V sobotu 23. července 2011 zemřela zpěvačka, která se za svou krátkou kariérou stala opravdovou hvězdou. Amy Winehouse.
Pro pop music znovuobjevila kouzlo soulu
Drobná a hubená věčně přiopilá holka s uhrančivými očima a havraními vlasy, s parádním a nezaměnitelným hlasem, změnila během své krátké kariéry před dvaceti lety svět populární hudby. Rodačka ze severního Londýna znovuobjevila kouzlo soulu pro světovou pop music. V jeho čisté podobě. Své dvě desky Frank a Back to Black prodala v milionech kusů a stala se ikonou. V jejím podání tento soul poslouchali snad všichni, kteří sledovali tehdejší hudební trendy.
Letos v říjnu to bude právě 20 let, kdy jí vyšla deska Back to Black, na které se objevily hity jako Rehab, You Know I’m No Good, Back to Black nebo Tears Dry On Their Own.
Stalo se jedním z nejúspěšnějších alb 21. století. Po Amyině smrti v roce 2011 zažilo další obrovský nárůst prodejů. Na cenách Grammy v roce 2008 získala Amy díky tomuto albu pět ocenění, včetně ceny za nejlepšího nového umělce a nahrávku roku za Rehab.
Ještě před Back to Black jí vyšla deska Frank. Debutový počin z roku 2003 tehdy dvacetiletou Amy představoval jako autorku skladeb míchající jazz, R&B a hip hop. Právě na jazzu malá Amy vyrůstala a později jako dívka milovala malé jazzové kluby. „Řekla bych, že slavná nikdy nebudu. Zbláznila bych se z toho,“ podotkla v jednom rozhovoru v době, kdy naplno vstupovala do velkého showbyznysu. Pro zpěvačku, která svět fascinovala svým hlasem i životním stylem plným alkoholu, drog a komplikovaných vztahů, byl ovšem zásadním.
Sedmadvacetiletá Amy byla 23. července 2011 ve svém bytě na Camdenském náměstí v severním Londýně nalezena mrtvá. Pitva neprokázala v jejím těle přítomnost drog, jak se spekulovalo. „Alkohol byl přítomen,“ psalo se v úřední zprávě.
Amy Winehouse se zařadila do takzvaného Klubu 27. Jedná se o neformální označení pro skupinu slavných hudebníků, kteří zemřeli v nedožitých 28 letech. Tento fenomén bývá spojován se sebedestruktivním životním stylem, drogami a alkoholem, ačkoli statisticky se nepotvrdilo, že by umělci umírali častěji v tomto konkrétním věku než v jiném.
Do takzvaného Klubu 27 patří další slavní jako zpěvák kapely The Doors Jim Morrison, zpěvačka Janis Joplin, vůdčí postava hnutí grunge a kapely Nirvana Kurt Cobain, geniální kytarista Jimi Hendrix nebo zakladatel a kytarista Rolling Stones Brian Jones.
Otevřel Klub 27
Zakladatel Rolling Stones zemřel 3. července 1969. Hudební publicisté tvrdí, že se na něj často zapomíná, ačkoli s kapelou prožil krátkou dobu, jednalo se o tu, která byla pro Rolling Stones zásadní. S Mickem Jaggerem a Keithem Richardsem natočil slavná alba Let It Bleed, Beggars Banquet či eponymní debut The Rolling Stones a nechyběl samozřejmě ani na prvních velkých hitech, mezi nimiž dodnes září nesmrtelná I Can’t Get No Satisfaction.
Jones byl mistr v experimentování a všestranným hudebníkem. Jeho sitár je slyšet ve skladbě Paint It Black, dulcimer v Lady Jane, marimba v Under My Thumb nebo mellotron v She’s a Rainbow.
Exotické nástroje v rockových skladbách
V polovině 60. let většina rockových kapel hrála hlavně na elektrické kytary, baskytaru, bicí, případně klavír nebo varhany. Brian Jones ale neustále hledal nové zvuky. Díky jeho experimentům zněly některé nahrávky Rolling Stones mnohem pestřeji a originálněji než běžná rocková produkce té doby.
Jones těžko nesl v Rolling Stones výsadní postavení Micka Jaggera a Keitha Richardse. Měsíc po jeho odchodu z kapely v roce 1969 byl nalezen mrtev v bazénu ve svém sussexském domě Cotchford Farm. „Smrt způsobená nešťastnou náhodou“, stálo v úmrtním listu.
Mág, který rozmlátil svou kytaru
Dne 18. září 1970 svět ve svých 27 letech opustil kytarový mág Jimi Hendrix, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších kytaristů v historii rockové hudby. Obdivovali ho Beatles, Rolling Stones i Eric Clapton. Ovlivnil a inspiroval hudebníky několika generací, ať už hráli blues, jazz nebo hard rock.
Hendrix se narodil v americkém Seattlu, které se o několik desítek let později stalo líhní hnutí grunge, které je spojované s Kurtem Cobainem, dalším hudebníkem, který vstoupil do Klubu 27.
Hendrixovi předci byli černošští otroci, jejich bílí majitelé i indiáni z kmene Čerokézů. Jeho kariéra začala v 60. letech, kdy udivoval svým přístupem ke hře na kytaru.
Syrová a divoká. Jimi to zkoušel v New Yorku, kde ovšem nebyl přijímán. Černošská komunita nechtěla bílý rokenrol, ale své „černé“ žánry – jazz, blues a R&B. Prosadil se až v šedesátých letech v Evropě. Potkal se tady s Janis Joplin nebo kapelami The Animals a The Byrds. V jednom z londýnských klubů předvedl to, co jedni odsuzovali a druhé přitahovalo. Jeho divokost. Stvořil jeden z klasických výjevů dějin rocku - na konci skladby Wild Thing svou kytaru polil benzinem a hořící rozmlátil o zem na kousky. Některé pak hodil do publika. Proslavil se také v roce 1969 na festivalu ve Woodstocku, kde byl jeho koncert vrcholem celé akce. Prsty ve strunách rozebrali americkou národní hymnu.
V době jeho smrti se kolem něj pohybovala jeho partnerka i milenka. Později se spekulovalo i o tom, že ho nechal zabít jeho manažer kvůli penězům. Pitva prokázala v jeho těle přítomnost amfetaminu.
Pomohla ženy osvobodit od podprsenek
Jen necelý měsíc po smrti Hendrixe ve svých 27 letech zemřela i Janis Joplin. Rocková a bluesová zpěvačka byla nalezena mrtvá 4. října 1970.
Jedna z nejvýznamnějších představitelek hudby 60. let 20. století, tedy období hippies, se proslavila svým chraplavým hlasem. Jako představitelka hippies milovala sex ve všech jeho podobách. Byl součástí jejího životního stylu. Podle publicistů Janis pomohla osvobodit miliony mladých dívek od rtěnky a podvazkových pásů, když přišla se vzhledem, který se vyznačoval nenošením podprsenky a divoce kombinovaným, volným stylem oblékání. Její dlouhé, hnědé vlasy, kterým chyběl lesk, pomohly některým ženám ustoupit z přehnaného česání, mytí, upravování a barvení, které i dnes stále svírá velkou část Ameriky. Dívkám přinesla odvahu být samy sebou…
Proslavila ji skladba Piece Of My Heart, která ji zařadila mezi nejvýznamnější rockerky 20. století. Hrála na Woodstocku, inspirovala stovky umělců po celém světě.
Koroner určil jako příčinu smrti náhodné předávkování heroinem umocněné požitím alkoholu. Její kamarádka Peggy Casertaová, která byla s Janis ubytovaná v hotelu, tvrdí něco jiného. Mrtvou Janis viděla a ve své knize I Ran Into Some Trouble tvrdí, že spíš upadla na vysokých podpatcích a udusila ji krev.
Rocková ikona jako údržbář?
Dalším v Klubu 27 je básník a frontman The Doors Jim Morrison, který zemřel 3. července 1971. Smrt rockové legendy je dodnes opředena záhadami a pochybnostmi, tvrdí hudební žurnalisté. Stejně jako jeho přátelé z branže i on hodloval drogám, alkoholu a nevázanému sexu. Stal se jednou z nejkontroverznějších postav rocku. Tělo spoluautora hitů jako Light My Fire, Riders on the Storm nebo Break On Through nikdy nebylo podrobeno pitvě, což nahrává různým spekulacím. Samozřejmě se čas od času objeví zpráva, že nezemřel. Rodák z Floridy, který se narodil 8. prosince 1943, byl jiný než jeho vrstevníci. Místo sportu ho zajímaly knihy.
I jeho první vystoupení s kapelou The Doors ho představovaly jako stydlivého introverta. To se psal rok 1965. Zpíval otočen zády k publiku se zavřenými očima. O pět let později se Jimmy stal sexsymbolem. A čelil soudu, když na pódium vyšel nahý a vyzval posluchače v první řadě, aby s ním tančili. Drogy a divoký život v roce 1971 vyměnil za klid v Paříži, kde žil se svou partnerkou Pamelou Coursonovou. Po několika měsících se objevila zpráva, že Jim je mrtvý. Úřady uvedly jako příčinu srdeční selhání. Pitva ale nebyla provedena, takže příběh pokračoval dál.
Filmař Jeff Finn, který o něm natočil dokument, tvrdí, že Morrison se nyní jmenuje Frank a je údržbářem v New Yorku. Údajně jsou si dost podobní. Údajně i Jimmyho účet sociálního pojištění je aktivní. Údajně existuje dost příčin, proč jeho smrt zůstává zahalena tajemstvím.
Proč Kurt, proč ne já?!
V jedné telefonní budce v pražské Kaprově ulici byl v devadesátých letech vyryt tajemný a naléhavý vzkaz - Proč Kurt, proč ne já?! To by snad znamenalo, že autor už tenkrát věděl, o čem se šušká a co před několika měsíci opět na světlo vytáhla média. Ta letos v dubnu psala o podcasterce Michelle Wilkinsové, která tvrdí, že frontman kapely Nirvana a jeden z nejvýraznějších představitelů hnutí grunge Kurt Cobain se brokovnicí nezastřelil sám, ale byl 5. dubna 1994 zastřelen.
Jeho smrt tak dál patří k nejikoničtějším momentům moderní popkultury – a zároveň k těm, které dodnes budí pochybnosti. Wilkinsová bádala ve všech dostupných materiálech, probírala se policejními i pitevními zprávami, fotografiemi z místa činu. Podle ní byl obětí vraždy. Svoje tvrzení opírá o drobné poznatky, například jak mohl zdrogovaný Cobain manipulovat s brokovnicí nebo nejasnému dopisu na rozloučenou, jehož části působí rozporuplně. Policie i blízcí ovšem teorie, kterých se v čase objevuje velké množství, vyvracejí. Vrací se i z vraždy obviňování Cobainovy ženy rockerky a herečky Courtney Love. „Neexistuje situace, kdy bych odešla z večírku a někdo neměl poznámku, že jsem ho zabila,“ říká.
Kurt Cobain byl frontmanem slavné kapely Nirvana, která v roce 1991 se svým albem Nevermind sesadila z čela hitparád Michaela Jacksona. Tím rebelská skupina ze Seattlu prorazila do mainstreamu. Smrt v jeho 27 letech naplnila Cobainova slova: „Je lepší shořet, než vyhasnout“.