)
Kdo nepojede na MS?
- Radek Faksa (Dallas) – Český útočník z Dallasu v zámořské NHL nedostal svolení klubu připojit se k hokejové reprezentaci. „Radek Faksa mi v noci napsal smsku, že musí bohužel na magnetickou rezonanci s nějakým zraněním a může se stát, že půjde ještě na nějakou operaci. Manažer Stars mu proto řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní,“ řekl generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
- Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu – Po napínavé finálové sérii ve finále švýcarské ligy, v níž Fribourg v sedmé rozhodující bitvě dobyl led Davosu, skončila v dresu poražených sezona také Stránskému se Zadinou. „Oba dva se omluvili,“ reagoval Rulík.
- Petr Tomek (Karlovy Vary) – „Musím říct, že mu vyšlo extraligové play off, takže jsme ho sledovali zase víc. Teď jsme ho sledovali i na osmnáctkách, ale v tuto chvíli jsme se rozhodli, že ho nominovat do ‚áčka‘ nebudeme. Neměl by prostor ani trošku zregenerovat po tom MS osmnáctiletých, domluvili jsme se, že jeho debut přijde určitě příští sezonu,“ prohlásil Rulík.
- David Pastrňák (Boston) – Stále ještě není potvrzeno, ale je velmi nepravděpodobná jeho účast. Z rozhovoru, který médiím poskytla agentura Pram Consulting, je totiž zřejmé, že krátce po vyřazení z play off NHL pro něho účast na MS nepřicházela příliš v úvahu. „Myslím, že ne. Určitě potřebuji nějakou pauzu. Myslím, že by se muselo něco drasticky změnit, abych tam jel,“ řekl Pastrňák. Hvězda zámořského Bostonu navíc přivítala v březnu letošního roku další přírůstek do rodiny.
Poslední zastávka před MS
Reprezentace se po krátké pauze znovu sejde v úterý a následně odletí do Švédska. Turnaj zahájí ve čtvrtek večer proti domácímu výběru, o víkendu ji čekají duely s Finskem a Švýcarskem.
Švédské hry budou generální zkouškou před mistrovstvím světa, které se letos uskuteční ve Fribourgu a Curychu. Český tým vstoupí do turnaje 15. května zápasem proti Dánsku a v základní skupině změří síly také se Švédskem, Kanadou, Slovenskem, Norskem, Slovinskem a Itálií.
Program a výsledky českých hokejistů
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|7. 5. 2026
|17:00
|ČESKO – Švédsko
|9. 5. 2026
|12:00
|Finsko – ČESKO
|10. 5. 2026
|12:00
|Švýcarsko – ČESKO
Švédské hokejové hry 2026 – kompletní program
- Jedno utkání každých her bývá odehráno mimo hostitelskou zemi (tzv. break-out game). Tentokrát se v Curychu utkají Švýcaři s Finskem.
|Datum
|Čas
|Zápas
|7. 5. 2026
|17:00
|ČESKO – Švédsko
|7. 5. 2026
|19:00
|Švýcarsko – Finsko
|9. 5. 2026
|12:00
|Finsko – ČESKO
|9. 5. 2026
|16:00
|Švédsko – Švýcarsko
|10. 5. 2026
|12:00
|Švýcarsko – ČESKO
|10. 5. 2026
|16:00
|Švédsko – Finsko
Program MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15