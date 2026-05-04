Generálka českých hokejistů před MS: Kdo přijel, kdo skončil a s kým na šampionátu nepočítat?

Lukáš Karbulka
Sport   19:26
Kádr české hokejové reprezentace se před mistrovstvím světa 2026 ve Švýcarsku dál proměňuje. Trenéři řeší nové posily, zranění i návraty klíčových hráčů. Jasnější obrázek přinese už generálka na Švédských hrách. Ty startují 7. května.
Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci na mistrovství světa se v Horácké aréně minulý týden představil také reprezentační tým českých hokejistů. Ten v přípravě na mistrovství světa v Jihlavě porazil výběr Rakouska 4:0. (26. dubna 2026) | foto: Luboš Vácha

Česká hokejová reprezentace upravuje kádr před závěrečnou prověrkou před MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku. Na Švédské hry v Ängelholmu se nově připojí sedm hráčů, naopak elitní obránce Filip Hronek bude kvůli zranění chybět. „Věříme ale, že pro mistrovství světa už bude v pořádku,“ uvedl trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík.

Dorazí útočník Reichel

Ve Švédsku bude chybět také útočník New York Rangers Jaroslav Chmelař. „Utrpěl v posledním utkání (Českých her) proti Švýcarům drobné zranění. Celkově jsme byli s jeho výkony spokojeni a přesvědčil nás o svých kvalitách. Dostane prostor na doléčení, aby byl stoprocentně zdravý pro mistrovství světa,“ uvedl Rulík.

Hokejovou reprezentaci pro změnu doplní v generálce na mistrovství světa Kristian Reichel z Mannheimu. Sedmadvacetiletý útočník má na kontě deset startů v reprezentaci a dvě branky. Naposledy se v dresu národního týmu představil v listopadu na Finských hrách v Tampere. V Německu postoupil s Mannheimem do finále play off, titul ale získali Eisbären Berlín.

Nové posily

Do výběru trenéra Radima Rulíka se nově zapojí brankář Dominik Pavlát z Ilvesu Tampere, obránci Libor Hájek, Mikuláš Hovorka a Marek Alscher, stejně jako útočníci Michal Kovařčík, Martin Kaut a Jan Mandát.

„Mikuláše Hovorku už jsme tu měli, než šel na farmu. S Markem Alscherem máme zase zkušenost z dvacítky. Takže oba známe. Čekali jsme na situaci, jaká bude, ale avizuji pořád, že pokud máme šanci na tyto hráče dosáhnout, tak jim určitě dáme příležitost zabojovat o nominaci na šampionát,“ řekl Rulík.

Naopak z kádru po Českých hrách vypadli brankář Jiří Patera, obránci Filip Král a Martin Jandus i útočníci Matyáš Filip, Marcel Marcel a Matyáš Kantner. Už během turnaje navíc ze sestavy kvůli zranění vypadl Michael Špaček, kterého nahradil debutant Petr Sikora z Třince.

Červenka se Sedlákem dostali volno

Trenérský tým zároveň pracuje i s hráči z finále extraligového play off. V nominaci zatím chybí zkušené opory Roman Červenka a Lukáš Sedlák, kteří dostali prostor k odpočinku.

„Roman Červenka je hráčem, kterého nemusíme zkoušet. Pokud ho zařadíme do mužstva, bude přímo v nominaci na mistrovství světa. Naprosto stejný případ je Lukáš Sedlák, o oba hráče máme určitě zájem, ale ještě jsme jim nechali prostor pro odpočinek,“ vysvětlil Rulík.

Nominace Česka na generálku před MS

PoziceHráčKlub
BrankářPetr KváčaLiberec
BrankářJosef KořenářSparta Praha
BrankářDominik PavlátIlves Tampere (FIN)
ObránceJan ŠčotkaKometa Brno
ObránceLibor ZábranskýKometa Brno
ObránceMarek AlscherFlorida / Charlotte (NHL/AHL)
ObránceMikuláš HovorkaFlorida / Charlotte (NHL/AHL)
ObránceTomáš CibulkaČeské Budějovice
ObránceTomáš GalvasLiberec
ObránceLibor HájekPardubice
ObránceFilip PyrochtaMladá Boleslav
ObránceMichal KempnýBrynäs (SWE)
ObránceJiří TicháčekKärpät Oulu (FIN)
ÚtočníkOndřej BeránekKarlovy Vary
ÚtočníkJiří ČernochKarlovy Vary
ÚtočníkMartin KautPardubice
ÚtočníkJan MandátPardubice
ÚtočníkMichal KovařčíkTřinec
ÚtočníkPetr SikoraTřinec
ÚtočníkDominik KubalíkZug (SUI)
ÚtočníkDaniel VoženílekZug (SUI)
ÚtočníkJakub FlekKometa Brno
ÚtočníkRadovan PavlíkHradec Králové
ÚtočníkDavid TomášekFärjestad (SWE)
ÚtočníkAdam KlapkaCalgary (NHL)
ÚtočníkMatyáš MelovskýUtica (AHL)
ÚtočníkMichal KuncTucson (AHL)

Kdo nepojede na MS?

  • Radek Faksa (Dallas) – Český útočník z Dallasu v zámořské NHL nedostal svolení klubu připojit se k hokejové reprezentaci. „Radek Faksa mi v noci napsal smsku, že musí bohužel na magnetickou rezonanci s nějakým zraněním a může se stát, že půjde ještě na nějakou operaci. Manažer Stars mu proto řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní,“ řekl generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
  • Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu – Po napínavé finálové sérii ve finále švýcarské ligy, v níž Fribourg v sedmé rozhodující bitvě dobyl led Davosu, skončila v dresu poražených sezona také Stránskému se Zadinou. „Oba dva se omluvili,“ reagoval Rulík.
  • Petr Tomek (Karlovy Vary) – „Musím říct, že mu vyšlo extraligové play off, takže jsme ho sledovali zase víc. Teď jsme ho sledovali i na osmnáctkách, ale v tuto chvíli jsme se rozhodli, že ho nominovat do ‚áčka‘ nebudeme. Neměl by prostor ani trošku zregenerovat po tom MS osmnáctiletých, domluvili jsme se, že jeho debut přijde určitě příští sezonu,“ prohlásil Rulík.
  • David Pastrňák (Boston) – Stále ještě není potvrzeno, ale je velmi nepravděpodobná jeho účast. Z rozhovoru, který médiím poskytla agentura Pram Consulting, je totiž zřejmé, že krátce po vyřazení z play off NHL pro něho účast na MS nepřicházela příliš v úvahu. „Myslím, že ne. Určitě potřebuji nějakou pauzu. Myslím, že by se muselo něco drasticky změnit, abych tam jel,“ řekl Pastrňák. Hvězda zámořského Bostonu navíc přivítala v březnu letošního roku další přírůstek do rodiny.

Poslední zastávka před MS

Reprezentace se po krátké pauze znovu sejde v úterý a následně odletí do Švédska. Turnaj zahájí ve čtvrtek večer proti domácímu výběru, o víkendu ji čekají duely s Finskem a Švýcarskem.

Švédské hry budou generální zkouškou před mistrovstvím světa, které se letos uskuteční ve Fribourgu a Curychu. Český tým vstoupí do turnaje 15. května zápasem proti Dánsku a v základní skupině změří síly také se Švédskem, Kanadou, Slovenskem, Norskem, Slovinskem a Itálií.

Program a výsledky českých hokejistů

DatumČasZápasVýsledek
7. 5. 202617:00ČESKO – Švédsko
9. 5. 202612:00Finsko – ČESKO
10. 5. 202612:00Švýcarsko – ČESKO

Švédské hokejové hry 2026 – kompletní program

  • Jedno utkání každých her bývá odehráno mimo hostitelskou zemi (tzv. break-out game). Tentokrát se v Curychu utkají Švýcaři s Finskem.
DatumČasZápas
7. 5. 202617:00ČESKO – Švédsko
7. 5. 202619:00Švýcarsko – Finsko
9. 5. 202612:00Finsko – ČESKO
9. 5. 202616:00Švédsko – Švýcarsko
10. 5. 202612:00Švýcarsko – ČESKO
10. 5. 202616:00Švédsko – Finsko

Program MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

